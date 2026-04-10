Trump zaoštrava uoči ključnih pregovora: 'Zapamtite, pokoreni su! Nemaju vojsku'

Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu nakon niza sigurnosnih incidenata koji dovode u pitanje krhko primirje između velikih sila. Kuvajt je osudio napade dronovima na svoje vitalne objekte, ističući da takvi potezi predstavljaju ozbiljno kršenje suvereniteta.

Istodobno, Izrael se suočio s novim raketnim prijetnjama iz Libanona, zbog čega su se oglasile sirene za uzbunu u više gradova. Dodatne tenzije izazivaju i političke poruke iz Sjedinjenih Država, uključujući upozorenja Iranu vezana uz kontrolu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Svi ovi događaji ukazuju na nastavak nestabilnosti u regiji i rizik od daljnje eskalacije sukoba.

KLJUČNE INFORMACIJE:

Trump poručuje Iranu da ne smije naplaćivati prolaz tankerima

Zapadni čelnici protiv naplate prolaza

Promet u Hormuškom tjesnacu 10 posto niži od uobičajenog

Kuvajt osuđuje napade dronovima

Sirene za uzbunu oglasile se u Tel Avivu

Pakistan domaćin razgovora američke i iranske delegacije o primirju

Pregovori počinju u Islamabadu u subotu

U Pakistan dolazi američki potpredsjednik JD Vance

Izvještaj jučerašnjeg dana koji ste mogli pratiti na net.hr-u.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Napad na ključni naftovod u regiji

8.15 - Saudijska Arabija potvrdila je napade na svoja naftna i plinska postrojenja, uključujući ključni naftovod Istok-Zapad, izvijestila je državna saudijska novinska agencija pozivajući se na anonimnog dužnosnika iz Ministarstva energetike, prenosi CNN.

Postrojenje Abqaiq tvrtke Saudi Aramco, smješteno u istočnoj Saudijskoj Arabiji, najveće je svjetsko postrojenje za stabilizaciju sirove nafte i osigurava oko pet posto globalnih zaliha nafte, prema podacima tvrtke. Postrojenje je početna točka za naftovod Istok-Zapad.

Naftovod dug 1200 kilometara jedan je od dva u regiji koji zaobilazi Hormuški tjesnac, gdje je rat u Iranu uzrokovao značajne poremećaje u trgovini.

Iran ostao bez još jednog visokog dužnosnika

7.45 - Bivši iranski ministar vanjskih poslova Kamal Harazi umro je od rana zadobivenih u zračnom napadu, izvijestili su iranski državni mediji rano u petak.

Harazi, čelnik Strateškog vijeća za vanjske odnose, ranjen je nekoliko dana ranije u izraelsko-američkom zračnom napadu, izvijestila je državna novinska agencija IRNA, rekavši da je "umro prije nekoliko sati".

Harazi je bio ministar vanjskih poslova Irana od 1997. do 2005. godine.

Posljednja dužnost bila mu je uloga savjetnika dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, prema izvješćima medija. Hamenei je ubijen na početku američkih i izraelskih napada na Iran.

Napadi na Libanon ne prestaju

7.15 - Izrael je rekao da je tijekom noći napao raketne bacače Hezbollaha u Libanonu, dok skupina koju podržava Iran tvrdi da je ispalila rakete na nekoliko mjesta u Izraelu.

To se događa nakon što je u izraelskom bombardiranju Bejruta u srijedu ubijeno više od 300 ljudi, a Donald Trump je rekao da će Izrael biti "suzdržaniji" u Libanonu.

Izrael i Bijela kuća inzistirali su da Libanon nije dio sporazuma o primirju. I Iran i Pakistan ne slažu se.

Trump uvjeren u mirovni sporazum s Iranom

6.30 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je uvjeren u mirovni sporazum s Iranom uoči razgovora dviju strana u Pakistanu u subotu. Trump je rekao da je "vrlo optimističan" da je dogovor s Teheranom nadohvat ruke, piše Sky News.

Tvrdio je da iranski čelnici "na sastanku govore puno drugačije nego pred novinarima. Mnogo su razumniji". Trump je dodao da "oni pristaju na sve stvari na koje moraju pristati. Zapamtite, pokoreni su. Nemaju vojsku." "Ako ne postignu dogovor, bit će vrlo bolno."

To dolazi usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dogovoreno dvotjedno primirje održati. Trump je u četvrtak navečer izrazio dodatnu sumnju, rekavši da Iran "loše obavlja posao" u propuštanju nafte kroz Hormuški tjesnac, koji je Teheran zatvorio kao odgovor na izraelske napade na Libanon, u kojima je poginulo najmanje 300 ljudi.

