Očekuje li se obrat? Izvor: 'Uskoro stižu dobre vijesti'

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif pozvao je zaraćene strane na dvotjedno primirje kako bi se "diplomacija mogla koristiti za konačno okončanje rata".

Sharif je također zatražio od američkog predsjednika da produži svoj rok za Iran za dodatna dva tjedna te od Teherana da tijekom tog razdoblja ponovno otvori Hormuški tjesnac.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE.

Sklapanje dogovora već večeras?

Prema informacijama regionalnog izvora CNN-a, "dobre vijesti se uskoro očekuje od obje strane", a pregovore je izravno usmjeravao zapovjednik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir. Izvor je dodao da se očekuje sklapanje dogovora već večeras.

Bijela kuća je u utorak priopćila da je Trump upoznat s prijedlogom primirja i da "odgovor uskoro slijedi". Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države u "intenzivnim pregovorima" oko rata s Iranom, odbijajući dodatno komentirati sadržaj razgovora.

Pakistan, zajedno s Egiptom, Turskom i Saudijskom Arabijom, djeluje kao posrednik između sukobljenih zemalja.

"Diplomatski napori za mirno rješavanje aktualnog sukoba na Bliskom istoku napreduju stabilno, snažno i odlučno, uz potencijal da uskoro rezultiraju konkretnim ishodima", poručio je Sharif u svom postu u kojem je označio američke i iranske dužnosnike i pregovarače.

