Wolvesi izgubili na gostovanju kod West Hama: Tottenham je trenutno u zoni ispadanja
Wolverhampton je na dnu sa 17 bodova i ubrzo će i matematički ostati bez izgleda za ostanak u Premier ligi
Nogometaši West Ham Uniteda pobijedili su Wolverhampton Wanderers s uvjerljivih 4-0 na londonskom Olimpijskom stadionu u prvoj utakmici 32. kola engleske Premier lige.
Po dva pogotka za domaću momčad postigli su Konstantinos Mavropanos (42, 83) i Taty Castellanos (66, 68).
West Ham je pobjedom došao do 32 boda i privremeno je izašao iz zone ispadanja u koju je gurnuo Tottenham Hotspur, koji ima dva boda manje, ali i utakmicu manje. Wolverhampton je na dnu sa 17 bodova i ubrzo će i matematički ostati bez izgleda za ostanak u Premier ligi.
