Buknule glasine: Trump na liječenju u bolnici? Bijela kuća: 'Modrice su od rukovanja'

Bijela kuća nastoji zaustaviti širenje glasina da je američki predsjednik Donald Trump na liječenju u vojnoj bolnici Walter Reed, nakon što su se na internetu pojavile spekulacije o njegovu zdravstvenom stanju, piše Daily star.

Predsjednikovo zdravlje i dalje je u fokusu javnosti tijekom njegova drugog mandata. Građani i mediji pritom pomno prate njegove javne nastupe, povremene gafove, fizičku kondiciju i ranije zabilježene zdravstvene tegobe. Sumnje su dodatno potaknute nakon što je Bijela kuća u subotu u 11.08 sati objavila da predsjednik do kraja dana neće imati javnih obveza.

Takva odluka nije uobičajena za Trumpa, koji vikende često provodi u svom resortu Mar-a-Lago na Floridi, gdje redovito igra golf. Dodatne su špekulacije potaknute informacijama o privremenom zatvaranju pojedinih ulica u Washingtonu, zbog čega se nagađalo da je predsjednik prevezen u vojnu bolnicu.

Trumpov glasnogovornik Steven Cheung pokušao je smiriti situaciju objavom na društvenim mrežama, istaknuvši da predsjednik neumorno radi za američki narod. Naveo je kako Trump tijekom uskrsnog vikenda kontinuirano radi u Bijeloj kući i Ovalnom uredu.

Posljednji poznati Trumpov posjet toj medicinskoj ustanovi zabilježen je u listopadu, kada je, prema vlastitim riječima, obavio magnetsku rezonancu. Tada je novinarima rekao da su nalazi bili izvrsni te da su liječnici bili vrlo zadovoljni rezultatima, osobito s obzirom na njegovu dob.

Flasteri na nadlanici

Trump, koji sa svojih 79 godina spada među najstarije predsjednike u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, nije precizirao razlog tog pregleda. Na dodatna pitanja odgovorio je kako bi se novinari trebali obratiti liječnicima.

Prema riječima predsjedničkog liječnika, radilo se o redovitom kontrolnom pregledu u sklopu praćenja zdravstvenog stanja, koji je uključivao napredne dijagnostičke postupke, laboratorijske pretrage i preventivne procjene. Liječnik pritom ističe da predsjednik i dalje ima vrlo dobro opće zdravstveno stanje.

Magnetska rezonancija koristi snažna magnetska polja za dobivanje detaljnih prikaza unutarnjih organa te je osobito korisna za pregled mekih tkiva.

Bijela kuća je 2025. godine objavila da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija. Riječ je o stanju kod kojeg vene u nogama ne vraćaju krv učinkovito prema srcu, zbog čega dolazi do njezina zadržavanja u donjim ekstremitetima. Liječnici navode da je to relativno često i uglavnom benigno stanje kod starijih osoba.

U posljednje vrijeme Trump je viđen i s flasterima na nadlanici. Iz Bijele kuće poručuju da su modrice posljedica čestog rukovanja te da nisu povezane s problemima s venama.