Rekao je da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i zatražio od njega da smanji napade na Hezbollah, skupinu koju podržava Iran. "Razgovarao sam s Bibijem i on će to učiniti suzdržano. Mislim da moramo biti malo suzdržaniji", rekao je Trump.

Cijena nafte i dalje visoka

6.00 - Cijena nafte ostaje visoka uoči pregovora između SAD-a i Irana u Pakistanu ovog vikenda, koji će se održati usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dvotjedni sporazum o prekidu vatre između zemalja održati.

Brent sirova nafta, globalna referentna cijena, u petak ujutro je iznosila 96,75 dolara po barelu, a Hormuški tjesnac je i dalje zatvoren. Cijena je pala ranije ovog tjedna nakon što su se Washington i Teheran dogovorili o pauzi neprijateljstava, ali se stalno vraća prema granici od 100 dolara po barelu - koja je više puta premašena tijekom sukoba.

Iranski vrhovni vođa inzistirao je da će zemlja "upravljanje Hormuškim tjesnacem podići u novu fazu". Donald Trump je, u međuvremenu, kritizirao Iran zbog, kako je rekao, "lošeg posla" dopuštanja protoka nafte kroz tjesnac te upozorio da Teheran navodno ne naplaćuje naknade tankerima, rekavši "ako to čine, bolje da odmah prestanu".

Kuvajt osudio napade dronovima

5.10 - Kuvajt je osudio napade dronovima na vitalne objekte u zemlji, koje pripisuje Iranu i njegovim saveznicima, dok Iran niječe da je tijekom primirja izvodio napade na države Perzijskog zaljeva. Kuvajtsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da napade smatra kršenjem suvereniteta i zračnog prostora zemlje.

Državna novinska agencija ranije je izvijestila da su dronovi ciljali položaj Nacionalne garde, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta, ali nije bilo ozlijeđenih.

Iranska revolucionarna garda u državnim je medijima zanijekala pokretanje bilo kakvih napada prema zemljama Zaljeva tijekom razdoblja primirja, dodajući da bi svaku eventualnu vojnu akciju Iran objavio službenim putem.

Kuvajt je ocijenio da su napadi potkopali nedavne napore za prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana te poručio da zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite svog suvereniteta i stabilnosti.

Zaljevske zemlje od početka sukoba između Sjedinjenih Država i Izraela s Iranom izvještavaju o incidentima s projektilima i dronovima te o povećanim sigurnosnim rizicima.

Sirene za uzbunu u Tel Avivu

4.55 - Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u petak u dijelovima Izraela, uključujući Tel Aviv, nakon raketnog napada iz Libanona, priopćila je izraelska vojska.

Izraelska vojska objavila je da je Hezbollah ispalio raketu koja je aktivirala sirene za uzbunu. Prema izraelskim medijima, projektil je presretnut, a zasad nema izvješća o žrtvama.

Sirene su se oglasile i u obalnom gradu Ashdodu te u više područja zemlje, uključujući dijelove na jugu, daleko od granice s Libanonom.

Hezbollah je priopćio da je u četvrtak kasno navečer ciljao izraelsku vojnu infrastrukturu u sjevernom gradu Haifi, no nije jasno odnosi li se to na isti napad.

Napadi dolaze nakon nastavka razmjene vatre između Izraela i Hezbolaha, koja dovodi u pitanje dvotjedno primirje dogovoreno između Sjedinjenih Država i Irana.

Trump prijeti Iranu: 'Bolje da to ne rade'

2.55 - Američki predsjednik Donald Trump poručio je u četvrtak da Iran ne smije naplaćivati prolaz tankerima kroz Hormuški tjesnac, nakon medijskih izvješća da Teheran razmatra uvođenje takvih naknada.

"Postoje izvješća da Iran naplaćuje prolaz tankerima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. "Bolje da to ne rade, a ako rade, neka odmah prestanu", dodao je.

Iran bi tijekom dvotjednog primirja sa Sjedinjenim Državama mogao tražiti plaćanje prolaza u kriptovalutama, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na Hamida Hosseinija, predstavnika udruge izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda.

Zapadni čelnici usprotivili su se mogućnosti naplate prolaza kroz tjesnac. Trump je u zasebnoj objavi poručio da će se "nafta ponovno početi kretati, s ili bez pomoći Irana".

Promet kroz Hormuški tjesnac u četvrtak je bio na razini znatno nižoj od 10 posto uobičajenog, unatoč krhkom primirju, dok je Iran upozoravao brodove da se drže njegovih teritorijalnih voda.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran 28. veljače, na što je Teheran odgovorio napadima na Izrael i zemlje Zaljeva s američkim vojnim bazama, što je dovelo do rasta cijena nafte i nestabilnosti na globalnim tržištima.

Hormuški tjesnac jedno je od ključnih svjetskih pomorskih pravaca kroz koje prolazi oko 20 posto globalnih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina.