Hutisti napali Izrael, Iran upozorio na 'ozbiljan rizik od zračenja'! Oglasio se Trump

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u petak da Sjedinjene Države mogu otvoriti Hormuški tjesnac, ali da im treba još malo vremena, dok raste pritisak na njegovu administraciju da pronađe brzo rješenje za rat protiv Irana.

Gotovo pet tjedana nakon što su Izrael i SAD pokrenuli rat protiv Irana, sukob nastavlja širiti kaos diljem regije i potresati financijska tržišta, povećavajući pritisak na Trumpa da pronađe brzo rješenje.

Jedan pilot je spašen nakon što je Iran u petak srušio američki vojni zrakoplov, izvijestili su izraelski i iranski mediji. Dva američka izvora rekla su Reutersu da je zrakoplov bio dvosjed F-15E te da je potraga u tijeku. Korpus Iranske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini pada, a regionalni guverner obećao je nagradu za bilo koga tko uhvati ili ubije pilota.

Ključni događaji:

I dalje traje potraga za američkim pilotom

Objavljena snimka na kojoj se vidi kako Iranci pucaju na američke helikoptere

SAD i Izrael napali područje nuklearke u Iranu, čovjek poginuo

Drugi turski brod prošao kroz Hormuški tjesnac

Međunarodna agencija za nuklearnu sigurnost izrazila zabrinutost

Nastavljaju se napadi na industrijska postrojenja u Iranu

Talijanska premijerka u posjetu je Bliskom istoku, stigla u Katar

Pratite tijek događaja:

Trump objavio snimku 'ogromnog napada' na Teheran

23.27 - Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social video za koji tvrdi da prikazuje "ogroman napad u Teheranu".

Uz snimku je naveo da je u napadu ubijeno "mnogo iranskih vojnih vođa koji su ih loše i nepromišljeno vodili". Autentičnost snimke zasad nije neovisno potvrđena.

Hutisti preuzeli odgovornost za napad na izraelsku zračnu luku

22.32 - Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napad usmjeren na izraelsku zračnu luku Ben Gurion, kao i na "vitalne" vojne lokacije na jugu Izraela, javlja Al Jazeera.

U izjavi za medije Al-Masirah povezane s Hutima, jemenska skupina rekla je da su u napadu korišteni kasetna raketa i brojni dronovi.

Izraelska vojska ranije je potvrdila da je otkrila raketu lansiranu iz Jemena prema njezinom teritoriju te da su aktivirani njezini obrambeni sustavi. Izraelski mediji kasnije su izvijestili da je raketa pala na otvoreno područje, bez žrtava ili štete.

Hutisti u Jemenu, koje podržava Iran, tvrde da su pokrenuli raketni napad na Izrael, BBC. Ranije su Izraelske obrambene snage (IDF) izjavile da njihova protuzračna obrana presreće lansiranje rakete iz Jemena prema njihovom teritoriju - prije nego što su nekoliko minuta kasnije objavile da je sigurno napustiti skloništa.

Iran upozorio na 'ozbiljan rizik od zračenja' nakon napada na nuklearnu elektranu Bushehr

22.25 - Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi napisao je pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterresu u kojem osuđuje američko-izraelske napade na iranske nuklearne objekte, uključujući i najnoviji napad na nuklearnu elektranu Bushehr.

Takvi napadi „izlažu cijelu regiju ozbiljnom riziku od radioaktivne kontaminacije s ozbiljnim ljudskim i ekološkim posljedicama“, napisao je Araghchi u pismu, čiji je tekst podijelio na Telegramu.

„Ponovljeni napadi agresora u blizini aktivne nuklearne elektrane Bushehr izazivaju veliku zabrinutost“, rekao je. „Blizina ovih napada aktivnom nuklearnom postrojenju stvara nepodnošljivu situaciju koja predstavlja ozbiljan rizik od radioaktivnog ispuštanja.“

Petero mrtvih u izraelskom napadu na petrokemijski kompleks

21.36 - Iranski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu na petrokemijski kompleks u Mahšahru na jugozapadu zemlje poginulo petero ljudi, javlja Sky News.

Prema istim izvorima, još oko 170 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog ozljeda, navodi agencija Fars bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi. Izraelska vojska tvrdi da je riječ o jednom od ključnih postrojenja za proizvodnju materijala za eksplozive i balističke projektile.

