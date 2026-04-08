Ovo je iranskih 10 točaka: Traže punu odštetu, ukidanje sankcija, ali jednu stvar ne spominju

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je najavio da na dva tjedna odgađa bombardiranje mostova i elektrana u Iranu, pod uvjetom da Iran odmah otvori Hormuški tjesnac.

Trump je spomenuo da je od Irana primio prijedlog od 10 točaka, za koji SAD smatra da predstavlja "izvedivu osnovu za pregovore".

Očito, taj iranski plan sadrži neke stvari koje SAD ne namjerava prihvatiti jer, Trump je prijedlog nazvao značajnim, ali ne "dovoljno dobrim".

Iranski zahtjevi

Iako službena verzija iranskog prijedloga nije dostupna, sažetak koji je objavilo iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost uključuje sljedeće zahtjeve:

Jamstvo da Iran više neće biti napadan

Hormuški tjesnac bit će ponovno otvoren "pod koordinacijom Oružanih snaga Irana".

Rat protiv "svih komponenti" iranske Osovine otpora završava.

Američke snage povlače se iz "svih baza i mjesta razmještaja u regiji".

Uspostavljanje "sigurnog tranzitnog protokola" u Hormuškom tjesnacu.

Naknada od 2 milijuna dolara po brodu koji prolazi kroz Hormuški tjesnac, a koja bi se dijelila s Omanom

Ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija, kao i rezolucija Upravnog odbora i Vijeća sigurnosti

Oslobađanje sve zamrznute iranske imovine i imovine u inozemstvu.

Prestanak izraelskih napada u Libanonu.

Prestanak svih regionalnih borbi protiv iranskih sazveznika

Spominjalo se i da bi Iran prihode od naknada za prolaz Hormuškim tjesnacem koristio za obnovu, a ne za reperacije te da je potreban trajni prekid rata, a ne samo primirje.

Nije jasno je li SAD do sada pristao na bilo koji od ovih zahtjeva, čak ni načelno, a razgovori bi trebali započeti u petak u Islamabadu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači rekao je da će prijedlog od 10 točaka i prijedlog od 15 točaka koji je predložio SAD činiti "temelj" pregovora.

Primjetno je da se u iranskom prijedlogu ne navodi obveza o okončanju nuklearnog programa, što je prioritet Trumpove administracije.

Više o dramatičnim zbivanjima noćas pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Trumpov rok ističe u dva ujutro, Bilandžić otkrio scenarij nakon toga: 'Iran mogu dovesti do spržene zemlje'