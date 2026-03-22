IPAK NIJE IŠLO /

Hrvatske rukometašice poražene od favoriziranih Francuskinja

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dijon je već nakon prvog poluvremena imao sedam razlike, a potom u nastavku dodatno povećao prednost do konačnih 30-20.

22.3.2026.
15:53
Hina
U prvom susretu četvrtfinala Europske lige, rukometašice Lokomotive su u dvorani Sutinska vrela izgubile od francuskoj Dijona sa 20-30 (9-16).

Rukometašice Lokomotive nisu uspjele prirediti senzaciju. Francuski Dijon je uvjerljivom pobjedom u Podsusedu praktički već nakon prve utakmice četvrtfinala osigurao plasman na Final Four u svibnju u Grazu.

Francuskinje su u Zagrebu slavile sa 10 razlike. Dijon je već nakon prvog poluvremena imao sedam razlike (16-9), a potom u nastavku dodatno povećao prednost do konačnih 30-20.

U pobjedničkoj ekipi njaefikasnija je bila Dankinja Stine Norklit Lonborg sa 13 golova iz 14 šuteva, dok je Slovakinja Adriana Holejova zabila pet golova. Odličnu predstavu pružila je i vratarka Manuella Dos Reis sa 16 obrana.

Kod Lokomotive najefikasnija je bila Paula Posavec sa 10 golova. Lara Burić je dodala četiri, a Dunja Tabak tri gola. Antonija Mamić je imala 11 obrana.

Uzvratni susret je sljedeći vikend u Francuskoj.

Rukometna Europska Liga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
