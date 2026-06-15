Zaručila se Jane Seymour i podijelila detalje kaotične prosidbe: 'Nismo imali ni odjeću na sebi'

Glumica Jane Seymour (75) zaručila se za glazbenika Johna Zambettija (78) nakon tri godine veze.

Zvijezda serije "Dr. Quinn, Medicine Woman" sretnu je vijest otkrila na svečanosti primanja novih članova u Kuću slavnih tekstopisaca.

„Netko je odlučio da želi biti sa mnom do kraja života. Moj kantautor“, rekla je glumica za Us Weekly, pritom ponosno pokazujući zaručnički prsten.

Dodala je kako je posebno veseli spajanje njihovih obitelji jer ih povezuje zajednička ljubav prema glazbi.

„Zajedno smo već tri godine i u našoj kući nema ničega osim glazbe. On je kantautor, njegov sin je kantautor, a i moj sin se bavi pisanjem pjesama“, ispričala je Seymour.

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Ljubav u osmom desetljeću života

Seymour je iza sebe imala četiri braka. Bila je udana za redatelja Michaela Attenborougha, autora Geoffreyja Planera, poslovnog menadžera Davida Flynna te glumca Jamesa Keacha.

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Sa Zambettijem, koji je još od 1960-ih član sastava The Malibooz, vezu je prvi put javno potvrdila u listopadu 2023. godine. Par su, kako je otkrila, upoznala njihova djeca na koncertu glazbenika Shwayzea.

Tada je uz njihovu zajedničku fotografiju napisala: „Nikada nisam bila sretnija. Nisam mislila da ću pronaći ovakvu ljubav“.

U jednom od ranijih intervjua glumica je priznala da nije očekivala da će u ovoj životnoj dobi pronaći ozbiljnu i stabilnu vezu.

„Nikada nisam mislila da ću pronaći tako predan, zdrav odnos pun ljubavi, ali neizmjerno sam zahvalna što jesam“, rekla je.

Dodala je i kako vjeruje da su se ona i Zambetti upoznali upravo onda kada je trebalo.

„Oboje smo već proživjeli mnogo toga, imali smo obitelji, djecu, unuke, karijere i uspone i padove. Tada već točno znate što želite. Smatram nas iznimno sretnima što smo se pronašli baš sada, jer ranije vjerojatno ne bi uspjelo.“, rekla je.

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Glumica je objasnila da su prije upoznavanja vodili potpuno različite živote.

„Njegov svijet bili su medicina i glazbene turneje, a moj snimanje filmova diljem svijeta. Mislim da smo se sreli u savršenom trenutku“, zaključila je Seymour.

Kaotična prosidba

John Zambetti opisao je trenutak prosidbe, koji se umjesto čiste romantike, pretvorio u pravu komediju.

„Bližio se njezin rođendan. Zapravo, bilo je Valentinovo, dan prije njezina rođendana. Pomislio sam: 'Ovo je ludo, jednostavno ću to učiniti'“, prisjetio se za People.

„Kleknuo sam na jedno koljeno, sve kako treba. Prsten sam skrivao u sefu, izvadio ga i otvorio kutijicu, a prsten je odmah ispao iz nje i završio pod krevetom“, ispričao je.

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Situacija je ubrzo postala još kaotičnija.

„Morao sam se zavući ispod kreveta da ga pronađem, a onda više nisam mogao izaći. Jane je morala ustati i pomoći mi da se izvučem.“

„A nismo imali ni odjeću na sebi“, dodala je Seymour kroz smijeh te još bolje dočarala situaciju.

„Kosa nam je bila potpuno raščupana, ali najsmješnije je bilo to što nakon svega nije mogao ustati. Koljeno mu je zapelo dok je bio ispod kreveta, a ja nisam bila dovoljno jaka da ga podignem jer je gotovo dvostruko teži od mene. Pogledali smo se i počeli se nekontrolirano smijati“, rekla je.

Iako priznaje da je naslućivala da bi je Zambetti jednog dana mogao zaprositi, iznenadio ju je trenutak u kojem je to učinio.