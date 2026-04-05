Trump dao rok Iranu: 'Bit će neviđeno'. Druga strana uzvraća: 'Prekini ovu opasnu igru'

Vojni dužnosnici potvrdili su da su pronašli američkog pilota koji se vodio kao nestao otkako je Iran u petak oborio američki borbeni zrakoplov F-15. Drugi član posade prethodno je pronađen živ. Danas je 37. dan rata u Iranu koji se širi po Bliskom istoku.

Ključni događaji:

Trump se pohvalio spašavanjem pilota: 'Imamo ga!'

Požar u kuvajtskom naftnom kompleksu

Izraelska vojska: Lansiran projektil iz Jemena

Trump: Otvorite je*eni tjesnac

Predsjednik iranskog parlamenta objavio fotografiju navodnih ostataka američkog aviona

Trump za Fox News: 'Velika šansa da sutra imamo dogovor'

Iran Trumpu: 'Prekini ovu opasnu igru'

Najmanje 11 mrtvih u izraelskim napadima na Libanon

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Trump izbjegao pitanje o ciljanju civilne infrastrukture

23.25 - Američki predsjednik Donald Trump kazao je "da ne želi o tome razgovarati" kada je tijek intervjua upitan o ciljanju civilne infrastrukture u Iranu. Uz to je zaprijetio da će "cijela zemlja nestati" ako ne prihvati sporazum.

U intervjuu za Rachel Scott s ABC-a, Trump je navodno rekao: "Pa, ne želim o tome razgovarati. Ali civili žele da to učinim. U redu, civili, znate, kada su najnesretniji, kada ne čuju bombe kako eksplodiraju jer žive u paklu", prenosi Guardian.

Na pitanje hoće li pomaknuti rok za Iran, rekao je: "Ne želim o tome razgovarati, imaju dovoljno vremena da postignu dogovor. Ako ne žele postići dogovor - cijela zemlja će nestati".

Pakistan i Egipat pomažu u pregovorima

22.55 - Pakistan i Egipat su među zemljama koje usmjeravaju komunikaciju između američkih i iranskih dužnosnika, rekao je u nedjelju pakistanski službeni izvor za CNN.

Vijest dolazi u trenutku kada se čini da je američki predsjednik Donald Trump postavio novi rok Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca prije nego što Sjedinjene Države počnu ciljati iranske energetske objekte. Trump je u nedjelju za Axios rekao da su njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u pregovorima s Iranom.

Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je na društvenim mrežama objavilo da je ministar vanjskih poslova Mohammed Ishaq Dar razgovarao sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem.

State Department: Ciljali su američke diplomate u Iraku

22.30 - Milicije povezane s Iranom ciljale su američke diplomate i objekte u Iraku u dva napada tijekom noći, rekao je glasnogovornik State Departmenta u nedjelju.

"Usred ovih nečuvenih terorističkih napada na našu diplomatsku misiju, dosljedno smo pozivali iračku vladu da odmah ispuni svoju odgovornost i zaustavi napade na američke objekte te spriječi terorističke milicije da koriste irački teritorij za pokretanje napada“, naveo je glasnogovornik u izjavi.

"Nećemo oklijevati obraniti naše osoblje i objekte ako iračka vlada ne ispuni svoje obveze", poručio je, iako nije precizirao točne lokacije napada.

Kako je izvijestio CNN, američko veleposlanstvo u Bagdadu, generalni konzulat SAD-a u Erbilu i Bagdadski centar za diplomatsku podršku suočili su se s ponovljenim napadima od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Iran Trumpu: 'Prekini ovu opasnu igru'

21.55 - Iranski predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je u nedjelju da Trumpovi "nepromišljeni potezi vuku SAD- u živi PAKAO za svaku obitelj".

"Nemojte se zavaravati: ratnim zločinima nećete ništa postići", poručio je Ghalibaf, koji je optužio Trumpa da slijedi naredbe izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Zaključio je da je "jedino pravo rješenje poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre".

Najmanje 11 mrtvih u izraelskim napadima na Libanon

21.50 - Najmanje 11 ljudi, među njima i četverogodišnja djevojčica, ubijeno je u izraelskim napadima u Libanonu dok je trećina stanovnika te zemlje obilježavala Uskrs, objavili su lokalni dužnosnici i mediji.

