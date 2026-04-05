Američki komandosi upali u pakao i riskirali sve zbog jednog čovjeka! Cure detalji akcije

Američki komandosi bili su duboko u iranskom teritoriju kako bi spasili srušenog pilota, izvijestile su američke novinske agencije u nedjelju, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da je član posade zrakoplova F-15 izvučen "živ i zdrav".

Izrael je pružio obavještajnu pomoć Sjedinjenim Državama tijekom operacije spašavanja američkog zrakoplovca u Iranu i zaustavio napade u tom području kako bi olakšao misiju, rekao je izraelski sigurnosni dužnosnik.

Teheran je ovog tjedna objavio da je oborio F-15, prvi američki borbeni zrakoplov koji je pao u Iranu od početka rata. Washington nije potvrdio detalje o padu borbenog zrakoplova.

Trump je u nedjelju ujutro objavio da je američka vojska "izvela jednu od najsmjelijih operacija potrage i spašavanja u povijesti SAD-a za jednog od naših nevjerojatnih časnika, koji je ujedno i vrlo cijenjeni pukovnik, i za kojeg sam oduševljen što vam mogu reći da je sada SIGURAN i ZDRAV!"

Komandosi Navy SEAL Team 6 imali su zadatak izvući zrakoplovca, dok su američki jurišni zrakoplovi bacali bombe i otvarali vatru na iranske konvoje kako bi ih držali podalje, izvijestio je New York Times, pozivajući se na neidentificiranog dužnosnika.

Zrakoplov, časnik za oružane sustave, ranjen je nakon katapultiranja, ali je još uvijek mogao hodati, izbjegavajući zarobljavanje u planinama više od jednog dana, prema vijestima Axios, koje su se pozvale na američkog dužnosnika.

Velika bitka za pilota

Neidentificirani pilot bio je opremljen pištoljem, signalom i sigurnim komunikacijskim uređajem za koordinaciju sa spasiocima, izvijestio je New York Times. Američki komandosi koji su se približavali časniku pucali su iz svog oružja kako bi iranske snage držali podalje od mjesta spašavanja, rekao je Times.

Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je naredio američkoj vojsci da pošalje "desetke zrakoplova, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu, kako bi ga izvukli".

"Zadobio je ozljede, ali bit će dobro", napisao je Trump.

Dva zrakoplova namijenjena prijevozu pilota i njegovih spasilaca na sigurno ostala su zaglavljena u udaljenoj bazi u Iranu i morala su biti uništena kako bi se spriječilo da padnu u iranske ruke, izvijestili su New York Times i CBS.

Američke snage zatim su upotrijebile tri druga transportna zrakoplova kako bi njega i njegove spasioce prevezle iz Irana.

Iranci: Prozreli smo Amerikance

Iranska vojska je u nedjelju objavila da je američka operacija spašavanja zrakoplovca koristila napušteni aerodrom u južnoj pokrajini Isfahan.

"Takozvana američka vojna operacija spašavanja, planirana kao misija obmane i bijega na napuštenom aerodromu u južnom Isfahanu pod izlikom spašavanja pilota srušenog zrakoplova, potpuno je osujećena", rekao je Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik središnjeg zapovjedništva iranske vojske.

Zolfaghari je također rekao da su uništena dva američka "vojna transportna zrakoplova C-130 i dva helikoptera Black Hawk".

CIA je navodno pokrenula kampanju obmane kako bi proširila vijest unutar Irana da američke snage izvlače pilota iz zemlje kopnom.

U svojoj objavi, Trump je također potvrdio "uspješno spašavanje još jednog hrabrog pilota, jučer", dodajući da to nije objavljeno kako bi se izbjeglo ugrožavanje druge misije spašavanja.

"Ovo je prvi put u vojnoj povijesti da su dva američka pilota spašena, odvojeno, duboko iz neprijateljskog teritorija", napisao je, dodajući da su obje operacije završene "bez JEDNOG ubijenog ili čak ranjenog Amerikanca".

