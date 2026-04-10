Brojni poznati oprostili se od jednog od najvećih trenera ikad

Danas se u Bukureštu održao pogreb legendarnog Rumunja i jednog od najtrofejnijih trenera svih vremena, Mircee Lucescua.

Posljednjem ispraćaju legendarnog Lucescua prisustvovali su brojni uzvanici, uključujući legendu rumunjskog nogometa Gheorghea Hagija, bivšeg ministra vanjskih poslova Rumunjske Mirceu Geoană, kao i mnoge druge koji su došli odati počast preminulom velikanu.

Podsjećamo, Lucescu je preminuo 7. travnja, samo tjedan dana nakon što je vodio svoju Rumunjsku u utakmici protiv Slovačke. Ove je godine trebao napuniti 80 godina.