Jedan napad bio je usmjeren na južno selo Kfarhata gdje se stradalo sedam osoba, uključujući i djevojčica (4), prema libanonskoj Nacionalnoj novinskoj agenciji.

Izraelske obrambene snage (IDF) su preko noći izdale naredbu za evakuaciju sela, rekavši stanovnicima da bježe najmanje kilometar dalje.

U odvojenom izraelskom napadu ubijene su najmanje četiri osobe, a ozlijeđeno je 40 osoba kada je pogođeno stambeno područje Bejruta, u blizini javne bolnice Rafik Hariri, prema Liječnicima bez granica (MSF) koji podržavaju operacije u bolnici.

Snimke s mjesta događaja prikazuju spasioce kako pretražuju ruševine koje su ostavile srušene zgrade, a ogromni stupovi dima mogu se vidjeti kako se uzdižu s mjesta događaja na slikama koje je geolocirao CNN.

Trump Iranu dao rok do utorka da otvori Hormuški tjesnac, zaprijetio 'paklom'

21.47 - Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na ključnu infrastrukturu utorak navečer, prema intervjuu koji je dao Wall Street Journalu u nedjelju te objavi na društvenim mrežama, ispunjenoj psovkama.

"Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.

Trump je kasnije objavio na društvenim medijima, iako nije spomenuo Iran ili druge detalje: "Utorak, 8 sati poslijepodne po istočnom vremenu!"

U odvojenoj objavi u nedjelju, Trump je rekao da će se Iran suočiti s napadima na infrastrukturu ako ne otvori tjesnac do utorka, no nije rekao točno u koje vrijeme.

"Utorak će biti dan elektrana, dan mostova, sve u jedan, u Iranu. Bit će to neviđeno!!!", napisao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social, govoreći o ključnoj trgovačkoj ruti koju je Teheran učinkovito zatvorio otkad su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran prije više od mjesec dana.

"Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte!" rekao je Trump, okončavši svoju objavu na Uskrs ujutro: "Slava Alahu."

Trumpova prijetnja slijedi intenzivnu 48-satnu spasilačku potragu za dvojicom pilota unutar Irana. Trump je u ranijoj objavi u nedjelju rekao da je drugi spašeni pilot "teže ozlijeđen" te da se radi o "vrlo cijenjenom pukovniku".

"Spašavanje je bilo Uskrsno čudo”, rekao je Trump u poruci NBC Newsu "Upoznajte medije" u nedjelju prije nego što se uputio u svoj golfski klub u Washingtonu. "Takva spasilačka akcija se nikad ranije nije dogodila na tako opasnom neprijateljskom teritoriju."

Spašeni američki pilot popeo se na 2100 metara visine na jednoj iranskoj planini kako bi bio evakuiran, rekao je američki senator Dave McCormick, republikanac iz Pennsylvanije i američki ratni veteran, u emisiji "Fox News Sunday", pozivajući se na razgovor s višim dužnosnikom iz Trumpove administracije.

Predsjednik Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma Rick Crawford, republikanac iz Arkansasa i veteran američke vojske, rekao je u emisiji „Nedjeljna jutra budućnosti s Marijom Bartiromo" da su američki spasioci morali "uništiti nekoliko zrakoplova na tlu kako bi spriječili da tehnologija padne u neprijateljske ruke."

Prošli tjedan, Trump je rekao da će SAD izvoditi agresivne napade na Iran tijekom dva do tri naredna tjedna te da se približava ispunjenju svojih glavnih strateških ciljeva u ratu.

U nedjelju, Trump je rekao Fox Newsu da Iran pregovara i da je sporazum moguć u ponedjeljak. Međutim, predsjednik je od početka operacije 28. veljače više puta tvrdio da Iran želi postići dogovor. Iran zasad nije pokazao spremnost da ispuni Trumpove zahtjeve.

U nedjelju, Iranska revolucionarna garda upozorila je na pojačane napade protiv američkih gospodarskih interesa u regiji ako se ponove napadi na civilne mete u Iranu.

"Ako se ne dogovore, raznijet ću sve tamo", rekao je Trump Axiosu u intervjuu u nedjelju.

