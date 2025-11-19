Ugledni Athletic objavio Top 100 nogometaša svih vremena: Evo koliko je Hrvata i na kojem mjestu
Pogled na cijeli popis u nekim dijelovima više izgleda kao nasumično odabrane pozicije
Najvažnija sporedna stvar na svijetu valjda očekivano zaslužuje i 'milijunti' pokušaj slaganja popisa najboljih nogometaša svih vremena.
Svoj je tako objavio sada i ugledni The Athletic, čiji su autori Oliver Kay i James Horncastle napisali knjigu "The Soccer 100, priča o najvećim nogometašima u povijesti", u kojoj su rangirali nogometaše.
Gospoda je tako procijenila kako u Top 100 mjesto ima samo jedan Hrvat. Luka Modrić je po njihovom ukusu 36. najbolji nogometaš koji je ikad igrao nogomet, a pogled na cijeli popis u nekim dijelovima više izgleda kao nasumično odabrane pozicije.
Iako će broj jedan teško netko moći osporiti, već u najboljih 10 ima nekoliko 'sumnjivih' imena koja se na popisu nekih drugih osoba ne bi našla tako visoko.
TOP 10
Lionel Messi
Diego Maradona
Pelé
Johan Cruyff
Cristiano Ronaldo
Alfredo Di Stéfano
Franz Beckenbauer
Zinédine Zidane
Ferenc Puskás
Michel Platini
11 - 20
Eusébio
Ronaldo
Gerd Müller
Garrincha
George Best
Marco van Basten
Paolo Maldini
Lev Yashin
Franco Baresi
Bobby Charlton
21 - 30
Xavi Hernández
Ronaldinho
Thierry Henry
Jairzinho
Andrés Iniesta
Lothar Matthäus
Zico
Bobby Moore
Kylian Mbappé
Carlos Alberto
31 - 40
Ruud Gullit
Romário
Gianluigi Buffon
Dino Zoff
Jimmy Greaves
Luka Modrić
Andrea Pirlo
Manuel Neuer
Roberto Baggio
Paco Gento
41 - 50
Karim Benzema
Luís Figo
Cafu
Kaká
Fabio Cannavaro
Neymar Júnior
Raymond Kopa
Rivaldo
Dennis Bergkamp
Kenny Dalglish