Glamurozna kći milijardera (23) preuzela kultni klub, ali razvoj događaja iznenadio je mnoge

U rujnu 2025. godine imenovanje 23-godišnje Claudie Rizzo za predsjednicu talijanskog nogometnog kluba Ternana Calcio snažno je odjeknulo u nogometnim krugovima. Kao prva žena na čelu kluba u njegovoj stogodišnjoj povijesti, predstavljena je kao simbol nove, moderne ere. Donijela je mladost, ambiciju i viziju stabilnijeg poslovanja. Međutim, samo sedam mjeseci kasnije situacija se u potpunosti promijenila. Klub iz Umbrije, koji je dvaput nastupao u Serie A, suočava se s ozbiljnim financijskim problemima i prijetnjom bankrota.

Dolazak s velikim očekivanjima

Claudia Rizzo, kći poduzetnika Gianluigija Rizza, čija obiteljska tvrtka upravlja grupacijom privatnih klinika Villa Claudia, preuzela je klub s jasno definiranim ciljevima. U javnim istupima naglašavala je kako želi pokazati da žene mogu uspješno voditi nogometne organizacije, ističući mladost kao prednost koja donosi nove ideje i pristupe.

Preuzimanje kluba bilo je dio šireg investicijskog plana obitelji Rizzo, procijenjenog na oko 80 milijuna eura. Projekt je uključivao izgradnju novog stadiona Libero Liberati te privatne klinike u njegovoj blizini, s ciljem stvaranja sportsko-zdravstvenog centra koji bi osigurao dugoročnu financijsku stabilnost i dodatno povezao klub s lokalnom zajednicom.

Na početku mandata Rizzo je isticala važnost transparentnog poslovanja i jačanja odnosa s navijačima i gradom. Takav pristup naišao je na pozitivan odjek među navijačima, koji su se nadali stabilnijem razdoblju nakon godina oscilacija između Serie B i Serie C.

Početni optimizam i skriveni problemi

Prvi mjeseci njezina mandata protekli su u pozitivnom ozračju. Aktivno je sudjelovala u obilježavanju stote godišnjice kluba, pokrenula kampanju prodaje godišnjih ulaznica i nastojala biti prisutna među navijačima. Klub je privukao i značajnu medijsku pozornost, a interes javnosti dodatno je porastao zbog njezina imenovanja.

Unatoč početnom optimizmu, temeljni problemi nisu nestali. Financijske poteškoće i organizacijski izazovi nastavili su postojati, dok su se istodobno počeli pojavljivati i novi problemi povezani s realizacijom ključnog investicijskog projekta.

Projekt koji je izazvao krizu

Projekt izgradnje stadiona i prateće infrastrukture, zamišljen kao temelj budućeg razvoja kluba, ubrzo je naišao na prepreke. Administrativni, politički i financijski problemi usporili su njegovu realizaciju, što je dovelo do sukoba između obitelji Rizzo i lokalnih vlasti, predvođenih gradonačelnikom Stefanom Bandecchijem, bivšim vlasnikom i predsjednikom kluba.

Zbog zastoja u projektu, koji je bio ključni razlog ulaganja, obitelj Rizzo odlučila je prekinuti daljnje financiranje kluba. Time je dodatno pogoršana financijska situacija, s obzirom na postojeće dugove i ograničene izvore prihoda.

Eskalacija problema i neizvjesna budućnost

Početkom travnja 2026. godine situacija je dodatno eskalirala. Gradonačelnik Bandecchi iznio je ozbiljne optužbe, navodeći da klubu prijeti stečaj te da predstojeće financijske obveze, uključujući isplatu plaća, neće biti podmirene.

U javnosti su se pojavile informacije o neplaćenim računima i unutarnjim nesuglasicama, što je dodatno destabiliziralo klub. Spominju se i sukobi s bivšim konzultantom Massimom Ferrerom, što je dodatno zakompliciralo situaciju.

Tako se priča o mladoj predsjednici, koja je trebala označiti novi početak, pretvorila u primjer složenih izazova upravljanja nogometnim klubom. Ambiciozni planovi i početni entuzijazam nisu bili dovoljni da nadvladaju financijske probleme i političke nesuglasice.

Sudbina Ternane sada ostaje neizvjesna. Klub s bogatom poviješću, poznat i po razdoblju uspjeha pod vodstvom Corrada Vicianija i njegovog prepoznatljivog stila igre, nalazi se u jednoj od najtežih faza svog postojanja, dok navijači iščekuju rasplet situacije.