Trumpovo upozorenje da će ciljati iranske elektrane i mostove slijedi nakon njegove prijetnje da će gađati postrojenja za desalinizaciju, za što su neki stručnjaci za međunarodno pravo rekli da bi moglo kršiti međunarodno humanitarno pravo.

"Ne bih se igrao s njim da sam na iranskom mjestu", rekao je Crawford na programu Fox Newsa. "Ima čvrstu kičmu i neće biti odvraćen."

No kritizirao je Trumpovu retoriku i to da je otišao predaleko.

Trinaest američkih vojnika je poginulo, a stotine drugih su ozlijeđene diljem Bliskog istoka otkad su SAD i Izrael započeli rat.

Iran je otad odgovorio blokadom Hormuškog tjesnaca, ključnim za globalnu trgovinu naftom, zbog čega su cijene nafte i plina skočile diljem svijeta. Prosječna cijena benzina u SAD‐u u nedjelju dosegnula je jedan euro po litri, prema podacima AAA‐a, u odnosu na manje od 0.71 eura po litri kad su započeli napadi na Iran.

"Iran razumije da je, zapravo, njihova kontrola nad tjesnacem strateški još vitalnija nego razvoj nuklearnog oružja", rekao je američki zastupnik, demokrat i ratni veteran Jake Auchincloss iz Massachusettsa u emisiji "Fox News Sunday".

Dodao je da iako američkoj vojsci nema pandana u uništavanju meta, "ovaj rat je strateški bio promašaj".

Izrael: Četvero ozlijeđenih nakon iranskog raketnog napada

18.25 - Izraelski mediji izvijestili su u nedjelju popodne o novom iranskom raketnom napadu u sjevernom gradu Haifi.

List The Times of Israel piše da je nastala značajna šteta na stambenoj zgradi u gradu. Prenose i podatke hitne medicinske službe koja tvrdi da su četiri osobe ozlijeđene u napadu, jedna od njih teško.

Trump za Fox News: 'Velika šansa da sutra imamo dogovor'

17.40 - Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da razmatra "sve dignuti u zrak i preuzeti naftu" u Iranu ako se brzo ne postigne dogovor o okončanju rata, izvještava Fox News.

No, u intervjuu s glavnim inozemnim dopisnikom Foxa, Trump kaže da postoji "dobra šansa" da će se dogovor postići sutra.

"Sada se pregovara", dodao je.

Vlasti: Projektili gađali luku Khor Fakkan u UAE

17.35 - Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potvrdile su "incident" u emiratskoj luci Khor Fakkan, nedugo nakon što su pomorske vlasti izvijestile da su nepoznati projektili ciljali to područje.

Zasad nema izvješća o ozlijeđenim i žrtvama.

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) ranije je danas potvrdio da je primio prijavu o incidentu u luci.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije je danas izjavio da je gađao pogone za gorivo i petrokemijske pogone u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući UAE, kao odgovor na američke i izraelske napade, prema iranskim državnim medijima.

Trumpovo pomicanje rokova za Hormuški tjesnac

16.40 - Američki predsjednik Donald Trump ponovio je u telefonskom intervjuu s novinarom Fox Newsa Treyem Yingstom svoj rok koji je u ponedjeljak dao Iranu da postigne sporazum i otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na svoju energetsku infrastrukturu, prenio je CNN.

Ako ne sklope sporazum sa SAD-om, Trump je novinaru rekao da će uzeti iransku naftu, potez za koji je Trump prethodno rekao da Amerikanci možda neće imati strpljenja.

Yingst je rekao da mu je Trump rekao da Iranci pokušavaju odgoditi rok za pregovore o sporazumu, što je, kako je rekao, potaknulo napad na ključni most izvan Teherana prošli tjedan.

No, Trump je više puta pomicao postavljeni rok. BBC je podsjetio da je 21. ožujka rekao da će "napasti i uništiti" elektrane, "počevši prvo od najvećih", ako Iran ne ponovno otvori plovni put u roku od 48 sati.

Dva dana kasnije, rekao je da su zemlje vodile "vrlo dobre i produktivne razgovore" te je odgodio udare na energetsku infrastrukturu za pet dana.

