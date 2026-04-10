Kraljevi na koljenima: Svijet obilaze fotografije 'uništenih' zvijezda Real Madrida

Foto: Oscar J Barroso/Shutterstock Editorial/Profimedia
Skupocjene zvijezde Real Madrida kiksale su u posljednjem kolu La Lige
Nogometaši Girone osvojili su bod na gostovanju kod Real Madrida odigravši 1-1 u prvoj utakmici 31. kola La Lige, čime je momčad Alvara Arbeloe napravila još jedan kiks i širom otvorila vrata Barceloni prema obrani naslova prvaka Španjolske. Igračima Reala, očekivano, ovaj kiks je jako teško pao i svijet obilaze fotografije 'devastiranih' Kyliana Mbappea, Vinicusa Juniora, Judea Bellinghama...

10.4.2026.
23:20
M.G.
La LigaKylian MbappeReal MadridGironaJude BellinghamVinicius Junior
