Iranci pogodili američki helikopter! Borbeni avion srušen kod Perzijskog zaljeva

Ne nazire se kraj ratu na Bliskom istoku koji je danas ušao u 35. dan. Iako je Donald Trump u obraćanju naciji rekao da su njegovi glavni ciljevi blizu završetka, najavio je da će "izuzetno snažno udariti Iran u sljedeća dva do tri tjedna". Kao primarne ciljeve naveo je iranske elektrane ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran na to odgovara - samo naprijed.

Predsjednik iranskog parlamenta odgovorio je na Trumpov govor izjavom da će Iranci krvariti braneći svoju naciju te upozorio da ni jedan neprijatelj neće preživjeti ako stupi na iransko tlo nakon najave kopnenog napada.

Oko 40 zemalja raspravljalo je u četvrtak o zajedničkoj akciji otvaranja Hormuškog tjesnaca i sprječavanja Irana da drži "globalno gospodarstvo kao taoca", ali je sastanak završio bez konkretnih dogovora, dan nakon što je Trump poručio da osiguranje plovne rute nije na SAD-u jer njima ne treba prolaz kroz Hormuški tjesnac. Iransko zatvaranje plovnog puta i napadi na energetsku infrastrukturu u Zaljevu podigli su cijene nafte, koje su nakon Trumpovog obraćanja porasle iznad 100 dolara po barelu.

Pentagon je potvrdio da general Randy George odlazi u mirovinu sa svoje pozicije - s trenutnim učinkom. Različita medijska izvješća u SAD-u navode da je ministar obrane pokušao smijeniti Georgea.

Ključni događaji:

Ministar obrane SAD-a zatražio ostavku načelnika Glavnog stožera vojske

Iran: Srušili smo neprijateljski borbeni zrakoplov iznad Zaljeva

Trump: Najveći most u Iranu je srušen

Iranski zapovjednik: Ako SAD pokuša kopnenu invaziju, nitko ne smije preživjeti

Pentagon umirovio generala Randyja Georgea

Iranski medij: Američki pilot se katapultirao

Netanyahu najavio da s SAD-om Izrael nastavlja napade na Iran

Pronađeno katapultirajuće sjedalo američkog borbenog aviona, traje potraga za pilotom

Meloni u posjetu regiji Perzijskog zaljeva

Spašen je pilot američkog aviona F-15

Izrael izvodi nove napade na Bejrut

Predsjednik iranskog parlamenta ismijao Amerikance

Iranci nude nagradu za američkog pilota, bilo živog ili mrtvog

Bombardirano vodeće iransko sveučilište u Teheranu

Trump: Obaranje aviona F-15 neće utjecati na pregovore

Najnovije informacije:

22.21 - Donald Trump rekao je za NBC News da rušenje američkog borbenog zrakoplova neće utjecati pregovore s Iranom, prenosi CNN.

„Ne, nimalo. Ne, to je rat. U ratu smo“, rekao je Trump u kratkom telefonskom intervjuu. Američki predsjednik odbio je komentirati o tekućoj misiji potrage i spašavanja.

Trump je također danas poslijepodne objavio nejasnu poruku o nafti, napisavši na Truth Socialu: „ŽELI LI IM TKO ZADRŽATI NAFTU?“ U zasebnoj objavi ranije u petak sugerirao je da bi SAD "lako" mogao ponovno otvoriti kritični Hormuški tjesnac, što je promjena stava nakon inzistiranja da su druge zemlje odgovorne za čišćenje plovnog puta.

Iranci pogodili dva američka helikoptera u potrazi za pilotima

22.20 - Dva američka vojna helikoptera koja su sudjelovala u akcijama potrage i spašavanja za zrakoplove F-15 pogodila je iranska vatra, rekao je američki dužnosnik za NBC News, prenosi Sky News.

Svi pripadnici vojske u helikopterima su sigurni, dodao je dužnosnik.

