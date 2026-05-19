ODJEKNULO BI /

Osijekov gazda nakon pada Orbana prodaje klub? Poznata i cijena

Osijekov gazda nakon pada Orbana prodaje klub? Poznata i cijena
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Meszaros je u Osijek stigao 2016., a od tada je izgradio novi stadion i stabilizirao klub, iako su posljednje dvije godine bile sličnije onima prije dolaska

19.5.2026.
17:18
Sportski.net
Marko Mrkonjic/PIXSELL
Nakon druge turbulentne sezone Osijek bi vrlo lako mogao imati i treću. Nakon što je prošlu sezonu klub s Drave završio na sedmom mjestu, ovu će završiti pretposljednji, a prilike u Mađarskoj mogle bi dodatno otežati situaciju.

Ondje je, kao što već znamo, u travnju na izborima izgubio Viktor Orbán, što je bio značajan udarac i za samog hrvatskog prvoligaša budući da je Orbánov bliski prijatelj Lőrinc Mészáros ujedno i vlasnik Osijeka. To je potaknulo glasine da se Mészáros želi riješiti viška troškova, a jedan od glavnih načina bila bi prodaja kluba u koji je ušao 2016. godine.

A kada bi se to ujedno i dogodilo, cijena kluba s istoka Hrvatske iznosila bi gotovo 20 milijuna eura. Naime, kako javlja Germanijak, Mészáros za Osijek traži 12 milijuna eura plus pet milijuna eura za pokrivanje dugova koji su doveli do toga da je zaposlenicima u veljači kasnila plaća.

Bitno je napomenuti kako u tom slučaju Opus Arena ne bi bila dio kupoprodajnog ugovora, već bi je mađarski vlasnici unajmljivali Osijeku.

Ako netko odluči ponuditi toliko, Mészárosu će se osobno vratiti značajan dio ulaganja, a Osijeku će iz njegova mandata ostati borba za prvo mjesto pod vodstvom Nenada Bjelice.

Nk OsijekLorinc MeszarosHnlViktor Orban
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
