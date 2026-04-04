Alarm s Bliskog istoka: Djeca umiru i pate, detalji otkrivaju prestrašne sudbine

UNICEF je objavio dramatično izvješće koje se odnosi na djecu koja su zahvaćena ratnim vihorom na području Bliskog istoka.

U priopćenju objavljenom 31. ožujka navode da više od mjesec dana nakon početka vojne eskalacije na Bliskom istoku, sukob i dalje uzima razoran danak djeci diljem regije.

Izvješća pokazuju da je ubijeno više od 340 djece, a tisuće ih je ozlijeđeno. To uključuje 216 poginulih i 1767 ozlijeđenih u Iranu, 124 poginulih i 413 ozlijeđenih u Libanonu, 4 poginula i 862 ozlijeđena u Izraelu, 1 dijete ubijeno u Kuvajtu, 4 ozlijeđene djece u Bahreinu i 1 dijete ozlijeđeno u Jordanu. Najveći broj prijavljenih žrtava među djecom dogodio se prvog dana rata u raketnom napadu na školu Shajareh Tayyebeh u Iranu u kojem je poginulo 168 djece.

Škole i bolnice pod napadima

Neumoljivi napadi zaraćenih strana u više zemalja uništavaju i oštećuju objekte i infrastrukturu o kojoj djeca ovise - uključujući bolnice, škole te vodovodne i sanitarne sustave.

U istom razdoblju u nasilju koje traje u Državi Palestini, uključujući Gazu i Zapadnu obalu, poginulo je 16 palestinske djece, a više od 50 ih je ozlijeđeno.

"Djeca u regiji izložena su strašnom nasilju, dok su upravo sustavi i službe namijenjene njihovoj sigurnosti meta napada", rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell.

"Potrebne su hitne mjere svih strana u sukobu kako bi se zaštitili životi civila i podržala prava djece", navela je.

Raseljeno 1,2 milijuna djece u regiji

Diljem regije, više od 1,2 milijuna djece je raseljeno jer su bombardiranja i naredbe za evakuaciju ispraznili cijele zajednice. Ovaj preokret često je popraćen izloženošću traumatičnim događajima i gubitkom svega što je djeci nekada pružalo osjećaj sigurnosti. Poznato je da dugotrajna izloženost nasilju i nestabilnosti ima trajne posljedice na razvoj mozga, emocionalnu regulaciju i dugoročno mentalno zdravlje, navode u objavi.

Kontinuirana neprijateljstva sve više utječu na djecu na Bliskom istoku i šire.

UNICEF procjenjuje da bi poremećaji u nabavi, proizvodnji i transportu uzrokovani sukobima mogli rezultirati kašnjenjima do šest mjeseci u isporuci ključnih zaliha u zemlje diljem svijeta. Rastuće globalne cijene nafte, za koje se predviđa da će porasti do 20 posto, mogle bi dodatno dovesti do povećanja troškova proizvodnje vitalnih artikala, uključujući cjepiva i prehrambene proizvode, kao i troškova transporta. Štoviše, logistički izazovi poput zagušenja luka i produženih brodskih ruta pogoršavaju ove probleme, a pomorska preusmjeravanja uzrokuju kašnjenja do četiri tjedna u vremenu tranzita, stoji na stranicama UNICEF-a.

"Kao odgovor na globalne poremećaje u opskrbi, UNICEF održava stalan protok kritičnih potrepština za djecu diljem svijeta aktiviranjem alternativnih zračnih, kopnenih i morskih ruta, diverzifikacijom izvora strateških potrepština koje spašavaju živote i unaprijed opskrbom kako bi se prilagodili duljim rokovima isporuke. Osim toga, UNICEF aktivno pregovara s prijevoznicima kako bi ograničio prekomjerne dodatne cijene i dao prioritet humanitarnoj robi, osiguravajući da pogođene regije i dalje primaju esencijalnu podršku o kojoj djeca ovise", ističu.

Pomoć na terenu

U Iranu, na zahtjev Ministarstva zdravstva, UNICEF raspoređuje unaprijed postavljene zdravstvene potrepštine, uključujući mobilne zdravstvene jedinice, šatore za primarnu zdravstvenu zaštitu i komplete za hitnu medicinsku pomoć, kako bi se obnovio pristup osnovnim uslugama za otprilike 226.000 osoba u pogođenim područjima. Ova podrška obuhvaća opskrbu cjepivima, dodatnim potrepštinama za primarnu zdravstvenu zaštitu te podrškom za mentalno zdravlje i psihosocijalnom podrškom (MHPSS) za djecu, adolescente i zajednice.

Slično tome, u Libanonu, usred rastućih izazova, UNICEF je pojačao svoj hitni odgovor kako bi djeci i obiteljima pružio hitnu humanitarnu pomoć.

To uključuje dosezanje najranjivijih raseljenih osoba u kolektivnim skloništima, zajednicama domaćinima i teško dostupnim područjima. Zajedno s partnerima, UNICEF je proširio zdravstvene usluge kako bi podržao raseljene obitelji integriranim paketom odgovora – uključujući cijepljenje, neonatalnu i pedijatrijsku intenzivnu njegu – u više od 290 skloništa i za više od 480.000 ljudi u zajednicama domaćinima. Osim toga, UNICEF je popravio 20 vodovodnih i kanalizacijskih sustava diljem zemlje, obnovivši pouzdane usluge vodoopskrbe i kanalizacije za više od 1,2 milijuna ljudi.

"UNICEF ponavlja pozive glavnog tajnika za trenutni prekid neprijateljstava i istinsku deeskalaciju. Svaka strana mora pokazati maksimalnu suzdržanost. Prema međunarodnom humanitarnom pravu, civili, uključujući i posebno djecu, te civilni objekti moraju uvijek biti zaštićeni", završavaju u dramatičnoj objavi.

POGLEDAJTE VIDEO Mali Hrvati pokorili svijet: Ono što su napravili u Barceloni oduševilo sve