Mundijalske priče: Zvijezde u četvrtfinalu lovile psa! Floki Englezu zapi*ao dres i ušao u legendu

Još 43 dana nas dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a portal Net.hr tim povodom donosi poseban serijal Mundijalske priče. Kroz niz tekstova prisjetit ćemo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest Mundijala. Od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav. Ovo je putovanje kroz emocije, legende i trenutke koji su nogomet učinili najvećom sporednom stvari na svijetu...

Svako Svjetsko prvenstvo skriva priče koje nadilaze rezultat i statistiku. To su trenuci koji se pamte desetljećima, koji se prepričavaju s istim žarom i koji su oblikovali nogomet kakav danas poznajemo. U prvoj priči našeg serijala vraćamo se na jedan od takvih trenutaka. Događaj koji je šokirao svijet, podijelio navijače i zauvijek ostao upisan u povijest Mundijala. Jer, ponekad jedna utakmica nije samo igra. Ona postaje legenda...

Nakon što je svijet 1958. upoznao nevjerojatnog klinca koji je Brazil odveo na krov svijeta, Selecao je 1962. stigao u Čile obraniti naslov, što je na kraju i uspio te ostao do dan-danas jedina reprezentacija kojoj je to pošlo za 'rukom'.

Kada je Mundijal počeo, taj klinac kojeg su zvali Pelé smatran je najboljim igračem na svijetu. U prvoj brazilskoj utakmici turnira, asistirao je kod prvog gola i postigao drugi, vodeći svoju momčad do pobjede od 2-0 nad Meksikom. Međutim, ozlijedio se već tijekom sljedeće utakmice dok je pokušavao jedan udarac s velike udaljenosti protiv Čehoslovačke, što ga je spriječilo da igra na ostatku turnira. Brazil je uspio osvojiti svoj drugi naslov bez Peléa, nakon što je pobijedio tu istu Čehoslovačku u finalu 3:1, ali Brazil je putem do te utakmice sudjelovao u jednom nezaboravnom trenutku.

Jednog lipanjskog poslijepodneva u Čileu, na prijelazu iz jeseni u zimu, nogomet kao da je nakratko izgubio kontakt sa stvarnošću. Brazil se suočio s Engleskom u četvrtfinalu koje je, na papiru, obećavalo intenzitet i kvalitetu. Brazil je bio aktualni prvak, bogat talentom čak i bez ozlijeđenog Peléa. Engleska je stigla sa strukturom, ambicijom i kičmom koja će uskoro sazrijeti u svjetske prvake. Imena poput Garrinche, Vave i Amarilda nastupila su za Južnoamerikance, pod vodstvom Aymoréa Moreire. Nasuprot njima stajali su engleski Jimmy Greaves, Bobby Charlton i kapetan Johnny Haynes, predvođeni Walterom Winterbottomom.

Bez vlasnika i svrhe

Estadio Sausalito u gradu Viña del Mar, na tribinama nagurano nešto malo manje od 18.000 gledatelja. Prvo poluvrijeme napeto, a nakon što je Brazil poveo u 32. golom Garrinche, Engleska je izjednačila sedam minuta kasnije golom Gerryja Hitchensa. U drugom je Garrincha zabio još jedan, a Brazil kasnije dodao i treći za pobjedu, ali upravo u tom napetom prvom (1-1) dijelu - nitko nikada nije točno zapisao minutu - na teren je utrčao pas lutalica. Nije imao vlasnika, nije imao svrhu i nije imao obzira prema veličini događaja. Francuski sudac Pierre Schwinte je prekinuo igru ​​i tek tako se četvrtfinale Svjetskog prvenstva pretvorilo u jedan ulični hakl.

Igrači su ga počeli loviti. Među njima je, neizbježno, bio i Garrincha - čovjek koji je mogao driblati pored braniča po volji. Pa ipak, evo ga, posrće i spotiče se, nadmudren od strane malog, spretnog uljeza koji je kao da je predviđao svaki njegov potez. Svaki pokušaj da ga uhvati samo je produžio spektakl. Publika se grohotom smijala dok se jedan od velikih nogometnih umjetnika našao u apsurdnom dvoboju koji nije mogao dobiti.

Na kraju je red došao iz neočekivanog izvora. Jimmy Greaves, engleski središnji napadač i jedan od najboljih napadača svoje generacije, odabrao je strpljenje umjesto potjere. Dok su drugi nasrtali, on je čučao. Nagovarao je. Polako se pas približio. Jednim glatkim pokretom, Greaves ga je uzeo u naručje.

Na kratku sekundu, smirenost se vratila, ali tada, kako će se Greaves kasnije prisjetiti s savršenom suptilnošću: "Podigao sam ga i cijelog me je zapi*ao."

Godine 1962. nije bilo rezervnih dresova koji su čekali na aut-liniji. Nije bilo brzih zamjena pa je Greaves jednostavno nastavio igrati s popišanim dresom. Njegova nesreća bila je neosporna koliko i nezaboravna.

Brazil je naravno kasnije s Garrinchom kao predvodnikom otišao u legendu, a Engleska je unatoč talentu ispala u četvrtfinalu. Sam Greaves imao je respektabilan turnir. Igrao je u sve četiri engleske utakmice i zabio jednom, protiv Argentine u grupnoj fazi. Bio je ključna figura, stalna prijetnja, dio momčadi koja je još bila nekoliko godina udaljena od svog vrhunca.

Pa ipak, ništa od toga nije ono po čemu ga pamte u Čileu.

"U Brazilu me još uvijek zovu hvatač pasa", prisjetio se Greaves.

Bicampeão

Lutalica nije imala poznatog vlasnika. Pojavio se niotkuda i, na nekoliko minuta, pripadao je svima koji su gledali. Nakon toga, brazilska reprezentacija ga je navodno usvojila, nazvavši ga "Bi" - skraćenica od bicampeão, u znak priznanja za trijumf koji će uskoro osigurati. Prema najtrajnijoj verziji priče, Garrincha - čovjek kojem je tako lako izbjegao - odnio ga je kući.

Kao i sve velike nogometne priče, detalji su se s vremenom zamagljivali. Priča je rasla. Negdje usput, postao je "pas koji je zaustavio gol". Nije. Nije bilo dramatičnog bloka, nije bilo intervencije u posljednjoj fazi igre. Ono što je zaustavio bila je sama igra - i možda nešto nematerijalnije.

Jer Čile 1962. nije bio blag turnir. Bio je žestok, borben i ponekad brutalan. Utakmice su se vodile koliko i igrale. I usred svega toga došao je ovaj trenutak čistog, neplaniranog apsurda: najbolji svjetski igrači jure psa lutalicu po travi.

Trajalo je samo nekoliko minuta, ali zapravo je trajalo desetljećima. U natjecanju definiranom trofejima, taktikama i trijumfima, bezimena životinja podsjetila nas je da čak ni na najvišoj razini nogomet ne može u potpunosti kontrolirati što se događa unutar njegovih linija.

Sva strategija i sve vještine pale su u vodu nakon što je mali peso zalutao s ulice i praktički zaustavio svijet.

Priča se smatra klasičnim dijelom nogometnog folklora, ističući vedriju stranu turnira s visokim ulozima. No, zanimljivo je kako je to zapravo jedini put da je neka životinja utrčala u teren na Mundijalu. Ljudi koji su doživjeli taj trenutak prepričavali su ga svakom prilikom koju su dobili, a tko zna možda je popišani engleski dres simbolično nagovijestio ono što će se dogoditi na sljedećem SP-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson objavio popis za Švedsku: Stiže novo ime, a i vraćaju se neki stari znanci