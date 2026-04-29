Atleticov junak ruši rekorde: Bez njega su šanse Atletica na Emiratesu puno manje

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1.

Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyokeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez. Uzvrat je 5. svibnja u Londonu.

"Topnici" su ovim rezultatom nastavili niz bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. U 13 susreta ostvarili su 10 pobjeda i tri remija. Bio je to četvrti međusobni susret ova dva kluba. Ove sezone je Arsenal slavio sa 4-0 u ligaškom dijelu, a igrali su i u polufinalu Europske lige 2018. Prva utakmica, odigrana u Londonu, završila je 1-1, a u uzvratu je Atletico pobijedio 1-0, osiguravši mjesto u finalu u kojem je pobijedio Marseille sa 3-0.

Težak put

Atletico Madrid u svom sedmom polufinalu Kupa/Lige prvaka lovi četvrto finale. U dosadašnja tri finala (1974, 2014, 2016) doživio je tri poraza. Prvi put od Bayerna, a potom dva puta od gradskog suparnika Reala. S druge strane Arsenal je prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala Lige prvaka drugu sezonu zaredom i četvrti put ukupno. Samo jednom se probio do finala, 2006. kada je u završnom susretu izgubio od Barcelone.

Fantastičnu utakmicu odigrao je za Atletico Julian Alvarez i pokazao kako se s razlogom Diego Simeone najviše u njega uzda kada traži prilike za gol.

Julian Alvarez (10 golova u Ligi prvaka ove sezone) tek je drugi igrač koji je postigao barem deset golova za Atletico Madrid u jednoj velikoj europskoj natjecateljskoj sezoni nakon Radamela Falcaa u Europskoj ligi (12 golova u sezoni 2011./12.).

Međutim, Argentinac je morao zatražiti zamjenu nakon što mu je u jednom duelu Eze nezgodno pao na koljeno i gležanj. Navijači Los Colchonerosa sa strepnjom će čekati vijest hoće li se Alvarez oporaviti do uzvrata, a treba dodati i kako je upitan i sin Diega Simeonea koji je igru napustio na poluvremenu.

Julian Alvarez's game by numbers vs. Arsenal:



6 shots

6 duels won

5 touches in opp. box

3x possession won

2 successful take-ons

2 shots on target

2 tackles

1 chance created

1 goal



