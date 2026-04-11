Neymar otkrio koliko ga je pogodio poraz od Hrvatske na SP-u: 'Kao da sam na vlastitom sprovodu'

Brazilska nogometna zvijezda Neymar otvoreno je progovorio o jednom od najtežih trenutaka svoje karijere, ispadanju od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, koje i dalje ostaje jedna od najvećih trauma za brazilsku reprezentaciju.

Podsjetimo, Brazil je u četvrtfinalu SP-a 2022. zaustavljen od Hrvatske nakon izvođenja jedanaesteraca, u utakmici koja je u hrvatskoj nogometnoj povijesti upisana kao jedan od najvažnijih trenutaka.

Hrvatska je u dramatičnoj završnici bila preciznija s bijele točke, dok je Brazil propustio dvije prilike s penala, a Neymar nije ni dočekao priliku izvesti svoj udarac u petoj seriji. Taj poraz, prema mnogima, označio je kraj snova jedne od najsnažnijih brazilskih generacija posljednjih desetljeća.

Godinama kasnije, Neymar se prisjetio te večeri i emocija koje su uslijedile nakon utakmice.

“Kroz karijeru uvijek sam izvodio peti jedanaesterac. On je najteži, a možda ga ni ne dođeš u priliku izvesti. Iskreno, nakon tog ispadanja od Hrvatske osjećao sam se kao da ću umrijeti. Vratili smo se u hotel nakon utakmice i imao sam osjećaj kao da je svijet stao. Dolazila mi je obitelj, svi su me samo pozdravljali bez riječi, u tišini, a ja sam ih gledao nijemo. Kao da sam bio na vlastitom sprovodu, kunem vam se. Sjedio sam u sobi, uplakana obitelj je dolazila, osjećao sam se kao u lijesu”, rekao je Neymar.

Unatoč teškom porazu i dugotrajnom oporavku od ozljeda, 34-godišnji napadač i dalje ne odustaje od reprezentacije. Neymar ostaje najbolji strijelac u povijesti Brazila sa 79 pogodaka te se i dalje nada pozivu izbornika Carla Ancelottija za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

U međuvremenu, njegova reprezentativna karijera bila je obilježena i dugim izostankom, posljednji nastup za Brazil upisao je u listopadu 2023., nakon čega su ga zaustavile teške ozljede, uključujući rupture prednjih križnih ligamenata i meniskusa lijevog koljena.