Krajem ožujka, konkretno 27. ožujka, Trump je rekao da će odgoditi napad na energetska postrojenja za deset dana "prema zahtjevu iranske vlade", čime je rok povučen doo 6. travnja.

S obzirom na to da se bliži rok, Trump je u subotu upozorio Iran da ima "48 sati" prije nego što pokrene "pravi pakao".

U najnovijoj objavi punoj uvreda, Trump je ponovio ovu prijetnju.

Iran i Oman razgovaraju o Hormuškom tjesnacu

16.00 - Dužnosnici Omana i Irana u nedjelju su održali razgovore usred kontinuiranih poremećaja u trgovini naftom. Sky news prenosi da su se sastali zamjenici ministara vanjskih poslova kako bi olakšali protok brodova kroz Hormuški tjesnac.

Tijekom sastanka, stručnjaci s obje strane predstavili su niz prijedloga koji će se razmotriti.

Trump: Otvorite je*eni tjesnac

14.28 - Trump je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je pilot pronađen "duboko u planinama Irana" te da su iranske snage bile blizu. "Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu", poručio je.

Dodao je da je riječ o visokom časniku te da je operacija spašavanja bila iznimno rizična. "Ovakve akcije rijetko se izvode zbog opasnosti za ljude i opremu", naveo je.

Trump je posebno pohvalio američku vojsku zbog izvedene operacije. "To je nevjerojatan pokazatelj hrabrosti i sposobnosti svih uključenih", napisao je.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od najrizičnijih operacija spašavanja u aktualnom ratu, u kojem su američke snage djelovale duboko na teritoriju Irana.

Nedugo nakon toga objavio je novu poruku u kojoj je ponovno zaprijetio Iranu. "Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ništa slično tome. Otvorite je*eni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – samo gledajte", napisao je Trump i dodao na kraju "slava Allahu".

Trump je i ranije prijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški tjesnac.

Američki mediji objavili detalje operacije spašavanja pilota

14.19 - Američki komandosi bili su duboko u iranskom teritoriju kako bi spasili srušenog pilota, izvijestile su američke novinske agencije u nedjelju, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da je član posade zrakoplova F-15 izvučen "živ i zdrav".

Izrael je pružio obavještajnu pomoć Sjedinjenim Državama tijekom operacije spašavanja američkog zrakoplovca u Iranu i zaustavio napade u tom području kako bi olakšao misiju, rekao je izraelski sigurnosni dužnosnik.

Teheran je ovog tjedna objavio da je oborio F-15, prvi američki borbeni zrakoplov koji je pao u Iranu od početka rata. Washington nije potvrdio detalje o padu borbenog zrakoplova.

Trump je u nedjelju ujutro objavio da je američka vojska "izvela jednu od najsmjelijih operacija potrage i spašavanja u povijesti SAD-a za jednog od naših nevjerojatnih časnika, koji je ujedno i vrlo cijenjeni pukovnik, i za kojeg sam oduševljen što vam mogu reći da je sada SIGURAN i ZDRAV!"

Komandosi Navy SEAL Team 6 imali su zadatak izvući zrakoplovca, dok su američki jurišni zrakoplovi bacali bombe i otvarali vatru na iranske konvoje kako bi ih držali podalje, izvijestio je New York Times, pozivajući se na neidentificiranog dužnosnika.

Zrakoplov, časnik za oružane sustave, ranjen je nakon katapultiranja, ali je još uvijek mogao hodati, izbjegavajući zarobljavanje u planinama više od jednog dana, prema vijestima Axios, koje su se pozvale na američkog dužnosnika.

Neidentificirani pilot bio je opremljen pištoljem, signalom i sigurnim komunikacijskim uređajem za koordinaciju sa spasiocima, izvijestio je New York Times.

Američki komandosi koji su se približavali časniku pucali su iz svog oružja kako bi iranske snage držali podalje od mjesta spašavanja, navodi Times.

Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je naredio američkoj vojsci da pošalje "desetke zrakoplova, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu, kako bi ga izvukli".

"Zadobio je ozljede, ali bit će dobro", napisao je Trump.

Dva zrakoplova namijenjena prijevozu pilota i njegovih spasilaca na sigurno ostala su zaglavljena u udaljenoj bazi u Iranu i morala su biti uništena kako bi se spriječilo da padnu u iranske ruke, izvijestili su New York Times i CBS.