Izrael upozorio da će bombardirati granični prijelaz

21.07 - Izraelska vojska upozorila je da će uskoro bombardirati granični prijelaz Masnaa između Sirije i Libanona zbog Hezbolaha koji ga koristi za "vojne aktivnosti". Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Avichay Adraee rekao je da se prijelaz koristi za krijumčarenje oružja. "Radi vaše sigurnosti, pozivamo sve osobe u blizini prijelaza i sve prisutne u području označenom crvenom bojom prema karti da ga odmah evakuiraju", kaže. "Ostanak u ovom području izlaže vas opasnosti."

Izrael: Više od tisuću ljudi u Tel Avivu protiv rata

20.28 - Više od tisuću osoba prosvjedovalo je u subotu navečer u Tel Avivu protiv rata koji Izrael vodi protiv Irana i protiv Hezbolaha u Libanonu, pozivajući vlasti da ga okončaju, prije nego ih je rastjerala policija. "Ne bombardirajte! Razgovarajte!", uzvikivali su demonstranti koji su se okupili u središtu metropole, javio je novinar agencije France presse. Jedna je žena držala transparent na kojem je pisalo: "Netanyahu je najveća prijetnja za postojanje Izraela", misleći na premijera Benjamina Netanyahua.

Bliski istok je od 28. veljače u ratu koji je izazvao zajednički američko-izraelski napad na Iran, na koji je Teheran odgovorio raketnim udarima i napadima dronovima usmjerenim na Izrael i nekoliko zemalja u regiji. Islamistički pokret Hezbolah ušao je u sukob 2. ožujka kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija koji je ubijen u Teheranu. Izrael je uzvratio zračnim napadima diljem Libanona i kopnenom ofenzivom na jugu zemlje.

Ubrzo nakon početka skupa u 16,00 sati po GMT-ju, policija, koja je odobrila okupljanje do 150 ljudi u ime sigurnosnih mjera povezanih s ratom, potisnula je prosvjednike, od kojih su se neki vratili na mjesto događaja ili sjeli na tlo. „Policija pokušava ušutkati naše glasove“, ali „naša je dužnost biti ovdje“, rekao je za AFP Alon-Lee Green, sudirektor udruge Standing Together, izraelsko-palestinske skupine koja je organizirala demonstracije. „Ovdje smo kako bismo zahtijevali kraj rata u Iranu, rata u Libanonu, rata u Gazi koji se i dalje nastavlja i okončali pogrome na Zapadnoj obali.“ „Protiv sam rata jer... vrlo sam skeptična prema razlozima koje je naveo“ premijer, rekla je 62-godišnja Cécile, koja je odbila dati svoje prezime.

Izraelska vojska objavila je u subotu da je jedan njihov vojnik poginuo u borbi na jugu Libanona. Ovom smrću broj izraelskih vojnika poginulih u južnom Libanonu od 2. ožujka porastao je na 11.

Iran lansirao projektile na Izrael

18.53 - Izraelska vojska tvrdi da je identificirala još jednu skupinu projektila lansiranih prema zemlji iz Irana. To je šesto takvo upozorenje koje su Izraelske obrambene snage danas izdale na svom Telegram kanalu.

Izraelska vojska priopćila je da je 21-godišnji Guy Ludar, vojnik u izviđačkoj jedinici vojske, poginuo u bitci na jugu Libanona. Navodi se da je još jedan vojnik teško ranjen u incidentu sinoć.

Broj ljudi koji su poginuli u izraelskim napadima u Libanonu premašio je 1400, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.

Ministarstvo je priopćilo da je najmanje 126 djece među ubijenima od 2. ožujka, kada je Izrael započeo napade u zemlji na, kako tvrde, mete Hezbollaha. Među poginulima su i najmanje 54 zdravstvena radnika i 93 žene.

SAD uhitio rođake ubijenog iranskog zapovjednika

18.24 - Marco Rubio, američki državni tajnik, kaže da je otkazao zelene karte dvojici rođaka preminulog iranskog vojnog zapovjednika Qasem Soleimanija.

Bivši arhitekt iranskih obavještajnih i vojnih operacija u inozemstvu, Soleimani, smatran je jednom od najmoćnijih osoba u Iranu prije svoje smrti u američkom napadu 2020. godine.

Rubio kaže da je Hamideh Soleimani Afshar, Solemanijeva nećakinja, "živjela raskošno u Sjedinjenim Državama" dok je bila "otvorena pristaša iranskog režima koji je slavio napade na Amerikance".

Kaže da su Afshar i njezina kći sada u pritvoru ICE-a, do deportacije iz SAD-a.

Trump zaprijetio Iranu

17.37 - U svojoj posljednjoj objavi na društevnoj mreži Truth Social, američki predsjednik poručio je Iranu da za dogovor "vrijeme istječe". "Zapamtite kada sam Iranu dao deset dana da SKLOPI DOGOVOR ili OTVORI Hormuški tjesnac. Vrijeme istječe – 48 sati prije nego što će se na njih sručiti pakao. Slava BOGU!", napisao je Donald Trump.

Evakuacija iz iranske nuklearne elektrane

15.09 - Iranski dron je u Hormuškom tjesnacu pogodio brod povezan s Izraelom, izvještavaju državni mediji u Iranu. Brod se zapalio u plovnom putu koji je uglavnom zatvoren od izbijanja rata jer Iran pokušava nametnuti cijenu globalnom gospodarstvu. Iz Izraela nije bilo neposrednih komentara, prenosi Sky News.

Gotovo 200 ljudi evakuirano je iz iranske nuklearne elektrane Bushehr, prema riječima čelnika ruske tvrtke za nuklearnu energiju Rosatom. Vijest dolazi nakon ranijih izvješća da je zračni napad pogodio područje blizu perimetra elektrane, u kojem je ubijen zaštitar. U napadu je oštećena zgrada, ali se ne vjeruje da su oštećeni glavni dijelovi elektrane. Evakuacija je započela u subotu ujutro, a 198 ljudi je otišlo, prema izjavi čelnika Rosatoma koju je prenijela novinska agencija Interfax.

Raspisana nagrada za pilota

13.04 Međunarodna dopisnica Sky Newsa Diana Magnay izvijestila je o situaciji na Bliskom istoku dok se još traži pilot američkog aviona koji je srušio Iran: "To pokazuje opasnost vođenja zračnog rata, u razmjerima u kojima ga provode izraelske i američke snage."

Lovac F-15 srušio se iznad Irana, jedan pilot je spašen, a drugi se još uvijek vodi kao nestao. "Očito je da Teheran i Washington očajnički žele da ga se dočepaju", kaže ona.

"I raspisana je nagrada za glavu tog pilota, a lokalni guverneri kažu da ćete dobiti 60.000 dolara ako ga ili nju živu predate policiji u regiji", izjavila je reporterka.

"Postoje izvješća da su američke specijalne snage na terenu. I uspjeli su prilično brzo locirati prvog pilota. Ovo je vrlo rizična operacija", kaže.

Sve žešči napadi na industrijske mete

13.00 - Kako bliskoistočni sukob ulazi u šesti tjedan, sve veći broj iranskih industrija meta je američko-izraelskih napada, uključujući čeličane, tvornice cementa i petrokemijske komplekse, objavio je CNN.

U subotu se dogodilo više napada na petrokemijska postrojenja na jugu Irana, a neki od njih povezani su s Korpusom islamske revolucionarne garde.

Petrokemijski kompleksi Mahshahr i Bandar Imam su srž iranskog industrijskog gospodarstva i glavni izvor izvoznih prihoda.

Prerađuju plin i naftu u kemikalije koje se koriste u plastici, gnojivima i drugim bitnim industrijama.

Također je došlo do napada na tvornicu cementa u pokrajini Hormozgan, prema riječima lokalnog dužnosnika, koji je rekao da tvornica nastavlja s radom, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim.

Prema državnim medijima, tijekom proteklih nekoliko dana, nekoliko luka na jugu Irana također je bilo meta napada.

BREAKING: US-Israeli airstrikes hit the Mahshahr Petrochemical Complex in Khuzestan this morning. Power is out across all petrochemical facilities in the city. Officials say no chemical contamination detected.



This is the second energy target hit today. Bushehr nuclear plant was… pic.twitter.com/YnY8GuZjgz — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 4, 2026

Meloni stigla na Bliski istok

12.40 Talijanska premijerka Giorgia Meloni stigla je u Katar, dan nakon što je posjetila Saudijsku Arabiju u sklopu prethodno nenajavljenog putovanja na Bliski istok koje će uključivati ​​i sastanke u UAE-u.

Posjet ima za cilj pokazati podršku partnerima u Perzijskom zaljevu koji se suočavaju s iranskim napadima i zaštititi vlastite opskrbe energijom, rekao je vladin dužnosnik. To je prvo putovanje čelnika EU-a u Perzijski zaljev od početka sukoba 28. veljače.

