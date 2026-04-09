FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TROJE OZLIJEĐENIH /

Drogiran se zabio u auto na autocesti kod Lekenika pa pobjegao pješice: Objavili detalje

×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

9.4.2026.
13:53
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Vozač (52) pod utjecajem droga izazvao je prometnu nesreću u srijedu na autocesti A11 kod Lekenika u smjeru Zagrebu, u kojoj su ozlijeđene tri osobe. Drogirani vozač je nakon nesreće pješice pobjegao, no policija ga je ubrzo pronašla. 

Sisačko-moslavačka policija objavila je da ne nesreća dogodila u 13.40 sati. Skrivio ju je 52-godišnjak automobilom sisačkih registracija koji je zbog neprilagođene brzine udario u stražnji dio automobila sa zagrebačkim tablicama kojeg je vozio 48-godišnjak. 

Od siline udarca, drugi se automobil odbio na središnju metalnu ogradu autoceste gdje se zaustavio, a vozilo sisačkog vozača odbačen je udesno u zaštitnu pa u središnju ogradu. 

Troje ozlijeđenih

U nesreći su lakše ozlijeđeni 58-godišnjak, 48-godišnjak te 21-godišnji suputnik iz automobila zagrebačkih tablica. 

Do dolaska policije 52-godišnjak je pobjegao pješice  mjesta nesreće, ali je ubrzo pronađen. "Preliminarnim ispitivanjem na prisutnost droga u organizmu utvrđeno je da je pod utjecajem droga, zbog čega su mu izuzeti uzroci krvi i urina", navodi se u policijskom priopćenju. 

Protiv njega slijedi podnošenje odgovarajućih prijava. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tri auta se sudarila u blizini trgovačkog centra, stvaraju se velike kolone

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike