Hoće li se svijet kakav smo dosad poznavali noćas promijeniti? Posljedice su neizbježne...

Rat na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana u ponoć je ušao u 40. dan. Portal net.hr prati sva zbivanja u svijetu i iščekujući kakvu će odluku Donald Trump donijeti u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Ključne informacije:

Trump je na Truth Socialu objavio da će večeras umrijeti cijela civilizacija i neće se više vratiti

Avdagić o Trumpovoj prijetnji za net.hr : 'Ovo će jako promijeniti svijet, realna su dva scenarija'

: 'Ovo će jako promijeniti svijet, realna su dva scenarija' Večeras u 2 ujutro istječe Trumpov ultimatum Iranu da otvore Hormuz i postignu dogovor

Iran je poručio da neće otvoriti Hormuški tjesnac u zamjenu za prazna obećanja

JD Vance kaže da postoje dva jasna puta za Iran

Iranci prijete: Ako SAD prijeđe crvene linije, napade ćemo proširiti van regije

Iranski predsjednik: 14 milijuna Iranaca i ja spremni smo žrtvovati svoje živote

Plenković: Ne znamo što će biti u 2 ujutro, ali situacija je ozbiljna

Pakistanski premijer traži od Trumpa odgodu roka za dva tjedna

Izvještaj jučerašnjeg dana koji ste mogli pratiti na net.hr-u.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Izvor: 'Uskoro stižu dobre vijesti'

23.30 - Pakistanski premijer Shehbaz Sharif zatražio je od zaraćenih strana da poštuju dvotjedno primirje kako bi se "omogućilo diplomaciji da postigne konačni prekid rata" u objavi na X.

Također je zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da produži rok za Iran za dva tjedna te da Iran ponovno otvori Hormuški tjesnac tijekom tog dvotjednog razdoblja.

Regionalni izvor rekao je da se "uskoro očekuju dobre vijesti s obje strane" te da je razgovore izravno vodio načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir. Izvor je dodao da se očekuje da će dogovor biti sklopljen večeras, prenosi CNN.

Bijela kuća je u utorak izjavila da je Trump obaviješten o Sharifovom predloženom prekidu vatre te da će "odgovor stići".