Italy's Meloni arrives in Qatar for diplomatic talks | Asia One News



Italy’s prime minister Giorgia Meloni has arrived in Qatar. Meloni was in Saudi Arabia on Friday and will visit the UAE#Asiaone #AsiaOnenews #italy #qatar pic.twitter.com/wvaDKQlcPg — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) April 4, 2026

Drugi turski brod prošao kroz Hormuški tjesnac

10.55 - Drugi turski brod prošao je kroz Hormuški tjesnac, rekao je turski ministar prometa Abdulkadir Uraloglu, dok sve više plovila prolazi uskim plovnim putem, objavio je The Guardian.

Prema Uralogluu, u tjesnacu je bilo 15 brodova u turskom vlasništvu kada je izbio rat, a dva su otišla. U razgovoru za CNN Turk, rekao je da četiri broda nisu zatražila odlazak, dva su prijevoznici energije, a dva se bave regionalnom trgovinom.

„Radimo u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova kako bismo uklonili preostalih devet brodova“, rekao je.

Nije bilo jasno kada je drugi brod prošao kroz tjesnac. Uraloglu je 13. ožujka objavio siguran prolaz prvog broda nakon što su vlasti dobile dopuštenje od Irana.

Hormuški tjesnac, kroz koji se prenosi petina svjetske nafte, postao je ključna točka sporenja u okončanju sukoba, a iranske prijetnje brodarstvu praktički su zatvorile taj plovni put.

Napad na nuklearku u Iranu

10.50 - Iranska nuklearna elektrana Bushehr jutros je meta američko-izraelskog napada, a projektil je pogodio područje u blizini postrojenja, prema iranskoj poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim.

Jedna je osoba poginula, a pomoćne zgrade elektrane su pretrpjele štetu, izvijestila je novinska agencija. Dodaje se da nije bilo štete na glavnom dijelu elektrane te da rad ostaje nepromijenjen. Novinska agencija tvrdi da je to bio četvrti napad na elektranu od početka rata, objavio je The Guardian.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izjavila je da je obaviještena o incidentu i da nije prijavljen porast razine zračenja, a o napadu u blizini iranske nuklearne elektrane Bushehr izvijestila je da je obaviještena o incidentu: "Iran je obavijestio IAEA da je projektil jutros pogodio blizinu nuklearne elektrane Bushehr, što je četvrti takav incident u posljednjih nekoliko tjedana. Iran je također obavijestio IAEA da je jedan od članova osoblja za fizičku zaštitu na lokaciji poginuo od fragmenta projektila te da je zgrada na lokaciji bila pogođena udarnim valovima i fragmentima. Nije zabilježeno povećanje razine zračenja."

Dodaje se da je glavni direktor IAEA-e, Rafael Grossi, izrazio "duboku zabrinutost" zbog prijavljenog incidenta, napomenuvši da pomoćne zgrade "mogu sadržavati vitalnu sigurnosnu opremu".

Izraelci nastavljaju napadati Libanon

9.50 - Izraelska vojska priopćila je da je u subotu ujutro izvela niz napada u Libanonu, prenosi dpa.

„Izraelske obrambene snage (IDF) započele su napade na infrastrukturne lokacije Hezbolaha u Bejrutu“, izjavila je vojska na Telegramu.

Vojska je također izvijestila o višestrukim raketnim napadima iz Irana tijekom noći.

„Snage za potragu i spašavanje, i pričuvne i redovne, na putu su prema lokacijama u središnjem Izraelu gdje su primljena izvješća o udaru“, priopćio je IDF.

I u Teheranu su stanovnici na sjeveru i zapadu grada svjedočili o eksplozijama.

Kao odmazdu za američko-izraelske napade pokrenute 28. veljače, Iran također cilja zemlje Perzijskog zaljeva koje smatra saveznicima SAD-a.

Tijekom noći stanovnici Bahreina pozvani su da potraže sklonište, dok su u Dubaiju krhotine zračnih presretanja padale na pročelje zgrada u dva odvojena incidenta. Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekli su dužnosnici.

Iran lansirao rakete

9.45 - Objavljene su fotografije na kojima se vide rakete koje je lansirao Iran kao odmazdu za napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela vide se na nebu iznad Hebrona, Palestina, Zapadna obala, 4. travnja 2026.

Eskalacija slijedi nakon kontinuiranih napetosti u regiji, pri čemu razmjena napada izaziva zabrinutost zbog daljnje nestabilnosti.

Dramatično izvješće UNICEFA

8.59 - UNICEF u novom izvješću upozorava na razorne posljedice rata na Bliskom istoku za djecu: u nešto više od mjesec dana poginulo ih je više od 340, a tisuće su ozlijeđene, ponajviše u Iran i Libanon. Napadi pritom ne pogađaju samo civile, nego i ključnu infrastrukturu – škole, bolnice i vodovodne sustave.

Više od 1,2 milijuna djece je raseljeno, izloženo traumama i dugoročnim posljedicama na mentalno zdravlje i razvoj. Sukobi dodatno prijete globalnim opskrbnim lancima, uz moguća kašnjenja u isporuci hrane, cjepiva i drugih potrepština.

UNICEF na terenu pruža hitnu pomoć kroz zdravstvene usluge, cjepiva i obnovu osnovne infrastrukture, ali ističe da je nužna hitna deeskalacija sukoba i zaštita djece i civila.

Objavili snimku: Iranci pucaju na američke helikoptere

8.40 - Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se vide Iranci koji pucaju na američke helikoptere koji su poslani u akciju potrage i spašavanja američkog pilota nakon što je Iran srušio vojni avion F-15.

Autentičnost snimke provjerio je NBC. Na njoj se vide trojica muškarca u bijelim košuljama i crnim hlačama, izlaze iz bijelog automobila pored polja.

And here is the scene of the FARAJA (Iranian Law Enforcement Command) engagement with American Blackhawks at low altitude. One Blackhawk was confirmed hit by Iran. It was a catastrophic day for the United States; many more are to follow.

Dok helikopter prelijeće, oni počinju pucati - čini se - iz automatske puške. Zatim nailazi drugi helikopter.

"Američki helikopter, a ovo je vojna snaga", kaže osoba koja snima dok se pomiče ulijevo. "Pucaj, pucaj. Bravo! Pucaj", viče osoba koja snima, objavio je Sky News.

Podsjetimo, Iran je u petak srušio dva američka aviona. Uz spomenuto F-15, srušen je i A10. SAD tvrdi da su jednog pilota pronašli, dok je Iran pozvao sve da nađu drugog pilota - život ili mrtvog - te su obećali nagradu.

'SAD je Iranu predao oružje za masovan poremećaj'

7.01 - Nedavna izvješća američkih obavještajnih službi upozoravaju da je malo vjerojatno da će Iran uskoro otvoriti Hormuški tjesnac jer mu kontrola nad ključnim prolazom za svjetsku naftu osigurava jedinu pravu polugu pritiska na Sjedinjene Američke Države, reklo je troje upućenih izvora za Reuters.

Obavještajni podaci upućuju na to da bi Teheran mogao nastaviti blokirati tjesnac kako bi zadržao visoke cijene energije te pritisnuo američkog predsjednika Donalda Trumpa da pronađe brz izlaz iz gotovo pet tjedana dugog rata koji nastavlja biti nepopularan među američkim biračima.

Izvješća također pružaju naznake da bi rat, kojem je cilj bio uništiti vojnu snagu Irana, zapravo mogao pojačati njegov regionalan utjecaj jer je pokazao sposobnost Teherana da zaprijeti ključnom prolazu.

Trump nastoji umanjiti poteškoće pri ponovnom otvaranu Hormuškog tjesnaca, kojim prolazi petina svjetske nafte. U petak je natuknuo da bi mogao narediti američkim snagama da ga ponovo otvore.

"S malo više vremena, možemo lagano OTVORITI HORMUŠKI TJESNAC, UZETI NAFTU I ZARADITI BOGATSTVO", objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

No, analitičari duže vrijeme upozoravaju da bi se pokušaj korištenja sile protiv Irana, koji upravlja jednom stranom tjesnaca, mogao pokazati skupim, a SAD uvući u produženi kopneni rat.

"U pokušaju da spriječi da Iran razvije oružje za masovno uništenje, SAD je Iranu predao oružje za masovan poremećaj", kazao je Ali Vaez iz Međunarodne krizne skupine (ICG), organizacije za sprečavanje sukoba.

Teheran, dodao je Vaez, razumije da je sposobnost da poremeti svjetsko tržište energenata svojom kontrolom nad tjesnacom "znatno moćnije od čak i nuklearnog oružja".

