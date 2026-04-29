Novi prvoligaš se zna prije nego li je sezona završila?

Kako stvari stoje, Rudeš je osigurao svoje mjesto u SuperSport HNL-u za sljedeću godinu. To se, naime, dogodilo nakon što je HNS odbio zahtjev za licencu sva tri protukandidata.

Naime, u Prvoj NL trenutno vlada napeta borba između Rudeša, Sesveta, Cibalije i Dugopolja za ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa. Trenutno je vodeći Rudeš, koji je skupio 55 bodova u 28 utakmica, a slijede ga Sesvete s 51 te Cibalija i Dugopolje s 48 bodova. No, iako i dalje sve četiri momčadi imaju realne šanse za prvo mjesto i plasman u SHNL, HNS je odlučio kako jedino Rudeš zadovoljava sve potrebne uvjete za dobivanje licence.

Nadalje, Cibalija i Sesvete nisu dobili ni licencu za Prvu NL (drugi rang) ni za Drugu NL (treći rang), pa tako i dalje postoji teoretska mogućnost da momčad koja osvoji drugi rang hrvatskog nogometa završi u četvrtoj umjesto u prvoj ligi.

Nije sve tako sivo

Utjehu klubovi mogu pronaći u činjenici da se i dalje mogu žaliti na ovu odluku do 11. svibnja. Licenciranje u Hrvatskoj često zna "upaliti tek iz drugog pokušaja".

Također je pozitivno da su ovog puta svi klubovi iz SHNL-a dobili licencu za isti, pa ne bi trebalo biti prisilnog ispadanja u treći rang, kao što je to bio slučaj sa Šibenikom.

Što se tiče klubova iz Druge NL koji se bore za ulazak u Prvu NL, Radnik Križevci i Uljanik Pula nisu dobili licencu, dok ostali jesu.

Sve odluke možete pronaći na službenim stranicama HNS-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobra vijest za navijače: Jedna stvar na Svjetskom prvenstvu će biti besplatna