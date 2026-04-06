RAT NA BLISKOM ISTOKU  /

Iran odgovorio Trumpu: 'Otvorit ćemo Hormuz kada...' Moguće 45-dnevno primirje pa i kraj rata?

Iran odgovorio Trumpu: 'Otvorit ćemo Hormuz kada...' Moguće 45-dnevno primirje pa i kraj rata?
Foto: AFP/AFP/Profimedia

Sve najnovije informacije pratite uživo na portalu Net.hr

6.4.2026.
6:58
danas.hrHina
AFP/AFP/Profimedia
Rat na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana ušao je u 38. dan. 

Ključni događaji:

  • Trump objavio rok do srijede do 2 sata ujutro (po hrvatskom vremenu)
  • Iran: Hormuški tjesnac ostaje zatvoren dok se ne nadoknadi ratna šteta
  • Trump prijeti Iranu: "Otvorite je*eni Hormuz, vi ludi gadovi"
  • BBC: Amerikanci u akciji spašavanja pilota sami uništili svoja dva aviona
  • Iranski balistički projektil izravno pogodio stambenu zgradu u Izraelu
  • Teheran nastavio napade na Kuvajt, UAE i Bahrein

Izvještaj jučerašnjeg dana koji ste mogli pratiti na net.hr-u

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Iran: Nema otvaranja Hormuškog tjesnaca bez naknada šteta od rata

8.45 - Iran je odgovorio na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa upućivanjem novih prijetnji u vezi s Hormuškim tjesnacem, vitalnom arterijom za globalne isporuke nafte i plina, prenosi agencija dpa.

"Hormuški tjesnac ponovno će se otvoriti tek kada se, prema novom pravnom režimu, šteta od nametnutog rata u potpunosti nadoknadi iz dijela prihoda od tranzitnih pristojbi", rekao je Mehdi Tabatabai, dužnosnik za komunikacije u uredu iranskog predsjednika, na platformi X u nedjelju.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da se stanje u tjesnacu neće vratiti na prijašnje, pogotovo ne za Sjedinjene Države i Izrael, navode iranski mediji.

Teheran tvrdi da kontrolira cijeli prolaz i planira uvesti sustav naplate prolaza. 

Trump je zaprijetio Iranu napadima na elektrane i mostove ne bude li se pridržavao roka do 20 sati u utorak po istočnoameričkom vremenu.

U objavi na svojoj platformi Truth Social rekao je: "Otvorite j..... tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE!"

Tabatabai je rekao da je Trump pribjegao uvredama iz "očaja i bijesa", optužujući ga za izazivanje rata velikih razmjera u regiji.

Iranska misija pri Ujedinjenim narodima objavila je na X-u da Trump otvoreno prijeti uništenjem infrastrukture bitne za preživljavanje civila, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje kako bi spriječila ono što je opisala kao ratne zločine.

Netanyahu reagirao na spašavanje pilota

6.15 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je Donalda Trumpa nakon što je spašen nestali pilot srušenog borbenog zrakoplova F-15 u Iranu.

Na X je rekao da je američka misija spašavanja pilota s neprijateljskog teritorija bila "savršeno izvedena".

Trump je prethodno rekao da je pilot "teško ranjen" i spašen "iz dubine planina".

 

Axios: SAD, Iran i posrednici razgovaraju o 45-dnevnom primirju

5.50 - SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima.

Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom na to da Bijela kuća i američki State Department trenutačno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata.

Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno vrijeme za razgovore.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju Wall Street Journalu da je utorak navečer njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na kritičnu infrastrukturu.

"Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ludi gadovi, otvorite tjesnac!' Trump prijeti, Iran izvraća: 'Regija će se pretvoriti u pakao!'

Rat Na Bliskom IstokuIranIzraelSadHormuški TjesnacDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