Trumpov stav o potencijalnom američkom sudjelovanju u ponovnom otvaranju prolaza se mijenjao. U jednu ruku, učinio je prekid iranske kontrole nad tjesnacom preduvjetom za primirje, no zatim je pozvao zemlje Perzijskog zaljeva i saveznike iz NATO-a da pomognu u njegovom ponovnom otvaranju.

Dužnosnik Bijele kuće, koji je želio ostati anoniman, rekao je da je Trump "uvjeren da će se tjesnac veoma uskoro otvoriti" te je jasno poručio da Iranu neće biti dopušteno upravljati prolazom nakon rata.

No, dužnosnik je istaknuo da je Trump također rekao da druge zemlje "imaju puno toga više za izgubiti" od SAD-a u slučaju da Iran nastavi blokirati tjesnac.

Američka središnja obavještajna agencija CIA nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom.

Iran blokira pomorski promet

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) je koristila razne taktike kako bi prolaz komercijalnih brodova kroz tjesnac učinila preopasnim otkako su Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu započeli svoj rat 28. veljače. Od napadanja civilnih brodova do postavljanja mina i traženja naknade za prolaz, Iran je u biti blokirao promet u tjesnacu, povisio cijene nafte na rekordne razine u više godina te prouzročio nestašicu goriva u zemljama koje ovise o zaljevskoj nafti i plinu.

Rast cijena goriva bi također mogao potaknuti inflaciju u SAD-u te predstavljati političku poteškoću za Trumpa koji se suočava s niskom podrškom u anketama dok se njegova Republikanska stranka priprema za međuizbore u studenom.

Prema nedavnim obavještajnim izvješćima, malo je vjerojatno da će Iran uskoro predati tu polugu pritiska, kazalo je troje izvora koji su zatražili da ostanu anonimni. Odbili su pojasniti koje službe su izradile te procjene.

"Zasigurno je sada slučaj da je Iran okusio svoju moć i polugu pritiska zbog tjesnaca, (a) od nje neće uskoro odustati", rekao je jedna od izvora.

Rizici za vojnu operaciju

Mnogi stručnjaci kažu da vojna operacija za ponovno otvaranje prolaza uključuje značajne rizike.

Čak i kad bi američke snage zauzele južnu iransku obalu i otoke, IRGC bi ih mogao napadati i zadržati kontrolu nad tjesnacom bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima koje može lansirati iz unutrašnjosti zemlje, tvrde stručnjaci.

"Sve što je potrebno kako bi se poremetio promet i odvratilo brodove od prolaska kroz tjesnac su jedan ili dva drona", rekao je Vaez.

Neki stručnjaci kažu da je malo vjerojatno da Iran čak i nakon rata odustane od regulacije prometa u tjesnacu jer će se trebati obnoviti, a naplata naknade za prolaz komercijalnih brodova bi moglo biti jedan od načina za prikupljanje sredstva za rekonstrukciju.

Teheran "će gledati kako da zadrži polugu pritiska koju je ponovno otkrio remeteći promet" u tjesnacu, kazao je bivši ravnatelj CIA-e Bill Burns u podcastu časopisa Foreign Affairs u četvrtak.

Iran će, rekao je, nastojati iskoristiti svoju sposobnost da blokira prolaz kako bi dobio "dugoročna sigurnosna jamstva" u sklopu bilo kakvog mirovnog sporazuma sa SAD-om i kako bi stekao "određene izravne materijalne koristi" poput naplaćivanja naknade za prolaz radi financiranja poslijeratne obnove.

Trump: Obaranje američkog aviona neće utjecati na pregovore s Iranom - NBC

7.00 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da obaranje američkog vojnog zrakoplova neće utjecati na pregovore o okončanju mjesec dana starog sukoba s Iranom, izvijestio je NBC News.

Iran je u petak srušio američki vojni zrakoplov, dvosjed F-15E, nakon čega je jedan pilot spašen, izvijestili su izraelski i iranski mediji.

New York Times je kasnije izvijestio da se u petak u Zaljevu srušio i drugi borbeni zrakoplov američkih zračnih snaga, a njegov jedini pilot je spašen.

Iranski državni mediji objavili su da je iranski sustav protuzračne obrane ciljao "neprijateljski" zrakoplov A-10 u južnim vodama blizu Hormuškog tjesnaca.

