Ugledni Athletic objavio Top 100 nogometaša svih vremena: Evo koliko je Hrvata i na kojem mjestu

Najvažnija sporedna stvar na svijetu valjda očekivano zaslužuje i 'milijunti' pokušaj slaganja popisa najboljih nogometaša svih vremena.

Svoj je tako objavio sada i ugledni The Athletic, čiji su autori Oliver Kay i James Horncastle napisali knjigu "The Soccer 100, priča o najvećim nogometašima u povijesti", u kojoj su rangirali nogometaše.

Gospoda je tako procijenila kako u Top 100 mjesto ima samo jedan Hrvat. Luka Modrić je po njihovom ukusu 36. najbolji nogometaš koji je ikad igrao nogomet, a pogled na cijeli popis u nekim dijelovima više izgleda kao nasumično odabrane pozicije.

Iako će broj jedan teško netko moći osporiti, već u najboljih 10 ima nekoliko 'sumnjivih' imena koja se na popisu nekih drugih osoba ne bi našla tako visoko.

TOP 10

Lionel Messi

Diego Maradona

Pelé

Johan Cruyff

Cristiano Ronaldo

Alfredo Di Stéfano

Franz Beckenbauer

Zinédine Zidane

Ferenc Puskás

Michel Platini

11 - 20

Eusébio

Ronaldo

Gerd Müller

Garrincha

George Best

Marco van Basten

Paolo Maldini

Lev Yashin

Franco Baresi

Bobby Charlton

21 - 30

Xavi Hernández

Ronaldinho

Thierry Henry

Jairzinho

Andrés Iniesta

Lothar Matthäus

Zico

Bobby Moore

Kylian Mbappé

Carlos Alberto

31 - 40

Ruud Gullit

Romário

Gianluigi Buffon

Dino Zoff

Jimmy Greaves

Luka Modrić

Andrea Pirlo

Manuel Neuer

Roberto Baggio

Paco Gento

41 - 50

Karim Benzema

Luís Figo

Cafu

Kaká

Fabio Cannavaro

Neymar Júnior

Raymond Kopa

Rivaldo

Dennis Bergkamp

Kenny Dalglish