Bombardirano vodeće iransko sveučilište u Teheranu

22.15 - Sjedinjene Države i Izrael ponovno su bombardirali vodeće sveučilište u iranskoj metropoli Teheranu u petak, u posljednjem nizu zračnih napada, dok su SAD izdale upozorenja građanima Libanona.

Institut za medicinska istraživanja i zgrada laboratorija na sveučilištu Behešti gotovo su potpuno uništeni u napadu ranije u petak, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim.

Studentski dom u sklopu sveučilišnog kampusa također je teško oštećen. Tasnim izvještava da nije bilo žrtava napada.

Ovo je posljednji u nizu napada na sveučilišta u Teheranu i druge gradove proteklih tjedana, prema iranskim izvješćima.

SAD su izdale upozorenje građanima u Libanonu o potencijalnim napadima na sveučilišta, nekoliko sati nakon zračnog napada na sveučilište u Teheranu.

"Sigurnosna situacija u Libanonu je nestabilna i nepredvidiva. Zračni napadi, napadi dronovima i raketama događaju se diljem zemlje, posebno na jugu, u dolini Beka te u dijelovima Bejruta", reklo je američko veleposlanstvo u Bejrutu u petak.

Dodalo je da bi meta Irana i njegovih milicija mogla biti sveučilišta u Libanonu, navodeći da je Teheran prijetio američkim sveučilištima diljem Bliskog istoka.

Američko veleposlanstvo pozvalo je građane da napuste Libanon, ili da "se pripreme potražiti sklonište ako se situacija dodatno pogorša."

Upozorenje također "snažno ohrabruje" američke državljane na jugu Libanona, "blizu granice sa Sirijom, u izbjegličkim naseljima, i u južnim predgrađima Bejruta, uključujući Dahiju, da napuste ta područja odmah."

Izrael odgađa napade dok se traži pilot

21.05 - Dok SAD traga za pilotom nakon što je zrakoplov F-15 oboren iznad Irana, Izrael je navodno promijenio svoje planove napada. Izraelski dužnosnik rekao je za CNN da je vojska te zemlje odgodila neke od planiranih napada u Iranu dok traje potraga. Drugog pilota dvosjeda spasile su američke snage, izvještava NBC News.

Napad na plinsko postrojenje u Abu Dhabiju

20.58 - Nakon što su presreli napad, krhotine koje su pale na plinsko postrojenje Habshan uzrokovale su dva požara te je jedna osoba pogonila u Abu Dhabiju, izvijestio je Ured za medije Abu Dhabija.

Vlasti su priopćile da je tijekom evakuacije mjesta poginuo egipatski državljanin, a četiri osobe su zadobile lakše ozljede.

Hitne službe su situaciju stavile pod kontrolu, ali su objekti znatno oštećeni, priopćio je ured za medije.

Iran odbacuje ideju o prekidu vatre na 45 sati

20.50 - Iranska poluslužbena novinska agencija Fars izjavila je da je Teheran odbacio američki prijedlog o 48-satnom prekidu vatre, pozivajući se na neimenovani izvor.

Izvor je rekao da je prijedlog podnesen u srijedu putem druge zemlje, čije ime nije navedeno.

Nije bilo trenutnog komentara ili potvrde iz SAD-a, objavljuje The Guardian.

Ranije je Wall Street Journal izvijestio da je Iran službeno rekao posrednicima da nije voljan sastati se s američkim dužnosnicima u Islamabadu u nadolazećim danima.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da će Teheran prihvatiti samo trajni i sveobuhvatni prekid rata - ne privremeni prekid vatre - kao i druge zahtjeve poput odštete za nanesenu štetu.

Također je naglasio da Teheran još nije odgovorio na američki prijedlog od 15 točaka, ali je rekao da je povjerenje između dviju zemalja na "nuli" i da su neki od Washingtonovih zahtjeva "pretjerani".

Iran daje nagradu za pilote - žive ili mrtve

20.20 - Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, izrazio je dok američke snage tragaju za nestalom posadom srušenog borbenog zrakoplova.

"Ovaj briljantan rat bez strategije koji su započeli sada je degradiran s 'promjene režima' na 'Hej! Može li netko pronaći naše pilote? Molim vas?' Vau. Kakav nevjerojatan napredak. Apsolutni genijalci", naveo je.

