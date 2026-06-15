Podignuta optužnica protiv 15 okrivljenika: Krijumčarili drogu, upleten i radnik autobusnog poduzeća

USKOK je podignuo optužnicu protiv 14 hrvatskih državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog krijumčarenja i prodaje velikih količina droge te pranja novca, čime su zaradili najmanje 63.500 eura koje su međusobno podijelili. Optužnica je protiv osumnjičenih u slučaju bivšeg manekena Roberta DiCapria.

Osumnjičene se tereti za kaznena djela zločinačkog udrženja, neovlaštenog proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te pranja novca, objavio je USKOK u ponedjeljak.

Prema optužnici, prvookrivljeni koji je bio mozak operacije je od srpnja 2024. do veljače ove godine u Rijeci, Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji povezao u zajedničko djelovanje osumnjičene i druge nepoznate osobi radi koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom raznih vrsta droge - kokaina, amfetamina, MDMA, psilocibina, ketamina, hašiša i droge konoplje.

Zatim je dogovarao i financirao nabavu droge te njezin prijevoz iz Zagrebačke županije do Rijeke, za što je angažirao kurire koji su prevezli najmanje 25 kilogram nedozvoljenih supstanci.

Upleten i radnik autobusnog prijevoznika

Drogu je od kurira preuzimao drugookrivljeni, koji ju je zatim prevozio do skladišta kod peto i desetookrivljenog. Trojica su drogu vagali, prepakiravali i miješali u manje pakete kako bi je dalje distribuirali na području Rijeke i okolice, navodi se u optužnici.

Drugookrivljeni je preuzimao zaradu od prodaje drugo te ju je preko posrednika predavao prvookrivljenom, a dio zarade predavao djelatniku jednog prijevozničkog poduzeća koji je novac slao redovnim autobusnim linijama na relaciji Rijeka-Zagreb.

Taj je novac potom preuzimao trećeokrivljeni.

Kako bi prikrio podrijetlo novca kojeg je zaradio krijumčarenjem i prodajom droge, prijevoznik si je novac po upiti "mozga operacije" u više navrata uplaćivao na tekući račun koji je koristio za primanje plaće i druga privatna plaćanja.

Optužnicom se tereti da je XIV. okrivljeni u ožujku prošle godine u Omišlju od drugookrivljenog kupio 300 grama amfetamina za 1.600,00 eura koju je planirao dalje prodavati na ilegalnom narko-tržištu.

Šestookrivljeni se tereti da je prošloga siječnja u Rijeci prodao 6,4 grama kokaina jednog osobi za najmanje 600 eura. Policija je drogu pronašla kod kupca.

Uz to, optužnicom se tereti i XI. okrivljeni da je od siječnja do lipnja prošle godine u Rijeci više puta prodavala amfetamin i konoplju.