Drogiran se zabio u auto na autocesti kod Lekenika pa pobjegao pješice: Objavili detalje

Vozač (52) pod utjecajem droga izazvao je prometnu nesreću u srijedu na autocesti A11 kod Lekenika u smjeru Zagrebu, u kojoj su ozlijeđene tri osobe. Drogirani vozač je nakon nesreće pješice pobjegao, no policija ga je ubrzo pronašla.

Sisačko-moslavačka policija objavila je da ne nesreća dogodila u 13.40 sati. Skrivio ju je 52-godišnjak automobilom sisačkih registracija koji je zbog neprilagođene brzine udario u stražnji dio automobila sa zagrebačkim tablicama kojeg je vozio 48-godišnjak.

Od siline udarca, drugi se automobil odbio na središnju metalnu ogradu autoceste gdje se zaustavio, a vozilo sisačkog vozača odbačen je udesno u zaštitnu pa u središnju ogradu.

Troje ozlijeđenih

U nesreći su lakše ozlijeđeni 58-godišnjak, 48-godišnjak te 21-godišnji suputnik iz automobila zagrebačkih tablica.

Do dolaska policije 52-godišnjak je pobjegao pješice mjesta nesreće, ali je ubrzo pronađen. "Preliminarnim ispitivanjem na prisutnost droga u organizmu utvrđeno je da je pod utjecajem droga, zbog čega su mu izuzeti uzroci krvi i urina", navodi se u policijskom priopćenju.

Protiv njega slijedi podnošenje odgovarajućih prijava.