U međuvremenu, iranski državni mediji pozvali su građane da traže nestale američke članove posade i obećali nagrade za njihovu predaju.

Voditelj IRIB-a rekao je gledateljima: "Ako uhvatite i predate žive pilota ili pilote neprijatelja policiji i vojnim snagama, dobit ćete vrijednu nagradu i trofej."

A na ISNA-i, guverner Kohgiluyeha i pokrajine Boyer-Ahmad obećao je nagradu od deset milijardi tomana (oko 76.000 dolara) onome tko preda "zločinačkog američkog pilota", objavio je The Guardian.

Iranci ismijavaju SAD

20.10 - Predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf narugao se Sjedinjenim Američkim Državama putem društvene mreže X nakon izvješća o obaranju američkog borbenog zrakoplova iznad Irana, objavio je BBC.

Galibaf je u objavi na svom profilu sarkastično prokomentirao američku vojnu prisutnost i trenutnu potragu za nestalom posadom.

„Nakon što su 37 puta zaredom porazili Iran, ovaj briljantni rat bez strategije koji su započeli sada je degradiran s ‘promjene režima‘ na ‘Hej! Može li itko pronaći naše pilote? Molim vas?‘”, stoji u objavi na Galibafovu računu, uz dodatnu podrugljivu opasku: „Vau. Kakav nevjerojatan napredak. Apsolutni genijalci.”

After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?🥺”



Wow. What incredible progress. Absolute geniuses. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

Jedan američki pilot spašen u Iranu

19.50 - Jedan pilot je spašen nakon što je Iran u petak srušio američki vojni zrakoplov, izvijestili su izraelski i iranski mediji, u vrijeme mogućeg ulaska rata u intenzivniju fazu te prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti više napada na civilnu infrastrukturu.

Dva američka izvora rekla su Reutersu da je zrakoplov bio dvosjed F-15E te da je potraga u tijeku.

Korpus Iranske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini pada zrakoplova na jugozapadu Irana.

Regionalni guverner obećao je nagradu za bilo koga tko uhvati ili ubije pilota.

Izraelski mediji pozvali su se na izraelske dužnosnike i prenijeli da je jedan pilot spašen. Američka televizija CBS News izvijestila je isto, pozvavši se na dva američka dužnosnika.

Iranske novinske agencije rekle su da su američki helikopteri letjeli nisko u očiglednoj misiji spašavanja te su objavile snimke građana kako pucaju u njih.

Pentagon i Američko središnje zapovjedništvo nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Ova nesreća ukazala je na rizik s kojim se suočavaju američki i izraelski zrakoplovi iznad Irana, unatoč tvrdnjama Trumpa i ministra obrane Petea Hegsetha da su njihove snage u punoj kontroli iranskog zračnog prostora, ističe Reuters.

Izrael izvodi nove napade u Bejrutu

18.15 - Izraelska vojska tvrdi da je ponovno napala "terorističku infrastrukturu" u Bejrutu. Reutersovi novinari u libanonskoj prijestolnici čuli su tri glasne eksplozije diljem grada, a lokalni mediji javljaju da su napadi pogodili južna predgrađa Bejruta, prenosi Sky News.

Izrael: Spašen je pilot američkog aviona F-15

17.56 - Jedan član posade srušenog američkog borbenog aviona u Iranu spašen, objavio je to izraelski Channel 12. Isto su potvrdili i američki dužnosnici za CBS, kazavši kako su člana posade spasile su američke snage.

Meloni u posjeti regiji Perzijskog zaljeva

17.53 - Talijanska premijerka Giorgia Meloni stigla je u petak u iznenadni posjet regiji Perzijskog zaljeva kako bi "ojačala nacionalnu energetsku sigurnost" u jeku sukoba na Bliskom istoku, rekao je vladin izvor.

Meloni je započela svoju iznenadnu i nenajavljenu turneju po regiji u saudijskom lučkom gradu Džedi. Tijekom dva dana sastat će se s čelnicima triju zemalja, priopćio je njezin ured, a prenose svjetske novinske agencije.

Posjet je iz sigurnosnih razloga držan u tajnosti sve do njezina dolaska. Meloni je prva čelnica zapadne vlade koja je doputovala u posjet regiji otkad su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade protiv Irana krajem veljače.

Uz posjet Saudijskoj Arabiji, na svome dvodnevnom putu trebala bi se zaustaviti i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru. Među temama o kojima će se raspravljati je opskrba energijom.

Kao i u mnogim drugim zemljama, postoji velika zabrinutost u Italiji da bi moglo doći do krize energetske opskrbe i da bi cijene mogle dodatno skočiti ako se rat nastavi.

Meloni je na vlasti od listopada 2022. godine, a vlada u koaliciji s tri konzervativne i krajnje desne stranke. SAD i Izrael napadaju Iran od 28. veljače, dok Iran odgovara napadima protiv Izraela i zemalja regije u kojima se nalazi američka vojska.

Iran je gotovo u cijelosti zatvorio Hormuški tjesnac, ključni kanal globalne opskrbe naftom, zbog čega su cijene diljem svijeta naglo porasle.

Američki helikopter za pretragu pogođen projektilom u Iranu?

17.46 - Iranska novinska agencija Mehr izvještava da je Američki helikopter, koji je tragao za zrakoplovom koji je oboren u Iranu, također je pogođen projektilom, objavila je iranska novinska agencija Mehr, a prenosi Al Jazeera.

Nije poznato koji tip aviona je oboren u Iranu

17.43 - Al Jazeerin izvijestitelj iz Washingtona javlja kako još uvijek nije poznato kojeg je tipa srušeni avion u Iranu.

"Ako je riječ o F-35, taj zrakoplov ima jedno sjedalo, pa postoji samo jedan član posade. Iranci tvrde da je bio F-35. Ako je riječ o F-15, može imati dva sjedala. Ovdje u SAD-u nitko ne potvrđuje da se to dogodilo, ali postoji niz obavještajnih i vojnih izvora koji govore da je u tijeku operacija u središnjem Iranu", izvještava Alan Fisher.

Pronađeno katapultirajuće sjedalo američkog borbenog aviona, traje potraga za pilotom

17.20 - Stanovnici južnog Irana pronašli su katapultirajuće sjedalo (McDonnell-Douglas ACES II) iz zrakoplova F-15E Strike Eagle Ratnog zrakoplovstva SAD-a.

Trenutačno nije poznato gdje se nalaze pilot i časnik za naoružanje niti kakvo je njihovo stanje, a postoje nepotvrđeni izvještaji da su jednog ili oba člana posade zarobili pripadnici Iranske revolucionarne garde (IRGC).

A McDonnell-Douglas ACES II (Advanced Concept Ejection Seat) from a U.S. Air Force F-15E Strike Eagle has been found by residents in Southern Iran, the whereabouts or status of the pilot and weapons officer is currently unknown, with unconfirmed reports that one or both of the… pic.twitter.com/V0KMonfQiv — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

Podsjetimo, američki borbeni zrakoplov F-15 srušio se iznad Irana, javio je to NBC, pozivajući se na dva američka dužnosnika. Američka vojska provodi akciju potrage i spašavanja, rekli su dužnosnici za NBC. Ali nisu htjeli reći kako je avion pao.

Sky News je potvrdio kratki isječak podijeljen na društvenim mrežama, na kojem se vidi avion C-130 koji nisko leti iznad zapadne iranske provincije Khuzestan. Koordinate navedene u objavi su otprilike 50 km unutar zemlje, blizu grada Behbahana.

C-130 lowpass confirmed. #Iran

Coords ~ 30.6594 50.1232

Nearly 50km inside Iran from the Persian Gulf. pic.twitter.com/nIQoNzrDLl — Shin (@hey_itsmyturn) April 3, 2026

Netanyahu najavio da nastavljaju napade na Iran

17.10 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je nastavak zajedničkih napada Izraela i Sjedinjenih Država na iransku infrastrukturu u videu koji je objavio njegov ured.

"Zajedno s našim američkim prijateljima nastavit ćemo napadati teroristički režim u Iranu. Uklanjamo zapovjednike, bombardiramo mostove i bombardiramo infrastrukturu", rekao je Netanyahu.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska bombardirala ključni most na autocesti u blizini Teherana.

Netanyahu je nastavio govoriti u videu da su izraelske zračne snage posljednjih dana uništile 70 posto iranskih kapaciteta za proizvodnju čelika.

Čeličana blizu Isfahana obustavila je svoj rad nakon novih zračnih napada na iransku industriju čelika, izvijestile su u četvrtak novine Shargh i Ham-Mihan.

"Ovo je ogroman uspjeh koji lišava Revolucionarnu gardu i financijskih sredstava i mogućnosti proizvodnje oružja", rekao je Netanyahu.

Industrija čelika je među ključnim iranskim sektorima i igra središnju ulogu u proizvodnji automobila i obrambenom sektoru.

Tvornica Mobarakeh u blizini Isfahana najveći je proizvođač čelika u zemlji i važan stup domaće opskrbe.

Nakon napada na vojne ciljeve, Izrael i Sjedinjene Države sada napadaju i iransku civilnu infrastrukturu i industrijska područja, javlja agencija dpa.

Desetak ozlijeđenih u iranskim napadima na UAE, Jordan i Kuvajt

16.50 - Više od deset ljudi ozlijeđeno je u petak u iranskim napadima na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), Jordan i Kuvajt, usred američko-izraelskog rata protiv Irana.

U Abu Dhabiju je 12 ljudi ozlijeđeno zbog pada krhotina u području Adžbana. Ozlijeđeni su državljani Nepala i Indije, izvijestio je Ured za medije Abu Dhabija na platformi X.

U međuvremenu, plinsko postrojenje u emiratu prestalo je s radom jer su krhotine pale na lokaciju plinskog postrojenja Habšan nakon akcije protuzračne obrane, priopćio je gradski ured za medije.

Ujedinjeni Arapski Emirati presreli su u petak ukupno 18 balističkih projektila, četiri krstareća projektila i 47 dronova, prema podacima oružanih snaga.

Jordan je također izvijestio o ozlijeđenima nakon što je vojska oborila dva projektila koji su ciljali lokacije unutar zemlje, prenijela je državna novinska agencija PETRA. Dvoje ozlijeđenih u stabilnom je stanju.

U Kuvajtu su raspoređene hitne službe kako bi se osigurao nastavak rada postrojenja za desalinizaciju, prema priopćenju ministarstva. Iran je napao to postrojenje i uzrokovao štetu, navodi državna novinska agencija KUNA.

Bahrein i Saudijska Arabija izvijestili su da su dronovi oboreni.

Iran: Srušili smo dva američka borbena aviona

16.32 - Revolucionarna garda Irana (IRGC) pokrenula je novi val kombiniranih napada raketama i bespilotnim letjelicama na američke i izraelske ciljeve, javlja Tasnim.

U priopćenju navode kako su nanijeli značajnu štetu radarskim sustavima, pomorskim ciljevima i ključnoj izraelskoj zračnoj bazi te da su uništili američki borbeni zrakoplov F-35.

Ured za odnose s javnošću Revolucionarne garde objavio je da su njihove pomorske i zračno-svemirske snage od petka ujutro izvele 92. val operacije "Istinsko obećanje 4". U sklopu operacije pokrenut je niz brzih i kombiniranih udara na radarske sustave i pomorsku opremu američkih snaga u regiji i na, kako navode, okupiranim palestinskim teritorijima.

Prema priopćenju, u početnoj fazi pomorske operacije balističkim projektilima pogođen je centar za američka amfibijsko-desantna plovila u luci Al Shyoukh. U drugoj fazi, u napadu bespilotnom letjelicom navodno je pogođen i uništen dalekometni trodimenzionalni radar za rano upozoravanje tipa "AR-327", smješten na radarskoj postaji Jabal ad Dukhan u Bahreinu.

