Trump prijeti većim i jačim napadima, cijene nafte opet rastu, Hormuški tjesnac zatvoren

Dogovoreni dvotjedni sporazum o prekidu vatru na Bliskom istoku već jučer je izgledao krhko s obzirom da je Izrael pokrenuo veliko bomardiranje Libanona. Benjamin Netanyahu najavio je da izraelska kampanja nije završena, a Bijela kuća inzistira na tome da Donald Trump neće popustiti iranskim zahtjevima.

Više od 250 ljudi ubijeno je u više od 100 izraelskih napada diljem Libanona. Više od 90 ljudi stradalo je samo u Bejrutu. Bijela kuća i Izrael izjavili su da Libanon nije pod pauzom od borbi. Iran i Pakistan, koji je pomogao u posredovanju, ne slažu se s tim.

Neizvjesnost je i u Hormuškom tjesnacu. Iran je očito zaustavio brodski promet, kao odmazdu za izraelske napade usmjerene na Hezbollah u Libanonu. SAD uvjerava pak da se promet vraća u normalu - kako to i zahtijeva sporazum o primirju - u plovnom putu kojim obično prolazi petina svjetskih tranzita nafte i plina. Izraelski premijer rekao je u televizijskoj izjavi da njegova zemlja i dalje ima ciljeve u ratu s Iranom, unatoč primirju. Obećao je ukloniti iranski nuklearni materijal iz zemlje, bilo pobjedom u ratu ili postizanjem sporazuma.

SAD sugeriraju da je iranski plan za mir drugačiji. Karoline Leavitt, Trumpova glasnogovornica, tvrdi da su iranski pregovarači iznijeli potpuno drugačiju poziciju na pregovorima od javnog plana od 10 točaka. Trumpova "crvena linija" koja Iranu zabranjuje obogaćivanje urana, što bi moglo dovesti do nuklearnog oružja, i dalje stoji. Vance će predvoditi SAD na mirovnim pregovorima u Pakistanu koji počinju u petak.

Hezbollah na izraelske napade silovito odgovorio

7.30 - Militantna skupina Hezbollah u Libanonu, koju podržava Iran, ispalila je rakete na sjeverni Izrael tijekom noći kao odgovor na ono što je nazvala "kršenjima primirja". Izraelska vojska jučer je pokrenula intenzivno bombardiranje Libanona, uključujući stambena područja glavnog grada Bejruta, ubivši najmanje 254 osobe u onome što je libanonsko predsjedništvo opisalo kao "novi masakr" od strane Izraela.

Napadi su uslijedili nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvotjednoj pauzi u borbama, ali postoje oprečne izjave s obje strane o tome je li Libanon uključen. Izrael tvrdi da primirje ne uključuje njegovu borbu protiv Hezbollaha u njegovom sjevernom susjedu, ali i Iran i Pakistan, koji su pomogli u posredovanju primirja, ne slažu se.

Bijela kuća također je sinoć inzistirala da ne smatra Libanon dijelom sporazuma, a glasnogovornica Karoline Leavitt rekla je da je to "preneseno svim stranama". Na ponovno pitanje želi li Trump da se Libanon uključi u prekid vatre, Leavitt je dodao:

"Opet, o tome će se i dalje raspravljati... ali u ovom trenutku oni nisu uključeni u sporazum o prekidu vatre".

Odjekuju eksplozije diljem Irana

7.21 - Svjedoci su u četvrtak ujutro izvijestili o eksplozijama i vojnim aktivnostima u nekoliko iranskih gradova, uključujući Karaj, Ahvaz i Shiraz, piše Iran International.

U pokrajini Alborz, zapadno od Teherana, stanovnici Karaja rekli su da su tri projektila viđena iznad okruga Azimiyeh prije nego što se u zoru čula eksplozija. Dodatne eksplozije prijavljene su u Mehrshahru u 2.28 ujutro, a kasnije u područjima Mehrshahra i Mohammadshahra oko 3.45 ujutro.

U Ahvazu, glavnom gradu u naftom bogatoj jugozapadnoj pokrajini Khuzestan, dvije relativno jake eksplozije čule su se u 3.11 i 3.13 ujutro, prema izjavama svjedoka. U Mahabadu, u pokrajini Zapadni Azerbajdžan na sjeverozapadu Irana, stanovnici su prijavili zvuk preleta zrakoplova ili borbenog zrakoplova oko 4.30 ujutro. U Shirazu, glavnom gradu pokrajine Fars na jugu Irana, svjedoci su rekli da se oko 4.40 ujutro čulo nekoliko uzastopnih eksplozija.