Američke snage zatim su upotrijebile tri druga transportna zrakoplova kako bi njega i njegove spasioce prevezle iz Irana.

Iranska vojska je u nedjelju objavila da je američka operacija spašavanja zrakoplovca koristila napušteni aerodrom u južnoj pokrajini Isfahan.

"Takozvana američka vojna operacija spašavanja, planirana kao misija obmane i bijega na napuštenom aerodromu u južnom Isfahanu pod izlikom spašavanja pilota srušenog zrakoplova, potpuno je osujećena", rekao je Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik središnjeg zapovjedništva iranske vojske.

Zolfaghari je također rekao da su uništena dva američka "vojna transportna zrakoplova C-130 i dva helikoptera Black Hawk".

CIA je navodno pokrenula kampanju obmane kako bi proširila vijest unutar Irana da američke snage izvlače pilota iz zemlje kopnom.

U svojoj objavi, Trump je također potvrdio "uspješno spašavanje još jednog hrabrog pilota, jučer", dodajući da to nije objavljeno kako bi se izbjeglo ugrožavanje druge misije spašavanja.

"Ovo je prvi put u vojnoj povijesti da su dva američka pilota spašena, odvojeno, duboko iz neprijateljskog teritorija", napisao je, dodajući da su obje operacije završene "bez JEDNOG ubijenog ili čak ranjenog Amerikanca".

U izraelskom napadu na Libanon poginula četverogodišnja djevojčica

14.00 - U izraelskom napadu na jug Libanona poginulo je sedam osoba, među njima i četverogodišnja djevojčica, objavilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska napala je mjesto Kfar Hatta u blizini obalnog grada Sidona, nakon što je dan ranije pozvala stanovnike na evakuaciju.

U tom području nalazi se velik broj raseljenih ljudi koji su već ranije pobjegli s juga zemlje. Dim se vidio i iznad Bejruta, a borbe između Izraela i Hezbolaha se nastavljaju.

UAE: Presreli smo 10 raketa i 50 dronova iz Irana

13.55 - Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da su njihove snage protuzračne obrane presrele devet balističkih projektila, krstareću projektil i 50 dronova koji dolaze iz Irana. U posljednja 24 sata nije bilo prijavljenih žrtava ili ozlijeđenih, dodaje se, prenosi Al Jazeera.

Od početka rata 28. veljače, Emirati su presreli:

507 balističkih raketa

24 krstareće rakete

2.191 dron

Dodaje se da su ubijena dva pripadnika oružanih snaga i 10 civila.

Održan razgovor Omana i Irana

12.32 - Zamjenici ministara vanjskih poslova Omana i Irana održali su razgovore da bi raspravljali o mogućnostima za osiguranje nesmetanog tranzita brodova kroz Hormuški tjesnac.

Velik dio svjetske trgovine naftom prolazi kroz uski plovni put, ali on je uglavnom zatvoren od početka rata. Razgovori su uslijedili nakon što je iranski dužnosnik u četvrtak izjavio da Iran sastavlja protokol s Omanom za praćenje prometa u tjesnacu.

Objavljena fotografija navodnih ostataka američkog aviona

11.38 - Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Bagher Ghalibaf, objavio je na X-u fotografiju na kojoj se navodno vide ostaci američkog zrakoplova C-130 kojeg su navodno oborile iranske snage.

"Ako Sjedinjene Američke Države ostvare još tri ovakve pobjede, bit će potpuno uništene", napisao je u sarkastičnom opisu fotografije.

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined. 👏 pic.twitter.com/jutDghVrjz — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

Gori naftni kompleks u Bahreinu

11.10 - Bahreinska tvrtka Gulf Petrochemical Industries izjavila je da je iranski napad dronom uzrokovao požar u njezinim operativnim jedinicama. Nitko nije ozlijeđen u požaru, koji je sada pod kontrolom, izvijestila je državna novinska agencija.

Zaseban požar, kako se čini u naftnom kompleksu, snimljen je i objavljen na društvenim mrežama.

