FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽELJEZNIČKA NESREĆA /

Brzi vlak se sudario s vojnim kamionom: Strojovođa poginuo, ozlijeđno nekoliko putnika

Brzi vlak se sudario s vojnim kamionom: Strojovođa poginuo, ozlijeđno nekoliko putnika
×
Foto: Sameer AL-DOUMY/AFP/Profimedia

Nesreća se dogodila na pružnom prijelazu između gradova Bethune i Lens

7.4.2026.
11:38
Hina
Sameer AL-DOUMY/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Francuski brzi vlak TGV sudario se u utorak ujutro s vojnim kamionom na pružnom prijelazu na sjeveru zemlje u blizini Calaisa, a u nesreći je strojovođa poginuo, rekao je Fabien Villedieu iz sindikata SUD Rail.

Brzi vlak se sudario s vojnim kamionom: Strojovođa poginuo, ozlijeđno nekoliko putnika
Foto: Sameer AL-DOUMY/AFP/Profimedia

Villedieu je na X-u dodao da je osim smrti strojovođe TGV-a ozlijeđeno i nekoliko drugih putnika.

Francuski ministar prometa Philippe Tabarot također je potvrdio željezničku nesreću u objavi na X-u, dodajući da će izaći na mjesto nesreće.

Državni željeznički operater SNCF izjavio je na svom X računu da se nesreća dogodila na pružnom prijelazu između gradova Bethune i Lens te da je promet prekinut.

VlakKamionSudarželjeznička Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike