Ovo su svi 'rokovi' Donalda Trumpa. Sjećate li se što je govorio 21. ožujka?
Što će se dalje događati zna najvjerojatnije samo Donald Trump
Donald Trump jučer je upozorio da će "cijela civilizacija umrijeti večeras" ako Iran ne postigne dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.
No, podsjetimo, ovo nije prvi rok koji je Trump postavio tijekom ovog sukoba, a Sky News donosi pregled svih rokova.
Rok 1:
21. ožujka Trump je rekao da će "napasti i sravniti sa zemljom" elektrane, "počevši od najvećih", ako Iran ne otvori plovni put u roku od 48 sati.
Rok 2:
Dva dana kasnije rekao je da su vođeni "vrlo dobri i produktivni razgovori" između zemalja te je odgodio napade na energetsku infrastrukturu za pet dana
Rok 3:
27. ožujka najavio je novu odgodu od 10 dana, "na zahtjev iranske vlade", čime je rok pomaknut na 6. travnja
Upozorenje od 48 sati:
U petak, uoči isteka roka 6. travnja, upozorio je da Iran ima "48 sati" prije nego što "nastane potpuni kaos"
Prijetnja uz psovke:
U objavi prekjučer, prožetoj psovkama, ponovio je prijetnju i poručio da će "utorak biti dan elektrana i mostova", a kasnije precizirao: "utorak u 2 ujutro" (po našem vremenu)
Najnovija prijetnja:
"Cijela jedna civilizacija će umrijeti večeras i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće", poručio je danas na Truth Socialu.