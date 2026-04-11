Kavez, nokauti i ludnica: FNC 29 predvodi vikend koji se ne propušta!

Pred nama je vikend, 11. i 12. travnja, koji donosi pregršt sportskih uzbuđenja za sve ukuse. Od napetih dvoboja u domaćem prvenstvu, preko najjačih europskih nogometnih liga i nastupa hrvatske vaterpolske reprezentacije, pa sve do oktanskih brzanaca na WRC Croatia Rallyju i borilačkog spektakla u Ljubljani. Kako se ne biste izgubili u moru prijenosa, pripremili smo vam detaljan kronološki vodič kroz najvažnije događaje.

Subota, 11. travnja: Dan ispunjen akcijom od vaterpola do FNC-a

Sportski dan otvaraju hrvatski vaterpolisti. U sklopu Svjetskog kupa, izabranici Ivice Tucka odmjerit će snage s reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci u ovaj susret ulaze s velikim samopouzdanjem nakon što su u prethodnom kolu u Grčkoj svladali Srbiju rezultatom 14:12, a utakmicu je obilježio Ryder Dodd s čak pet postignutih pogodaka. Bit će to pravi ispit za naše Barakude.

12:30 VATERPOLO (Svjetski kup): Hrvatska - SAD (prijenos na World Aquatics TV)

Nogometni program kreće u ranom poslijepodnevnom terminu s engleskom Premier ligom, gdje Arsenal na svom terenu dočekuje Bournemouth. Odmah nakon toga seli se u Njemačku, gdje nas očekuje derbi Bundeslige između Borussije Dortmund i Bayera iz Leverkusena, dviju momčadi koje gaje napadački nogomet.

13:30 NOGOMET (Premier liga): Arsenal - Bournemouth (prijenos na Arena Sport 1)

15:30 NOGOMET (Bundesliga): Dortmund - Leverkusen (prijenos na Sport Klub HD)

U 16 sati na rasporedu je domaće prvenstvo. Na stadionu u Kranjčevićevoj ulici Lokomotiva dočekuje Istru 1961. Zagrebački klub nalazi se u rezultatskoj krizi, bez pobjede u posljednjih pet susreta, a obrana im je posebno ranjiva, što je pokazao i težak domaći poraz od Dinama. S druge strane, Istra u Zagreb stiže u znatno boljem raspoloženju, s nekoliko važnih pobjeda koje su je učvrstile na ljestvici. Puljani se nadaju iskoristiti probleme domaćina i uzeti puni plijen.

16:00 NOGOMET (HNL): Lokomotiva - Istra (prijenos na MAXSport 1)

Subotnja večer donosi vrhunac uzbuđenja. Od 17 sati na Drugom programu HRT-a možete pratiti akciju s WRC Croatia Rallyja, koji i ove godine privlači najbolje svjetske vozače na hrvatske ceste. Nakon toga, fokus se ponovno vraća na nogomet s dva velika derbija talijanske Serie A. Prvo Milan igra protiv Udinesea, a zatim slijedi poslastica večeri u kojoj Atalanta dočekuje Juventus. Večer zaključuje dvoboj španjolske La Lige između Seville i Atletico Madrida. U Serie A Torino će protiv Verone otvoriti današnji dan 32. kola. Susret je na rasporedu u 15 sati i moći ćete ga gledati na kanalu Arena Sport 2. U Njemačkoj će derbi utakmicu 29. kola odigrati Borussia Dortmund Nike Kovača protiv Bayer Leverkusena. Klub bivšeg hrvatskog izbornika je trenutačno drugi na tablici sa 64 boda, dok se Leverkusen nalazi na šestom mjestu s 15 bodova manje. Utakmica počinje u 15.30 sati i moći ćete je gledati na kanalu Sportklub 1. Josip Stanišić će nakon važne pobjede u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Real Madrida (2-1) ići na gostovanje St. Pauliju. Bayern je prvi na tablici i šest kola prije kraja sezone ima devet bodova više od Dortmunda, a St. Pauli je na 16. mjestu koje vodi u daljnje doigravanje za ostanak u Bundesligi. Susret će početi u 18.30, a moći ćete ga pratiti na kanalu Sportklub 1.

15:00 NOGOMET (Serie A) Torino- Hellas Verona (prijenos na kanalu Arena Sport 2)

17:00 WRC: Croatia Rally (prijenos na HRT 2)

18:00 NOGOMET (Serie A): Milan - Udinese (prijenos na kanalu Arena Sport 4)

18:30 NOGOMET (Bundesliga): St. Pauli - Bayern (prijenos na kanalu Sportklub 1)

20:45 NOGOMET (Serie A): Atalanta - Juventus (prijenos na Arena Sport 1)

21:00 NOGOMET (La Liga): Sevilla - Atletico Madrid (prijenos na Arena Sport 2)

Za ljubitelje borilačkih sportova, subota je rezervirana za FNC 29 spektakl koji se održava u Ljubljani. Fight Nation Championship, kao vodeća regionalna MMA promocija, donosi program prepun sjajnih borbi. U glavnoj borbi večeri, aktualni prvak poluteške kategorije Matej Batinič brani pojas protiv opasnog slovenskog nokautera Jakoba Nedoha. U sunaslovnoj borbi, za titulu perolake kategorije borit će se prvak Ivan Sičaja i njemački izazivač Eduard Kexel.

19:00 MMA: FNC 29 (prijenos na VOYO)

Nedjelja, 12. travnja: Finale Monte Carla i rasplet u HNL-u

Nedjelja počinje teniskom poslasticom. Na rasporedu je veliko finale prestižnog ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu. Nakon tjedan dana vrhunskog tenisa na zemljanoj podlozi, saznat ćemo tko će podići pobjednički trofej u Kneževini.

12:00 TENIS: ATP Monte Carlo, finale (prijenos na Sport Klubu)

Poslijepodne je rezervirano za vrhunac vikenda u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Od 15:55 na MAXSportu 1 igra se derbi između Rijeke i Osijeka, susret koji uvijek donosi puno uzbuđenja i neizvjesnosti. Odmah nakon toga, od 18:30, na Poljudu se sastaju Hajduk i Gorica. Splićani traže pobjedu pred svojim navijačima kako bi potencijalno zadržali priključak s vrhom, dok Gorica uvijek predstavlja neugodnog protivnika.

15:55 NOGOMET (HNL): Rijeka - Osijek (prijenos na MAXSport 1)

18:00 RUKOMET: Hrvatska- Kosovo (prijenos na RTL-2 i platformi VOYO)

18:30 NOGOMET (HNL): Hajduk - Gorica (prijenos na MAXSport 1)

Nedjeljnu večer zaokružuje talijanska Serie A i gostovanje Intera kod Coma, te naravno, završnica WRC Croatia Rallyja, gdje ćemo saznati pobjednika.

20:45 NOGOMET (Serie A): Como - Inter (prijenos na kanalima Arena Sport)

WRC: Croatia Rally - završnica (prijenos na Rally.TV i HRT-u)

