Brzi vlak se sudario s vojnim kamionom: Strojovođa poginuo, ozlijeđno nekoliko putnika

Francuski brzi vlak TGV sudario se u utorak ujutro s vojnim kamionom na pružnom prijelazu na sjeveru zemlje u blizini Calaisa, a u nesreći je strojovođa poginuo, rekao je Fabien Villedieu iz sindikata SUD Rail.

Villedieu je na X-u dodao da je osim smrti strojovođe TGV-a ozlijeđeno i nekoliko drugih putnika.

Francuski ministar prometa Philippe Tabarot također je potvrdio željezničku nesreću u objavi na X-u, dodajući da će izaći na mjesto nesreće.

Državni željeznički operater SNCF izjavio je na svom X računu da se nesreća dogodila na pružnom prijelazu između gradova Bethune i Lens te da je promet prekinut.