Atleticov junak ruši rekorde: Bez njega su šanse Atletica na Emiratesu puno manje
Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale
U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1.
Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyokeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez. Uzvrat je 5. svibnja u Londonu.
"Topnici" su ovim rezultatom nastavili niz bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. U 13 susreta ostvarili su 10 pobjeda i tri remija. Bio je to četvrti međusobni susret ova dva kluba. Ove sezone je Arsenal slavio sa 4-0 u ligaškom dijelu, a igrali su i u polufinalu Europske lige 2018. Prva utakmica, odigrana u Londonu, završila je 1-1, a u uzvratu je Atletico pobijedio 1-0, osiguravši mjesto u finalu u kojem je pobijedio Marseille sa 3-0.
Težak put
Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale. U dosadašnja tri finala (1974, 2014, 2016) doživio je tri poraza. Prvi put od Bayerna, a potom dva puta od gradskog suparnika Reala. S druge strane Arsenal je prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala Lige prvaka drugu sezonu zaredom i četvrti put ukupno. Samo jednom se probio do finala, 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.
Fantastičnu utakmicu odigrao je za Atletico Julian Alvarez i pokazao kako se s razlogom Diego Simeone najviše u njega uzda kada traži prilike za gol.
Julian Alvarez (10 golova u Ligi prvaka ove sezone) tek je drugi igrač koji je postigao barem deset golova za Atletico Madrid u jednoj velikoj europskoj natjecateljskoj sezoni nakon Radamela Falcaa u Europskoj ligi (12 golova u sezoni 2011./12.).
Međutim, Argentinac je morao zatražiti zamjenu nakon što mu je u jednom duelu Eze nezgodno pao na koljeno i gležanj. Navijači Los Colchonerosa sa strepnjom će čekati vijest hoće li se Alvarez oporaviti do uzvrata, a treba dodati i kako je upitan i sin Diega Simeonea koji je igru napustio na poluvremenu.
