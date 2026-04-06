Iran odgovorio Trumpu: 'Otvorit ćemo Hormuz kada...' Moguće 45-dnevno primirje pa i kraj rata?

Rat na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana ušao je u 38. dan.

Ključni događaji:

Trump objavio rok do srijede do 2 sata ujutro (po hrvatskom vremenu)

Iran: Hormuški tjesnac ostaje zatvoren dok se ne nadoknadi ratna šteta

Trump prijeti Iranu: "Otvorite je*eni Hormuz, vi ludi gadovi"

BBC: Amerikanci u akciji spašavanja pilota sami uništili svoja dva aviona

Iranski balistički projektil izravno pogodio stambenu zgradu u Izraelu

Teheran nastavio napade na Kuvajt, UAE i Bahrein

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Iran: Nema otvaranja Hormuškog tjesnaca bez naknada šteta od rata

8.45 - Iran je odgovorio na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa upućivanjem novih prijetnji u vezi s Hormuškim tjesnacem, vitalnom arterijom za globalne isporuke nafte i plina, prenosi agencija dpa.

"Hormuški tjesnac ponovno će se otvoriti tek kada se, prema novom pravnom režimu, šteta od nametnutog rata u potpunosti nadoknadi iz dijela prihoda od tranzitnih pristojbi", rekao je Mehdi Tabatabai, dužnosnik za komunikacije u uredu iranskog predsjednika, na platformi X u nedjelju.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da se stanje u tjesnacu neće vratiti na prijašnje, pogotovo ne za Sjedinjene Države i Izrael, navode iranski mediji.

Teheran tvrdi da kontrolira cijeli prolaz i planira uvesti sustav naplate prolaza.

Trump je zaprijetio Iranu napadima na elektrane i mostove ne bude li se pridržavao roka do 20 sati u utorak po istočnoameričkom vremenu.

U objavi na svojoj platformi Truth Social rekao je: "Otvorite j..... tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE!"

Tabatabai je rekao da je Trump pribjegao uvredama iz "očaja i bijesa", optužujući ga za izazivanje rata velikih razmjera u regiji.

Iranska misija pri Ujedinjenim narodima objavila je na X-u da Trump otvoreno prijeti uništenjem infrastrukture bitne za preživljavanje civila, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje kako bi spriječila ono što je opisala kao ratne zločine.

Netanyahu reagirao na spašavanje pilota

6.15 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je Donalda Trumpa nakon što je spašen nestali pilot srušenog borbenog zrakoplova F-15 u Iranu.

Na X je rekao da je američka misija spašavanja pilota s neprijateljskog teritorija bila "savršeno izvedena".

Trump je prethodno rekao da je pilot "teško ranjen" i spašen "iz dubine planina".

I spoke earlier with President @realDonaldTrump and personally congratulated him on his bold decision and a perfectly executed American mission to rescue the downed pilot from enemy territory.



The President expressed his appreciation for Israel's help.



I am deeply proud that… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 5, 2026

Axios: SAD, Iran i posrednici razgovaraju o 45-dnevnom primirju

5.50 - SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima.

Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom na to da Bijela kuća i američki State Department trenutačno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata.

Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno vrijeme za razgovore.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju Wall Street Journalu da je utorak navečer njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na kritičnu infrastrukturu.

"Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.

'Ludi gadovi, otvorite tjesnac!' Trump prijeti, Iran izvraća: 'Regija će se pretvoriti u pakao!'