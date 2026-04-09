Oko 1400 brodova i dalje zarobljeno! Prolazi samo šačica, Hormuz i dalje pod ključem

Unatoč primirju, u Hormuškom zaljevu i dalje je usidreno oko 1400 brodova, a svega 11 brodova dobili su dopuštenje za tranzit kroz ovaj uski morski prolaz koji se smatra žilom kucavicom za svjetsku trgovinu energentima.

Tijekom 24 sata, prolazim su prošla četiri iranska, četiri grčka i jedan kineski brod među navedenih 11 brodova koji su prošli tjesnacem.

Prema podacima koje je provjerio AXSMarine, objavio je The Guadrian, dva broda koja su išla prema istoku - Lucia u omanskom vlasništvu i Iolcas Destiny u grčkom vlasništvu - dobila su prolaz iz Zaljeva u ranim jutarnjim satima u četvrtak unatoč iranskoj izjavi da je tjesnac zatvoren usred zabrinutosti zbog krhkosti primirja.

Još jedan brod koji je u srijedu prešao sa zapada na istok nije se identificirao i mogao bi biti dio skrivene flote. Naime, AXSNMarine navodai da i dalje postoji visok stupanj "lažnog predstavljanja" i poremećaja signala, posebno među plovilima usidrenim u Zaljevu, pri čemu su mnoga izvještavala o lažnim pozicijama.

Iran je napravio ustupke saveznicima, uključujući Kinu, Rusiju, Indiju, Irak i Pakistan, a nekim malezijskim i tajlandskim brodovima odobren je pristup nakon diplomatskih pregovora u posljednjih šest tjedana.

Iran je 2. travnja izjavio da će dopustiti prelazak plovilima pod filipinskom zastavom nakon daljnjih pregovora. Iran je također objavio i da će tjesnacem pustiti najviše 15 brodova dnevno prema sporazumu o prekidu vatre koji je dogovorio sa Sjedinjenim Državama, Objavila je ruska novinska agencija TASS citirajući neimenovani visoki iranski izvor.

U međuvremenu je zbog tjesnaca ponovno zaiskrilo između saveznika NATO-a.

EU odbacila ideju o plaćanju naknade

Naime, Europska unija odbacuje bilo kakvu zamisao o "plaćanju naknade" za korištenje Hormuškog tjesnaca u kojemu se mora održati sloboda plovidbe, rekao je u četvrtak glasnogovornik Anouar El Anouni.

"Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što sam pojam govori - bez plaćanja, bez naknade bilo koje vrste", rekao je El Anouni.

"Hormuški tjesnac, kao i svaki drugi plovni put javno je dobro koje služi cijelom čovječanstvu", a "to znači da plovidba mora biti besplatna", dodao je.

Uvođenje sustava plaćanja naknade za prolazak Hormuškim tjesnacem bilo bi "neprihvatljivo", istaknuo je u četvrtak i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dok je američki predsjednik Donald Trump u srijedu predložio stvaranje zajedničke udruge koja bi upravljala plovidbom kroz tjesnac uz naknadu.

Sjedinjene Države i Iran u noći na srijedu dogovorili su prekid vatre u sklopu kojega je i točka o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za plovidbu.

POGLEDAJTE VIDEO Cijene nafte pale ispod 100 dolara! Stručnjak otkrio kad možemo očekivati pad cijena: 'To je odluka Vlade'