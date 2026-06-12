Alarmantan trend u Hrvatskoj! Stručnjak: 'Kupite kokain, a dobijete nešto sasvim drugo'

Nova droga pojavi se gotovo svakog tjedna u Europi. Upozorenje je to iz novog izvješća o drogama koje je objavila Agencija Europske unije za droge. Tržište droga, upozoravaju stručnjaci, postaje sve složenije i opasnije. Samo prošle godine prvi je put zabilježeno 50 novih psihoaktivnih droga, čime je njihov ukupan broj premašio tisuću.

Posebnu brinu novi sintetički opioidi, povezani sa sve većim brojem predoziranja i smrtnih slučajeva. Kanabis je i dalje najčešće korištena droga u Europi, no raste i konzumacija kokaina, ketamina te drugih stimulansa.

"Dolazi do sve veće i veće ponude kanabisa koji po prvi puta nije samo europske proizvodnje nego se radi o kanabisu koji dolazi iz SAD-a, odnosno Kanade, koji je puno potentniji i jači od kanabisa koji se kod nas nalazio. Tako dolazi do problema njegovog miješanja s polusintetskim, odnosno sintetskim, kanabinoidima. Ekspanziju i dalje ima kokain. To je ono što se događa zadnjih desetak godina - kokain i dalje raste - s time da raste i njegova proizvodnja. Ono što posebice opasno je što je njegova kvaliteta, odnosno potentnost, sve veća i veća", rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.

Što kažu stručnjaci?

RTL-ova Ivana Ivanda Rožić u studiju je razgovarala sa psihijatrom Ivanom Ćelićem, ujedno i pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, o problematici droga.

Nova istraživanja upozoravaju da gotovo svakog tjedna stiže nova droga. Koliko brzo ti trendovi stižu u Hrvatsku?

Pa vrlo brzo. Znači, europsko tržište je na neki način jedinstveno, bez obzira što ima svoje specifičnosti. Uistinu je vrlo izazovno da svaki tjedan imamo jednu novu drogu. To nema toliko široki doseg kao što imamo situaciju s kanabisom ili s kokainom. Međutim, mi zapravo dobivamo mačka u vreći i ne znamo koliko je to i kakve može imati potencijalne ozbiljne komplikacije za psihu i za tijelo.

Što biste rekli gdje je Hrvatska? Je li ispod ili iznad europskog prosjeka?

Mi smo ipak ispod prosjeka što se tiče tih novih psihoaktivnih tvari, rekao bih da zemlje Beneluksa, Španjolska, Portugal - zapravo imaju najveću zastupljenost vezano za te nove psihoaktivne tvari, jer na tim područjima se otkriva najviše tih tajnih laboratorija koji, osim što su prije dolazili, dakle iz Dalekog istoka i iz Kine, Indije i tih različitih novih droga - mi sada imamo situaciju da se te droge proizvode i na europskom kontinentu.

Možemo li onda reći da je to najveći problem kada gledamo problem droga u Hrvatskoj?

Pa u javno zdravstvenom smislu - ne - kažem zbog toga što to nisu toliko velike brojke. Ipak je, dakle, kanabis i kokain, sintetski stimulansi - speed i ecstasy - ono što je najveći problem i ono što konzumira najviše mladih.

A koliko konzumenata ima već kad spominjete konzumaciju, što pokazuju iz posljednje brojke? Raste li taj broj?

Pa ako pogledamo, dakle, na razini Europske unije, imamo kanabis - 25 milijuna osoba od 15 do 64 godine. Broj konzumenata kokaina je nešto veći od četiri milijuna. Moramo uzeti u obzir, dakle, to su droge koje nemaju toliko izraženu fizičku ovisnost, kao što je, recimo, heroin i heroinski ovisnici kojih je, hvala Bogu, sve manje i manje. Oni najčešće ulaze u zdravstveni sustav. Kada govorimo o kanabisu kada govorimo o stimulansi - samo 10 posto ljudi koji konzumiraju te droge ulaze u zdravstveni sustav, a to je situacija koja je opet identična na razini cijele Europske unije.

Stručnjaci, pa i Vi ste često spominjali, da je najveći problem to što ljudi ne znaju što uzimaju. Koliko je to ustvari prisutno u našoj zemlji?

To je vrlo često. S jedne strane imamo problem politoksikomanije - da jedna osoba uzima istodobno više različitih psihoaktivnih tvari, pa recimo, miješaju, kako mi to kažemo, dizalice i spuštalice, što također povećava vjerojatnost ozbiljnih komplikacija, povećanu vjerojatnost da ti konzumenti završe na hitnim prijemima, Recimo, konzumacija stimulansa jako povećava broj različitih kardioloških tegoba i ti ljudi završe na internoj i ne obraća se pozornost da su uzimali neki od stimulansa. Dakle, tu ima jako, jako puno problema, ali ono što je najveći problem je, dakle, to su te lažne droge. Vi želite kupiti kokain, a dobijete zapravo, recimo, neku drugu drogu - ketamin ili neki sintetski stimulans ili mefedron sintetičke kationi koji su značajno jeftiniji od kokaina.

Kad već spominjete kokain, kokain je sve dostupniji diljem Europe. Primjećuje li se taj trend i u Hrvatskoj?

Definitivno. Dakle, to je prije bila droga 'zlatne mladeži'. Danas to više nije tako. Također, kokain je godinama držao svoju stabilnu cijenu. Nažalost, sada imamo kokain koji je veće čistoće i koji smanjuje cijenu, dakle, pitanje ponude i potražnje. Ta preplavljenost kokainom na europskom kontinentu zadnjih nekoliko godina, osobito nakon COVID pandemije. U Hrvatskoj apsolutno isto. Dakle, situacija i ono što je vrlo bitno naglasiti je da to više nisu samo koncentrirano konzumenti u velikim gradovima, u priobalju, u pograničnim područjima nego u cijeloj Hrvatskoj. U nekim manjim sredinama - u ličko-senjskoj županiji, bjelovarsko-bilogorskoj i osječko-baranjskoj županiji - u nekim sredinama gdje nije bilo toliko konzumenata droga, danas je, nažalost, ta droga dostupna i u tim manjim sredinama.