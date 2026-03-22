Hrvatske rukometašice poražene od favoriziranih Francuskinja

U prvom susretu četvrtfinala Europske lige, rukometašice Lokomotive su u dvorani Sutinska vrela izgubile od francuskoj Dijona sa 20-30 (9-16).

Rukometašice Lokomotive nisu uspjele prirediti senzaciju. Francuski Dijon je uvjerljivom pobjedom u Podsusedu praktički već nakon prve utakmice četvrtfinala osigurao plasman na Final Four u svibnju u Grazu.

Francuskinje su u Zagrebu slavile sa 10 razlike. Dijon je već nakon prvog poluvremena imao sedam razlike (16-9), a potom u nastavku dodatno povećao prednost do konačnih 30-20.

U pobjedničkoj ekipi njaefikasnija je bila Dankinja Stine Norklit Lonborg sa 13 golova iz 14 šuteva, dok je Slovakinja Adriana Holejova zabila pet golova. Odličnu predstavu pružila je i vratarka Manuella Dos Reis sa 16 obrana.

Kod Lokomotive najefikasnija je bila Paula Posavec sa 10 golova. Lara Burić je dodala četiri, a Dunja Tabak tri gola. Antonija Mamić je imala 11 obrana.

Uzvratni susret je sljedeći vikend u Francuskoj.

