FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOTOVA JE MUŠKA ERA /

Ovo su najmoćnije žene u Formuli 1, a jedne se svi posebno boje

Ovo su najmoćnije žene u Formuli 1, a jedne se svi posebno boje
Foto: Profimedia
Svijet Formule 1, desetljećima percipiran kao bastion muške dominacije, prolazi kroz duboku i nepovratnu transformaciju. Dok motori i dalje tutnje istom snagom, a gume ostavljaju tragove na asfaltu, iza kulisa se odvija tiha, ali moćna revolucija koju predvode žene. One nisu samo dio statistike o rastućoj ženskoj publici, koja sada čini gotovo polovicu novih obožavatelja, već su ključne figure koje oblikuju strategiju, komercijalnu budućnost i iduću generaciju talenata. Na pit wallu, u upravnim odborima i na čelu najambicioznijih projekata, četiri imena posebno se ističu kao simboli ove promjene: Susie Wolff, Hannah Schmitz, Claire Williams i Emily Prazer. Svaka na svoj način, one redefiniraju što znači biti vođa u najbržem sportu na svijetu.
1 /26
VOYO logo

Susie Wolff, Hannah Schmitz, Claire Williams i Emily Prazer su žene koje mijenjaju Formulu 1. Svaka na svoj način, ona su najmoćnije žene u najpopularnijem oktanskom sportu na svijetu i najskupljem sportu na svijetu. 

Veliku nagradu Kanade od 22 do 24 svibnja gledajte na kanalima RTL-a i Voyo.

Svijet Formule 1, koji se desetljećima smatrao isključivo muškim teritorijem i sportom u kojem dominiraju muškarci, danas prolazi kroz veliku i nepovratnu promjenu.

Iako utrke i dalje donose isti adrenalin, brzinu i spektakl, iza kulisa se odvija snažna transformacija u kojoj žene imaju sve važniju ulogu. One više nisu samo dio statistike koja pokazuje rast ženskih fanova u Formuli 1.

Danas čine gotovo polovicu nove publike i aktivno sudjeluju u kreiranju strategije, poslovnog razvoja i budućnosti sporta. Od pit walla i vodećih menadžerskih pozicija do projekata za razvoj novih talenata, žene sve snažnije oblikuju modernu Formulu 1, a spomenute četiri žene posebno simboliziraju tu novu eru.

Ovo je priča o njima kroz galeriju. 

19.5.2026.
7:19
Silvijo Maksan
Profimedia
Formula 1Susie Wolff
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija