BRAVO, CURE!

Rukometašice na krilima Milosavljević i Marković izborile nastup na Europskom prvenstvu

Foto: Henk Seppen/imago sportfotodienst/Profimedia

Hrvatske su se igračice rano odvojile na veliku razliku te je drugo poluvrijeme bila puka formalnost

9.4.2026.
19:18
Hina
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija osigurala je nastup na Europskom prvenstvu koje će se od 3. do 20. prosinca održati u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj zahvaljujući 32-18 (16-9) gostujućoj pbojedi protiv Finske u susretu predzadnjeg, 5. kola kvalifikacijske skupine 1.

Dejana Milosavljević sa šest i Larissa Marković s pet golova bile su najefikasnije kod Hrvatske, dok je Ellen Voutilainen zabila pet za Finsku.

Iako su obje reprezentacije u ovaj dvoboj ušle sa po četiri osvojena boda, od samog je starta bila vidljiva razlika u kvaliteti. Hrvatske su se igračice rano odvojile na veliku razliku te je drugo poluvrijeme bila puka formalnost.

Hrvatska je sa šest bodova osigurala drugo mjesto koje izravno vodi na EP, dok je Finska ostala treća s četiri boda te se mora nadati kako će biti među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije iz šest skupina. Francuska je osigurala prvo mjesto s osam bodova, dok je Kosovo zadnje bez bodova.

Hrvatska će kvalifikacije okončati u nedjelju domaćom utakmicom protiv Kosova u dvorani u Jelkovcu.

RukometasiceHrvatska Zenska Rukometna Reprezentacija
