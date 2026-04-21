USKOK i policija u akciji, uhićenja u Zagrebu i Istri! Evo na što se sumnja

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi u utorak ujutro PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava, povezana s istragom koju je ovaj Ured pokrenuo dana 6. veljače 2026. zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