🇮🇷⚡️🇧🇭 — Columns of fire are rising at the Bapco oil refinery in Bahrain after it was hit by Iranian missiles and drones. pic.twitter.com/FaFsYsPCS4 — War Flash (@WarFlash_2630) April 5, 2026

Izrael tvrdi da je pogodio više od 120 ciljeva

9.37 - Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su njihove zračne snage u posljednja 24 sata pogodile više od 120 ciljeva u središnjem i zapadnom Iranu. Među njima su, tvrde, bile lokacije za postavljanje balističkih raketa, mjesta za proizvodnju i lansiranje dronova te protuzračnu obranu.

⭕️✈️24 HOUR RECAP: The IAF struck 120+ targets of the Iranian regime in central & western Iran.



Targets included: ballistic missiles array sites, UAV production and launching sites, & air defense sites. pic.twitter.com/8ivPlbdm7y — Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2026

Iran tvrdi da je oborio tri američke letjelice

9.26 - Iranske oružane snage tvrde da su oborile tri američke letjelice: avion za dopunjavanje goriva C-130 i dva helikoptera Blackhawk. Tvrdnja, koju SAD nije potvrdio, dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda izjavila da je nekoliko "neprijateljskih letjelica" uništeno tijekom američke misije spašavanja pilota koji je ostao na brodu.

Predsjednik Donald Trump, koji je pozdravio uspješno spašavanje člana posade F-15 "duboko na neprijateljskom teritoriju", tvrdio je da u operaciji nije bilo američkih žrtava. Nije jasno ni jesu li letjelice za koje iranska vojska tvrdi da je oborila bile dio druge operacije.

Operacija se odvijala po danu

8.06 - Prema američkim dužnosnicima akcija spašavanja američkog zrakoplovca bila je dramatična te je provedena dva dana nakon što je nestao i nakon što je drugi pilot pronađen. Operacija je provedena u mraku, ali se odvijala po danu. Prema riječima američkog dužnosnika koji je razgovarao s Al Jazeerom, američke trupe su okružile i približile se lokaciji zrakoplovca, koji je dva dana izbjegavao iranske trupe. Oonda je izbila pucnjava po danu, iako bi obično trupe za specijalne operacije išle u takvu akciju spašavanja i izvlačenja po mraku. Kako doznaje Al Jazeera, sve je trajalo satima.

Akciju spašavanja izveli komandosi sa zračnom potporom

7.23 - Spašeni član posade je časnik za sustav naoružanja te je ozlijeđen nakon što se katapultirao iz zrakoplova u petak. Nakon toga ipak je mogao hodati te je više od jednog dana bježao Irancima, rekao je jedan od dužnosnika, javlja Axios. Dužnosnik je rekao da je subotnju operaciju provela specijalizirana jedinica komandosa s jakom zračnom podrškom, da su američke snage ispalile baraž vatre i da su sve snage sada izvan Irana. Prema dva izvora, pilot F-15 i časnik za sustav naoružanja uspostavili su kontakt putem svojih komunikacijskih sustava nakon što su se katapultirali u petak.

Pilot je spašen nekoliko sati nakon što je zrakoplov oboren. Tijekom spasilačke operacije, Iran je pogodio američki helikopter Blackhawk, ranivši članove posade, ali je helikopter nastavio letjeti. Trebalo je više od jednog dana da se locira i spasi časnik sustava naoružanja. Visoki dužnosnik administracije rekao je za Axios da je prije lociranja časnika sustava naoružanja, CIA pokrenula kampanju obmane šireći vijest unutar Irana da su ga američke snage već pronašle i da pokušavaju evakuaciju kopnom. U međuvremenu, CIA je koristila "jedinstvene sposobnosti" da bi ga pronašla. "Ovo je bila igla u plastu sijena, ali u ovom slučaju to je bila hrabra američka duša unutar planinske pukotine, nevidljiva, osim za CIA-ine sposobnosti", rekao je dužnosnik.

Prema riječima dužnosnika, CIA je podijelila njegovu točnu lokaciju s Pentagonom, američkom vojskom i Bijelom kućom, a predsjednik Donald Trump naredio je hitnu misiju spašavanja. Kako se navodi, Iranska revolucionarna garda (IRGC) je poslala snage u regiju da bi spriječiti spašavanje, prema riječima dva američka dužnosnika. Zrakoplovi američkih zračnih snaga izveli su napade na iranske snage, rekli su izvori. Trump i viši članovi njegova tima pratili su operaciju spašavanja iz sobe za hitne slučajeve Bijele kuće.

