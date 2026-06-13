Upoznajte 'Srce Južne Amerike': Zemlja s dva lica i jedinom čvrstom juhom na svijetu

Dok se reprezentacija Paragvaja, La Albirroja, 2026. godine nakon 16 godina vraća na svjetsku nogometnu pozornicu, nacija se pod vodstvom izbornika Gustava Alfara ujedinila uz slogan "Vencer o morir" (Pobijediti ili umrijeti).

Iza te borbenosti krije se zemlja fascinantnih kontrasta, jedinstvenih običaja, priča, puno kompleksnija od onog što se vidi na sportskom terenu.

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Srce kontinenta bez izlaza na more

Smješten u samom geografskom središtu kontinenta, Paragvaj s pravom nosi nadimak "Srce Južne Amerike". Iako je, uz Boliviju, jedina južnoamerička država bez izlaza na more, životom i identitetom zemlje dominiraju rijeke, piše Britannica.

Moćna rijeka Paragvaj dijeli državu na dva potpuno različita dijela: na zapadu se prostire suhi i rijetko naseljeni Gran Chaco, dok u plodnijem i brdovitijem istočnom dijelu živi velika većina od otprilike sedam milijuna stanovnika. Upravo je ta populacija jedna od najhomogenijih na kontinentu, s gotovo 95 posto mestika, potomaka španjolskih doseljenika i autohtonih Guaraní Indijanaca.

Ta dvojnost ogleda se i u jeziku - Paragvaj je jedna od rijetkih država zapadne hemisfere gdje je autohtoni jezik, guaraní, zadržao status službenog jezika uz španjolski, a većina stanovništva tečno govori oba.

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Jedinstveni spoj kultura i običaja

Spoj europske i guaraní kulture prožima svaki aspekt paragvajskog života, od glazbe do kulinarstva. Dva elementa najbolje simboliziraju dušu ove nacije.

Prvi je tereré, hladni napitak od biljke yerba mate, koji je 2020. godine UNESCO uvrstio na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. To nije samo način borbe protiv vrućine, već duboko ukorijenjen društveni ritual zajedništva. Priprema se u posudi "guampa", a poslužitelj ("cebador") pije prvi gutljaj prije nego što je proslijedi dalje udesno.

Drugi simbol je "sopa paraguaya", svjetski poznata kao jedina čvrsta juha. Unatoč imenu, radi se o slanom kolaču od kukuruznog brašna, sira i luka koji je neizostavan dio svake proslave, uz popularni "chipa", kruh od manioke i sira.

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Zemlja neočekivanih rekorda

Paragvaj je pun neočekivanih posebnosti. Njegova zastava jedina je na svijetu koja ima različite grbove na prednjoj i stražnjoj strani. Iako nema izlaz na more, posjeduje jednu od najvećih riječnih mornarica na svijetu, koja patrolira golemom mrežom plovnih putova spojenih s Atlantikom.

Na rijeci Paraná, na granici s Brazilom, nalazi se i hidroelektrana Itaipu, jedna od najvećih na svijetu. Ona proizvodi gotovo svu električnu energiju za Paragvaj, čineći ga globalnim liderom u obnovljivoj energiji i energetskim divom regije.

Vjerovanje u praznovjerja

Duboko ukorijenjena vjerovanja i danas oblikuju svakodnevni život. Paragvajske praznovjerice, prenošene generacijama, tumače znakove iz prirode i svakodnevnih događaja.

Svrbež lijevog dlana najavljuje novčani dobitak, dok svrbež desnog upozorava na trošak. Ispuštena žlica navodno poziva žensku gošću, a ispušteni nož mušku. Ta "tiha magija" dio je živog nasljeđa, dodajući sloj mistike i tradicije uobičajenim danima.

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