Europski ministar umalo poginuo u izraelskom napadu

7.20 - Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot osudio je brutalni izraelski napad na Bejrut u kojem se on nalazio u tom trenutku. U objavi na društvenim mrežama napisao je da je pogođeno područje koje je bilo udaljeno od njega samo nekoliko stotina metara. Prévot je bio u službenom posjetu.

Više o tome čitajte OVDJE.

Cijene nafte rastu usred rastuće neizvjesnosti oko primirja

6.40 - Cijena nafte porasla je preko noći usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dvotjedno primirje dogovoreno između SAD-a i Irana održati.

Sirova nafta Brent, glavna globalna referentna vrijednost, porasla je za više od 2 posto na 97,35 dolara po barelu nakon što je prethodno pala za preko 10 posto nakon što je Donald Trump kasno u utorak objavio primirje.

To se događa nakon što je Iran navodno zaustavio brodski promet u Hormuškom tjesnacu - čije je ponovno otvaranje bilo ključno za sporazum o prekidu vatre - kao odgovor na izraelski veliki val napada na Libanon u kojima se vjeruje da je poginulo najmanje 250 ljudi. SAD, međutim, inzistira na tome da se promet u tjesnacu vraća u normalu.

Kao odmazdu za ono što su nazvali "kršenjima prekida vatre", Hezbollah, koji podržava Iran i ima bazu u Libanonu, rekao je da je u posljednjih nekoliko sati ispalio rakete na sjeverni Izrael.

Trump: Američka vojska ostati na položaju

5.50 - Donald Trump rekao je da će američka vojska ostati na Bliskom istoku i upozorava da ako se ne postigne dogovor s Iranom, tada će "počinjati pucnjava", veća, bolja i jača nego što je itko ikada prije vidio.

U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da je američka vojna prisutnost "primjerena i potrebna za smrtonosni progon i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja".

Poruku je završio tvrdnjom da se SAD "pune" i "raduju" svom sljedećem "osvajanju".

To dolazi nakon što je jedna od odredbi iranskog plana od 10 točaka - objavljenog javno - bila uklanjanje američkih snaga iz regije. Bijela kuća izjavila je da je prijedlog "doslovno bačen u smeće od strane predsjednika Trumpa" i da je "fundamentalno neozbiljan".

U 24 sata otkako je Trump najavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost oko toga hoće li se privremeno primirje održati. U srijedu je Izrael pokrenuo ogroman val napada na Libanon, navodno ubivši više od 250 ljudi.

I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu. Kao odmazdu za izraelske napade, Hezbollah - skupina koju podržava Iran sa sjedištem u Libanonu - rekao je da je ispalio rakete na sjeverni Izrael, navodeći "kršenja primirja".

"Svi američki brodovi, zrakoplovi i vojno osoblje, s dodatnim streljivom, oružjem i svime ostalim što je prikladno i potrebno za smrtonosno progon i uništenje već znatno oslabljenog Neprijatelja, ostat će na svojim mjestima u Iranu i oko njega sve dok se u potpunosti ne ispuni postignuti PRAVI SPORAZUM. Dogovoreno je davno, i unatoč svoj lažnoj retorici koja govori suprotno - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA i Hormuški tjesnac ĆE BITI OTVOREN I SIGURAN. U međuvremenu, naša velika vojska se puni i odmara, zapravo se radujući svom sljedećem osvajanju“, napisao je Trump.

Hormuški tjesnac i dalje uglavnom zatvoren unatoč primirju

5.44 - The New York Times izvijestio je da je Hormuški tjesnac u srijedu, gotovo 24 sata nakon primirja između Sjedinjenih Država i Irana, ostao efektivno zatvoren, bez tankera za naftu ili plin koji prolaze kroz vitalni plovni put. Pozivajući se na podatke tvrtke za praćenje brodova Kpler, izvješće navodi da je samo nekoliko teretnih brodova prešlo tjesnac, dok je promet tankera ostao zaustavljen.

U izvješću se navodi da je neizvjesnost oko sigurnosnih uvjeta, uključujući prisutnost morskih mina i oprečne smjernice iranskih vlasti, pridonijela gotovo potpunom zastoju u pomorskom prometu. "Iran je rekao da se plovila moraju koordinirati s njegovom vojskom i slijediti određene rute, dok su dugotrajne zabrinutosti među brodarskim tvrtkama i osiguravateljima dodatno usporile kretanje", navodi se u izvješću.

Kanada i Pakistan složili su se da se primirje mora proširiti na Libanon

5.35 - Ministrica vanjskih poslova Anita Anand u srijedu je zahvalila Pakistanu na njegovoj ulozi u osiguravanju dvotjednog primirja na Bliskom istoku i rekla da je Kanada spremna podržati nadolazeće razgovore. Obje strane složile su se da se primirje mora održati i proširiti na Libanon.

