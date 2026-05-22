FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE PROLAZI' /

Ivančica Pahor u jeku borbe s teškom bolesti: 'Lice se mijenja, vrijeme ostavlja tragove, ali...'

Ivančica Pahor u jeku borbe s teškom bolesti: 'Lice se mijenja, vrijeme ostavlja tragove, ali...'
×
Foto: Marko Seper/Pixsell/PIXSELL

voju poruku zaokružila je snažnim zaključkom koji je posebno odjeknuo među njezinim pratiteljima

22.5.2026.
15:32
Antonela Ištvan
Marko Seper/Pixsell/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivša misica i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu duboko emotivnu poruku o prolaznosti i pravoj ljepoti, koja je dobila posebno značenje s obzirom na njezinu hrabru borbu s teškom bolesti. Uz fotografiju na kojoj pozira zamišljenog pogleda, Pahor je napisala riječi koje su mnoge potaknule na razmišljanje o istinskim životnim vrijednostima.

Prava ljepota ne blijedi

U svojoj objavi, Ivančica je istaknula kako su fizičke promjene neizbježan dio života. "Sve prolazi - dani, godine, mladost, čak i trenuci za koje mislimo da će trajati zauvijek. Lice se mijenja, vrijeme ostavlja tragove, ali ono što dolazi iz duše ostaje", započela je svoju misao. Naglasila je da se prava ostavština ne mjeri izgledom, već djelima dobrote i toplinom koju pružamo drugima.

Ivančica Pahor u jeku borbe s teškom bolesti: 'Lice se mijenja, vrijeme ostavlja tragove, ali...'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Ostaje dobrota koju smo dali, zagrljaji koje smo pružili, riječi koje su nekome vratile vjeru i toplina kojom smo dotaknuli nečiji život", nastavila je. Svoju poruku zaokružila je snažnim zaključkom koji je posebno odjeknuo među njezinim pratiteljima: "Prava ljepota nikada nije bila u savršenstvu, nego u duši koja zna voljeti, razumjeti i ostati nježna unatoč svemu što je prošla. Jer na kraju, ljudi neće pamtiti kako smo izgledali, nego kako su se osjećali kraj nas." Njezine riječi naišle su na veliko odobravanje, a komentari poput "Prekrasna si" i "To je prava istina" svjedoče o tome koliko je njezina poruka inspirirala druge.

Poruka snage u teškim trenucima

Krajem 2025. godine javno je otkrila da joj je dijagnosticiran limfom te od tada otvoreno dijeli detalje svog liječenja, koje uključuje i kemoterapiju. Njezina promišljanja o prolaznosti fizičke ljepote i trajnosti duše postaju tako snažno svjedočanstvo o otpornosti ljudskog duha.

Kroz svoje objave, Pahor neprestano šalje poruke nade i vjere, naglašavajući važnost pozitivnog stava. Njezina sposobnost da u najtežim životnim trenucima pronađe dublji smisao i redefinira pojam ljepote služi kao nadahnuće mnogima koji je prate.

 

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike