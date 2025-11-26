Neymar za vrtoglavu cifru kupio brend Pele, evo što sve sada može

Slavni brazilski nogometaš Neymar i njegova obitelj kupili su komercijalna prava na brend pokojnog Edsona Arantesa do Nascimenta, poznatijeg kao Pelé. Ova transakcija ne predstavlja samo poslovni dogovor, već simboličan povratak nasljeđa "Kralja nogometa" u brazilske ruke, točnije pod okrilje tvrtke NR Sports koju vodi Neymarov otac, Neymar da Silva Santos.

Svečana objava dogovora upriličena je u Peléovom muzeju u Santosu, gradu u kojem su obje zvijezde izgradile svoje legendarne karijere, iako u razmaku od nekoliko desetljeća. Ovaj posao označava novo poglavlje u očuvanju sjećanja na jedinog nogometaša koji je tri puta osvojio Svjetsko prvenstvo, a dolazi u trenutku kada se Brazil priprema za nadolazeći Mundijal 2026. godine.

Foto: Dc/backgrid Uk/profimedia

Vrtoglava cijena za povratak "Kralja" kući

Iako su detalji ugovora zaštićeni klauzulama o povjerljivosti, brazilski i međunarodni mediji došli su do konkretnih brojki. Prema dostupnim informacijama, vrijednost akvizicije iznosi približno 15,5 milijuna eura (oko 18 milijuna američkih dolara). Ovim iznosom tvrtka NR Sports otkupila je prava od američke kompanije Sport 10, koja je do sada upravljala Peléovim imidžom.

Prethodni vlasnici fokusirali su se prvenstveno na osobna pojavljivanja legende, no nakon Peléove smrti u prosincu 2022. godine, prihodi i aktivnost brenda značajno su opali. Neymarova obitelj prepoznala je priliku ne samo za investiciju, već i za svojevrsnu "repatrijaciju" jednog od najvećih simbola globalnog sporta natrag u Brazil. Službena potvrda dogovora tempirana je simbolično oko 19. studenog, na obljetnicu dana kada je Pelé postigao svoj 1000. pogodak u karijeri na legendarnoj Maracani.

Foto: Bryan Smith/zuma Press/profimedia

Što točno uključuje ovaj ekskluzivni paket?

Kupnjom brenda, NR Sports nije dobio samo pravo na korištenje imena. Paket prava je sveobuhvatan i osigurava potpunu kontrolu nad komercijalnom eksploatacijom Peléova lika i djela. Prema izvorima bliskim pregovorima, dogovor uključuje:

Prava na ime i imidž: Službeno korištenje Peléova imena u svim marketinškim kampanjama.

Licenciranje proizvoda: Mogućnost kreiranja novih linija odjeće, suvenira, videoigara i digitalnih sadržaja.

Povijesni arhiv: Upravljanje bogatom zbirkom materijala, fotografija i dokumenata povezanih s karijerom brazilskog velikana.

Multimedijski projekti: Razvoj dokumentarnih filmova i potencijalno korištenje AI tehnologije za interaktivne sadržaje.

Ovaj potez omogućuje Neymarovoj obitelji da modernizira brend i približi ga mlađim generacijama koje možda nisu imale priliku gledati Peléa uživo, ali poštuju njegov status najvećeg svih vremena.

Emotivne reakcije i vizija budućnosti

Za obitelj Arantes do Nascimento, ovaj dogovor je mnogo više od financijske transakcije. Peléova kći, Flávia Arantes, prisustvovala je ceremoniji i nije skrivala emocije zbog činjenice da će o nasljeđu njenog oca brinuti netko tko razumije težinu tog imena.

"Nema riječi kojima bih opisala emociju vraćanja brenda koji predstavlja dušu, humanost i ljubav. To je neprocjenjivo... kao njegova kći, osjećam se počašćeno i sretno," izjavila je Flávia, naglašavajući kako je brend bio izvan obiteljske kontrole od 2012. godine.

Neymarov otac, čelnik NR Sportsa, istaknuo je ponos zbog postignutog dogovora: "Ponosni smo što smo dosegli ovu prekretnicu. Mislim da je to vrlo snažan brend. Želimo ojačati njegov identitet i dovesti ga u sadašnjost."

Foto: Miguel Schincariol/afp/profimedia

Planovi za budućnost su ambiciozni. Osim komercijalnog širenja, cilj je očuvanje povijesne važnosti Peléa. Tvrtka je već pokazala dobru volju financiranjem potpune obnove Peléove VIP lože na stadionu Vila Belmiro, dodajući moderne sadržaje bez financijskog tereta za klub Santos FC.