Iran oborio američki dron

7.17 - Iranski mediji izvještavaju da su trupe glasnogovornika Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) oborile američki dron dok je tragao za nestalim pilotom koji je spašen u akciji za koju Trump kaže da je bila jedna od "najsmjelijih operacija" u američkoj povijesti. Američki dron srušio se u južnoj iranskoj provinciji Isfahan, rekao je ured za odnose s javnošću IRGC-a, a citirali su ga poluslužbena novinska agencija Fars i agencija Tasnim, povezana s IRGC-om. Izvješća još nisu potvrđena od strane SAD-a.

Trump objavio detalje spašavanja

6.47 - Američki predsjednik Donald Trump objavio je detalje o spašavanju člana posade "duboko na neprijateljskom teritoriju" nakon što je njihov borbeni zrakoplov F-15 oboren u petak.

"IMAMO GA! Moji sunarodnjaci Amerikanci, tijekom proteklih nekoliko sati, američka vojska izvela je jednu od najsmjelijih operacija potrage i spašavanja u američkoj povijesti", napisao je na Truth Socialu.

Trump je otkrio da su "vrlo cijenjenog pukovnika" američke snage neprestano pratile prije operacije spašavanja, dodajući da je "zadobio ozljede, ali da će biti dobro".

"Ovaj hrabri ratnik bio je iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gdje su ga progonili naši neprijatelji. Na moju uputu, američka vojska poslala je desetke zrakoplova, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu, da ga izvuku."

Dodao je da nije bilo američkih žrtava i pohvalio je američke snage za njihov profesionalizam, napisavši: "NIKADA NEĆEMO OSTAVITI AMERIČKOG RATNOG BORCA ZA SEBOM!"

Požar u kuvajtskom naftnom kompleksu

6.46 - Kuvajtska naftna kompanija (KPC) objavila je da je nakon napada dronom u nedjelju rano ujutro, izbio požar u naftnom kompleksu Shuwaikh, u kojem se nalaze Ministarstvo nafte i sjedište KPC-a, prenosi kuvajtska državna novinska agencija. Za sada nema ozlijeđenih. Timovi hitne pomoći su na terenu, kao i vatrogasci koji gase požar. Kuvajtski državni mediji, pozivajući se na Ministarstvo financija, izvijestili su da je iranski dron napao uredski dio vladina ministarstva u Shuwaikhu. Pritom je počinio značajnu materijalnu štetu, ali nije bilo žrtava.

Pronađen i spašen američki pilot

6.45 - Američki vojni dužnosnici potvrdili su da je u Iranu pronađen i spašen nestali član posade borbenog zrakoplova F-15. Dvije osobe su bile u zrakoplovu, za koji Iran tvrdi da ga je u petak srušio na jugozapadu zemlje. Nisu službeno objavljeni nikakvi drugi detalji o spašenoj osobi. Drugi član posade pronađen je živ nakon operacije potrage i spašavanja. Iranski dužnosnici ponudili su nagradu za nestalog američkog člana posade, piše Sky News.

Izraelska vojska objavila je u subotu navečer da je otkrila lansiranje rakete iz Jemena prema Izraelu, navodeći da se aktiviraju njezini sustavi protuzračne obrane kako bi je presreli.

"Izraelska vojska identificirala je lansiranje rakete iz Jemena prema izraelskom teritoriju i aktiviraju se sustavi protuzračne obrane kako bi presreli prijetnju", navodi se u vojnom priopćenju.

Hutisti u Jemenu, koji podržavaju Iran u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela, potom su preuzeli odgovornost putem video poruke svog glasnogovornika na X-u. Rekli su da je meta napada bilo nekoliko "osjetljivih" vojnih lokacija i zračna luka u Tel Avivu. Ovo je peto lansiranje rakete iz Jemena od početka rata, koji je započeo krajem veljače izraelsko-američkom ofenzivom protiv Irana, podsjeća agencija AFP. Hutisti, koji su prethodno podržali i palestinski islamistički pokret Hamas protiv Izraela u Gazi, ušli su u rat prošli tjedan.

