Vojska i duge cijevi na svakom koraku: Ovako danas izgleda grad koji je ključan za mir

Pakistan se priprema ugostiti iransku i američku delegaciju na mirovnim pregovorima ovog vikenda. Ta zemlja je ključni posrednik u olakšavanju razgovora između dviju zemalja, koje su pristale na dvotjedno uvjetno primirje.

U Islamabadu su pripadnici pakistanske vojske počeli raspoređivanje u takozvanoj Crvenoj zoni, visoko osiguranom vladinom području u podnožju brda Margalla.

Sigurnosne mjere potom su proširene i na druge dijelove glavnog grada.

Cilj pregovora je pronaći način za okončanje rata na Bliskom istoku. Prema izvješćima i mišljenju stručnjaka, Kina je odigrala važnu ulogu u pripremama, pomažući u stvaranju uvjeta za održavanje sastanka te bi mogla imati ključnu ulogu i u održavanju primirja u budućnosti.

U galeriji pogledajte kako izgledaju ulice Islamabada dan uoči ključnih mirovnih pregovora, na koje dolazi i američki potpredsjednik JD Vance.