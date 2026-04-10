Wolvesi izgubili na gostovanju kod West Hama: Tottenham je trenutno u zoni ispadanja

Nogometaši West Ham Uniteda pobijedili su Wolverhampton Wanderers s uvjerljivih 4-0 na londonskom Olimpijskom stadionu u prvoj utakmici 32. kola engleske Premier lige.

Po dva pogotka za domaću momčad postigli su Konstantinos Mavropanos (42, 83) i Taty Castellanos (66, 68).

West Ham je pobjedom došao do 32 boda i privremeno je izašao iz zone ispadanja u koju je gurnuo Tottenham Hotspur, koji ima dva boda manje, ali i utakmicu manje. Wolverhampton je na dnu sa 17 bodova i ubrzo će i matematički ostati bez izgleda za ostanak u Premier ligi.

Standings provided by Sofascore

