Ovo su najmoćnije žene u Formuli 1, a jedne se svi posebno boje

Susie Wolff, Hannah Schmitz, Claire Williams i Emily Prazer su žene koje mijenjaju Formulu 1. Svaka na svoj način, ona su najmoćnije žene u najpopularnijem oktanskom sportu na svijetu i najskupljem sportu na svijetu.

Svijet Formule 1, koji se desetljećima smatrao isključivo muškim teritorijem i sportom u kojem dominiraju muškarci, danas prolazi kroz veliku i nepovratnu promjenu.

Iako utrke i dalje donose isti adrenalin, brzinu i spektakl, iza kulisa se odvija snažna transformacija u kojoj žene imaju sve važniju ulogu. One više nisu samo dio statistike koja pokazuje rast ženskih fanova u Formuli 1.

Danas čine gotovo polovicu nove publike i aktivno sudjeluju u kreiranju strategije, poslovnog razvoja i budućnosti sporta. Od pit walla i vodećih menadžerskih pozicija do projekata za razvoj novih talenata, žene sve snažnije oblikuju modernu Formulu 1, a spomenute četiri žene posebno simboliziraju tu novu eru.

Ovo je priča o njima kroz galeriju.