Ivančica Pahor u jeku borbe s teškom bolesti: 'Lice se mijenja, vrijeme ostavlja tragove, ali...'

Bivša misica i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu duboko emotivnu poruku o prolaznosti i pravoj ljepoti, koja je dobila posebno značenje s obzirom na njezinu hrabru borbu s teškom bolesti. Uz fotografiju na kojoj pozira zamišljenog pogleda, Pahor je napisala riječi koje su mnoge potaknule na razmišljanje o istinskim životnim vrijednostima.

Prava ljepota ne blijedi

U svojoj objavi, Ivančica je istaknula kako su fizičke promjene neizbježan dio života. "Sve prolazi - dani, godine, mladost, čak i trenuci za koje mislimo da će trajati zauvijek. Lice se mijenja, vrijeme ostavlja tragove, ali ono što dolazi iz duše ostaje", započela je svoju misao. Naglasila je da se prava ostavština ne mjeri izgledom, već djelima dobrote i toplinom koju pružamo drugima.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Ostaje dobrota koju smo dali, zagrljaji koje smo pružili, riječi koje su nekome vratile vjeru i toplina kojom smo dotaknuli nečiji život", nastavila je. Svoju poruku zaokružila je snažnim zaključkom koji je posebno odjeknuo među njezinim pratiteljima: "Prava ljepota nikada nije bila u savršenstvu, nego u duši koja zna voljeti, razumjeti i ostati nježna unatoč svemu što je prošla. Jer na kraju, ljudi neće pamtiti kako smo izgledali, nego kako su se osjećali kraj nas." Njezine riječi naišle su na veliko odobravanje, a komentari poput "Prekrasna si" i "To je prava istina" svjedoče o tome koliko je njezina poruka inspirirala druge.

Poruka snage u teškim trenucima

Krajem 2025. godine javno je otkrila da joj je dijagnosticiran limfom te od tada otvoreno dijeli detalje svog liječenja, koje uključuje i kemoterapiju. Njezina promišljanja o prolaznosti fizičke ljepote i trajnosti duše postaju tako snažno svjedočanstvo o otpornosti ljudskog duha.

Kroz svoje objave, Pahor neprestano šalje poruke nade i vjere, naglašavajući važnost pozitivnog stava. Njezina sposobnost da u najtežim životnim trenucima pronađe dublji smisao i redefinira pojam ljepote služi kao nadahnuće mnogima koji je prate.