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 9, 2026

Trump optužuje NYT i CNN za objavljivanje 'lažnog' plana pregovora s Iranom

5.30 - Donald Trump u srijedu je optužio The New York Times i CNN za izvještavanje o onome što je nazvao "potpuno lažnim" planom od 10 točaka vezanim uz pregovore s Iranom na Truth Socialu.

"Neuspjeli New York Times i lažne vijesti CNN-a izvijestili su o potpuno LAŽNOM PLANU OD DESET TOČAKA o pregovorima s Iranom koji je imao za cilj diskreditirati ljude uključene u mirovni proces. Svih deset točaka bila je izmišljena PRIJEVARA - ZLI GUBITNICI!!! UČINITE AMERIKU PONOVNO VELIKOM", rekao je.

Trump kritizirao NATO zbog Irana na sastanku s glavnim tajnikom saveza

3.21 - Američki predsjednik Donald Trump izrazio je svoju frustraciju NATO-om tijekom privatnog sastanka s glavnim tajnikom Markom Rutteom u srijedu, u trenutku kada su odnosi u vojnom savezu zbog rata u Iranu dosegli kriznu točku.

"Očito je razočaran mnogim saveznicima NATO-a i mogu razumjeti njegovo stajalište“, rekao je Rutte u emisiji CNN-a "The Lead with Jake Tapper", nakon što je proveo više od dva sata u Bijeloj kući. "Ovo je bio vrlo iskren, vrlo otvoren razgovor, ali i razgovor između dva dobra prijatelja", rekao je.

Rutte je to rekao nekoliko sati nakon što je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt citirala Trumpa koji je rekao za NATO da je testiran te da je podbacio tijekom rata u Iranu.

Nekoliko NATO zemalja odbilo je podržati američku vojnu kampanju protiv Irana tako što su uskratile američkim vojnim zrakoplovima korištenje svog zračnog prostora ili nisu poslale pomorske snage kako bi pomogle u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za naftne tankere. Bez navođenja država, Rutte je rekao da smatra kako su "neke" NATO zemlje podbacile u ispunjavanju svojih obveza u operaciji u Iranu, ali da je "velika većina Europljana" bila od pomoći.

Bijela kuća nije objavila detalje razgovora. Trump je nakon sastanka na Truth Socialu napisao velikim slovima: "NATO nije bio tu kada smo ga trebali i neće biti tu ako ga ponovno budemo trebali".

Trump je više puta nazvao NATO "papirnatim tigrom" i posljednjih tjedana zaprijetio povlačenjem iz 32-članog transatlantskog saveza, tvrdeći da se europski saveznici SAD-a oslanjaju na američka sigurnosna jamstva, a pritom ne pružaju dovoljnu podršku američko-izraelskoj kampanji bombardiranja u Iranu.

Iako je Trump u utorak rekao da će napadi na Iran biti pauzirani dvotjednim primirjem, posljedice sukoba i dalje opterećuju odnose Washingtona i njegovih saveznika, što sugerira da bi diplomatske posljedice mogle potrajati dulje.

Rutte, u Europi poznat kao “Šaptač Trumpu”, razvio je topao odnos s američkim predsjednikom unatoč napetostima te je prošle godine američkog predsjednika nazvao "tatom" koji smiruje školsku tučnjavu između Izraela i Irana. Drugi europski diplomat opisao je Rutteov pristup Trumpu kao pokoran, ali učinkovit.

Sukob oko Irana produbio je transatlantske napetosti oko Ukrajine, Grenlanda i vojnih izdvajanja. Dužnosnik NATO-a rekao je da će Rutte tijekom boravka u Bijeloj kući nastojati povećati suradnju u obrambenoj industriji te razgovarati o ratovima u Iranu i Ukrajini.

Trump je također razgovarao s Emmanuelom Macronom u srijedu, priopćio je francuski predsjednik u objavi na X-u.

Rutte: Neke NATO članice testirane i podbacile u kontekstu rata u Iranu

2.24 - Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u srijedu nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući da vjeruje kako su neke članice NATO-a bile “testirane i podbacile” u kontekstu kritika Washingtona zbog izostanka uključenosti članica u rat SAD-a i Izraela protiv Irana.

Tijekom intervjua za CNN, Rutte je na pitanje vjeruje li da su članice NATO-a bile testirane i podbacile rekao da je riječ o nekima od njih.

"Neke od njih da, ali velika većina europskih zemalja, i to je ono o čemu smo danas razgovarali, učinila je ono što su obećale u ovakvom slučaju", rekao je za CNN.

Dodao je da je s Trumpom imao "iskren i otvoren" razgovor tijekom kojeg je američki predsjednik izrazio razočaranje saveznicima.

Rutte je naveo i da je Trumpu ukazao na to da su europske zemlje pružile logističku i drugu potporu.