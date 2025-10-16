Ne ignorirajte ova tri simptoma: Mogu ukazivati na ozbiljan manjak jednog vitamina

Sve više liječnika upozorava na to da neki naizgled bezazleni problemi u ustima mogu biti znak ozbiljnog zdravstvenog stanja. Konkretno, tri simptoma na jeziku i u usnoj šupljini mogu ukazivati na nedostatak vitamina B12, koji, ako se ne liječi, može dovesti do teških posljedica po zdravlje.

Prema portalu WebMD, osobe koje pate od nedostatka vitamina B12 mogu razviti bolan ili neobično gladak jezik, poznat i kao atrofični glositis. To stanje nastaje kada sitne izbočine na jeziku (papile) počnu nestajati, ostavljajući površinu jezika glatkom i sjajnom. Jezik može biti osjetljiv i bolan na dodir, a često se javljaju i prištevi na jeziku i desnima.

"Ti se prištevi obično povuku sami od sebe, ali je poželjno izbjegavati iritirajuće sastojke poput octa, citrusa i ljutih začina", navodi WebMD. "Lijekovi bez recepta mogu pomoći u ublažavanju boli."

Nedostatak vitamina B12 može jako naštetiti

Vitamin B12 igra ključnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih stanica, pravilnom radu živčanog sustava i sintezi DNK. Nalazi se prvenstveno u životinjskim proizvodima poput mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda. Zbog toga su vegetarijanci i vegani, ali i osobe s probavnim smetnjama ili starije osobe, posebno izložene riziku od manjka ovog vitamina.

Dugotrajan nedostatak vitamina B12 može dovesti do:

anemije,

problema sa srcem,

poremećaja živčanog sustava,

privremene neplodnosti

psihičkih tegoba poput depresije i zbunjenosti

Prema Harvard Healthu, još jedan često zanemaren simptom je otečen i upaljen jezik. Dodaju da se manjak vitamina B12 može razvijati polako, što otežava dijagnozu jer se simptomi mogu pripisati drugim stanjima.

Ostali simptomi na koje treba obratiti pažnju:

Stalni umor i iscrpljenost

Trnci u rukama i nogama

Slabost mišića

Zamagljen vid

Problemi s pamćenjem, koncentracijom i razumijevanjem

Koliko B12 nam je potrebno?

Prema preporukama britanskog NHS-a, odrasle osobe od 19 do 64 godine trebale bi na dan unositi oko 1,5 mikrogram vitamina B12.

Gdje ima vitamina B12?

Dobri izvori uključuju:

Meso (osobito govedina i jetra)

Riba (losos, tuna, sardine)

Jaja

Mlijeko i mliječni proizvodi

Obogaćene žitarice

U slučaju da tijelo ne apsorbira vitamin učinkovito, liječnik može propisati suplementaciju ili injekcije vitamina B12.

