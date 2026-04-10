Prizori kolapsa u Zagrebu: Nesreća, zastoj tramvaja i zatvaranje ceste napravili kaos

Jutarnja špica u Zagreb pretvorila se u prometni kaos nakon prometne nesreće i zastoja tramvaja, koji su dodatno opteretili već ionako pretrpane gradske prometnice.

Prometna nesreća dogodila se na raskrižju Vukovarske ulice i Avenije Većeslava Holjevca, kod Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog.

Policija nam potvrdila

Prema videosnimci čitatelja, automobil se prevrnuo, što je uzrokovalo zastoje i usporavanje prometa na najfrekventnijem dijelu grada. Iz PU zagrebačke potvrdili su za Net.hr da je do nesreće došlo u 4.35.

U sudaru su sudjelovali osobni automobil i autobus javnog gradskog prijevoza. Nije bilo ozlijeđenih.

Zastoj tramvaja

Istodobno je došlo i do zastoja tramvajskog prometa na raskrižju Trg Dražena Petrovića i Savska cesta, u smjeru Ulice grada Vukovara, o čemu je izvijestio ZET.

"Od 06.10 sati zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste, u smjeru grada. Linija 3 od Savišća prometuje do Savskog mosta. Od 6:45 linije 4, 13, 14, 17 prometuju redovitom trasom. Linije 9 i 12 prometuju od Savske/Jukićeve/Vodnikove - Jukićevom - Ilicom - (linija12 redovnom trasom, linija 9 Zrinjevac - Gl. kolodvor - redovnom trasom). Od Ljubljanice do Savske ceste voze autobusi", navodi ZET.

Brojni vozači zapeli su u dugim kolonama, dok su putnici u javnom prijevozu zapeli zbog zastoja tramvaja.

Velike gužve stvaraju se i na Drvinju zbog zatvaranja Golikove.

"Zbog sanacije dijela kolnika Ulice Dragutina Golika, autobusne linije 117 (Črnomerec - Jarun) i 118 (Trg Mažuranića - Voltino) od utorka, 7. travnja u 8.30 sati, do jutarnjih sati ponedjeljka, 20. travnja, prometovat će djelomično izmijenjenim trasama", stoji na stranicama ZET-a.