Ovo su svi 'rokovi' Donalda Trumpa. Sjećate li se što je govorio 21. ožujka?

Donald Trump jučer je upozorio da će "cijela civilizacija umrijeti večeras" ako Iran ne postigne dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

No, podsjetimo, ovo nije prvi rok koji je Trump postavio tijekom ovog sukoba, a Sky News donosi pregled svih rokova.

Rok 1:

21. ožujka Trump je rekao da će "napasti i sravniti sa zemljom" elektrane, "počevši od najvećih", ako Iran ne otvori plovni put u roku od 48 sati.

Rok 2:

Dva dana kasnije rekao je da su vođeni "vrlo dobri i produktivni razgovori" između zemalja te je odgodio napade na energetsku infrastrukturu za pet dana

Rok 3:

27. ožujka najavio je novu odgodu od 10 dana, "na zahtjev iranske vlade", čime je rok pomaknut na 6. travnja

Upozorenje od 48 sati:

U petak, uoči isteka roka 6. travnja, upozorio je da Iran ima "48 sati" prije nego što "nastane potpuni kaos"

Prijetnja uz psovke:

U objavi prekjučer, prožetoj psovkama, ponovio je prijetnju i poručio da će "utorak biti dan elektrana i mostova", a kasnije precizirao: "utorak u 2 ujutro" (po našem vremenu)

Najnovija prijetnja:

"Cijela jedna civilizacija će umrijeti večeras i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće", poručio je danas na Truth Socialu.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli svijet je šokiran Trumpovom porukom: 'On je bolesna osoba!'