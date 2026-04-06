Od 'epskog gnjeva' do 'slava Allahu': Donosimo pregled svih 'ključnih tjedana' Donalda Trumpa

Najnovija prijetnja Donalda Trumpa upućena Iranu dodatno potvrđuje koliko su se njegova strategija i retorika tijekom ovog rata mijenjale. U objavama na platformi Truth Social na Uskrs, američki predsjednik nije birao riječi.

"Utorak će biti dan elektrana, dan mostova, sve u jedan, u Iranu. Bit će to neviđeno!!!", napisao je te kasnije dodao: "Utorak, 8 sati poslijepodne po istočnom vremenu!"

U odvojenoj objavi u nedjelju, Trump je rekao da će se Iran suočiti s napadima na infrastrukturu ako ne otvori tjesnac do utorka. "Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Slava Allahu!" napisao je.

Međutim, Trump ranije nije proveo slične prijetnje, a njegove poruke o tome kada želi završiti rat bile su nedosljedne tijekom cijelog sukoba, piše Sky News. U nastavku donosimo vremensku crtu ključnih trenutaka i izjava američkog predsjednika tijekom rata.

28. veljače - Trump najavljuje 'velike borbene operacije' u Iranu

Krajem veljače Donald Trump objavio je osamminutni video na Truth Socialu u kojem je najavio da je američka vojska započela napade na Iran.

Tvrdio je da Iran razvija svoj nuklearni program te je pozvao iranski narod da „preuzme svoju vladu” nakon što SAD „završi posao”.

U tom trenutku nije iznio vremenski okvir. Ipak, za američki portal Axios rekao je da može „ići dugo i preuzeti cijelu stvar ili završiti u dva ili tri dana”.

2. ožujka - 'Četiri do pet tjedana'

U svom prvom obraćanju uživo iz Bijele kuće 2. ožujka, Trump je iznio procjenu trajanja rata od „četiri do pet tjedana”, ali je naglasio da SAD ima kapacitete voditi operacije „puno dulje”.

Također je rekao da operacija napreduje „znatno ispred plana”.

9. ožujka - Rat 'praktički gotov'

U telefonskom intervjuu za CBS News, Trump je izjavio da je rat „u velikoj mjeri završen”, tvrdeći da Iran više nema mornaricu, komunikacije ni zračne snage te da su mu projektili „raspršeni”.

Ponovno je naglasio da SAD napreduje „daleko ispred rasporeda”.

Istoga dana, američko Ministarstvo rata objavilo je video na platformi X uz poruku: „Ovo je tek početak – nećemo stati dok misija ne bude dovršena.”

11. ožujka - 'Ne želimo otići prerano, zar ne?'

Govoreći pred okupljenima u Kentuckyju, Trump je izjavio da je SAD „pobijedio” u ratu.

No dodao je: „Ne želimo otići prerano, zar ne? Moramo dovršiti posao kako treba.”

U istom govoru rekao je da Washington poduzima „odlučne mjere” kako bi zaustavio prijetnju „terorističkog režima” u Iranu.

13. ožujka - 'Koliko god bude potrebno'

Tijekom neformalnog obraćanja novinarima u zračnoj bazi Joint Base Andrews, Trump je ponovno upitan koliko bi rat mogao trajati.

„Trajat će koliko god bude potrebno”, odgovorio je, dodajući da se „cijela stvar urušava”.

16. ožujka - 'Uskoro će biti završeno'

Na pitanje novinara u Bijeloj kući je li rat mogao završiti tog tjedna, s obzirom na američke uspjehe, Trump je odgovorio potvrdno.

Međutim, kada je upitan hoće li to učiniti, rekao je: „Ne mislim tako”, ali je dodao: „Uskoro će biti završeno.”

20. ožujka - 'Razmatramo smanjenje operacija'

Trump je na Truth Socialu objavio da se SAD „vrlo približava ostvarenju svojih ciljeva dok razmatra smanjenje svojih velikih vojnih napora” u sukobu.

21. ožujka - Ultimatum od 48 sati

Samo dan nakon što je rekao da razmatra smanjenje rata, Trump je zaprijetio Iranu, poručivši da će američka vojska „sravniti” njegove elektrane ako Iran u roku od 48 sati ne ukloni blokadu Hormuškog tjesnaca.

23. ožujka - Povlačenje prijetnji

Dva dana nakon ultimatuma, Trump je ublažio retoriku. U objavi na Truth Socialu naveo je da su SAD i Iran vodili razgovore s „važnim točkama slaganja”.

Rekao je da je naložio Ministarstvu rata odgodu napada na energetsku infrastrukturu za pet dana.

Teheran je negirao da su se takvi razgovori uopće odvijali.

27. ožujka - Produžen rok za Hormuški tjesnac

Trump je produžio rok Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca za dodatnih 10 dana, do 6. travnja, uz tvrdnju da pregovori „idu vrlo dobro”.

Istoga dana rekao je za Fox News da je SAD već „u određenom smislu” pobijedio u ratu.

29. ožujka - Prijetnja invazijom na otok Harg

U intervjuu za Financial Times, objavljenom 29. ožujka, Trump je izjavio da želi „preuzeti naftu u Iranu” te da bi mogao zauzeti iransko izvozno središte na otoku Kharg.

Dodao je da bi takva operacija značila da bi američke snage „morale ondje ostati neko vrijeme”.

U istom intervjuu sugerirao je da bi se dogovor s Teheranom o završetku rata „mogao postići prilično brzo”.

31. ožujka - 'Dva do tri tjedna'

Gotovo mjesec dana nakon početne procjene od „četiri do pet tjedana”, Trump je naznačio da bi SAD mogao napustiti Iran za „dva do tri tjedna”.

„Vrlo brzo odlazimo”, rekao je novinarima u Ovalnom uredu Bijele kuće