Revolucionarna garda je također priopćila da su njezine zračno-svemirske snage u petak u zoru, kao nastavak noćnih napada, uspješno lansirale dva balistička projektila na zračnu bazu Ramat David, smještenu jugoistočno od Haife. U toj bazi nalaze se eskadrile izraelskih borbenih zrakoplova F-16.

U daljnjoj fazi ofenzive, koju opisuju kao dio taktike "vatra na vatru", IRGC je izvijestio o lansiranju balističkih projektila Khorramshahr-4 s višestrukim bojnim glavama. Tvrde da su ti projektili pogodili više od 50 ciljeva u središtu Tel Aviva i drugim područjima na okupiranim teritorijima.

U priopćenju se dodatno navodi da su iranski sustavi protuzračne obrane na nebu iznad središnjeg Irana ciljali i potpuno uništili još jedan napredni američki borbeni zrakoplov.

Rečeno je da je drugi srušeni zrakoplov pripadao eskadrili Lakenheath te da je to, prema tvrdnjama IRGC-a, drugo takvo obaranje letjelice koja je povrijedila iranski zračni prostor u posljednjih 12 sati.

Američki pilot se katapultirao

15.54 - Američki borbeni pilot katapultirao se iz zrakoplova iznad jugozapadnog Irana, javlja lokalni kanal iranske državne televizije u petak. Iz SAD-a još se nisu očitovali u vezi incidenta, navodi Associated Press.

BREAKING - DEVELOPING:



American fighter jet shot down, and Iran is trying to capture the pilot while the U.S. launches a massive search and rescue operation



Seems Iran shot down an F-15 fighter jet, and is trying to captured the pilot



A massive American search operation is… pic.twitter.com/bxvpeYZsyT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 3, 2026

"Ako neprijateljskog pilota ili pilote uhvatite žive i predate policiji, dobit ćete vrijednu nagradu", kazala je voditeljica na iranskom TV kanalu. Istodobno je u donjem dijelu ekrana emitirana poruka kojom se javnost poziva da ih ‘upuca ako ih vidi‘, misleći pritom na snimke koje kruže društvenim mrežama, a na kojima se navodno vide američki zrakoplovi u tom području.

🚨Iranian state TV says a reward will be offered for anyone who captures U.S. F-15E pilots alive.



US special forces are involved in search operations for the two missing pilots.



Iran claims at least one pilot has been captured.



Awaiting some big blow-up. pic.twitter.com/pjdezM1egW — Aditya Pratap Singh (@Adi_IIMCIAN) April 3, 2026

Televizijski kanal nije iznio dodatne pojedinosti. CENTCOM, Pentagon i Bijela kuća također nisu odmah odgovorili na upite za komentar, prenosi Associated Press.

Trump o otvaranju Hormuškog tjesnaca

14.45 - Donald Trump je upravo objavio svoje prve komentare o tekućem ratu u Iranu na svojoj platformi Truth Social. Rekao je da "s još malo vremena možemo lako OTVORITI HORMUŠKI tjesnac, uzeti naftu i zaraditi bogatstvo".

Taj plovni put ključan je za globalni prijevoz nafte i plina, a Iran ga je efektivno zatvorio nakon američko-izraelskih napada ranije 28. veljače, pri čemu je prolaz dopušten samo iranskim brodovima i nekoliko drugih plovila, što je dovelo do vrtoglavog rasta cijena nafte.

Posljednjih nekoliko dana američki predsjednik predložio je da zemlje kojima je potrebna nafta koja se prevozi tim plovnim putem same poduzmu vojnu akciju kako bi osigurale njegovo otvaranje, posebno imenujući Ujedinjeno Kraljevstvo. No jučer je također rekao da će SAD razmotriti prekid vatre s Iranom tek "kada Hormuški tjesnac bude otvoren, slobodan i čist".

Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper jučer je održala virtualni sastanak više od 40 zemalja kako bi raspravljala o načinu otvaranja tjesnaca, a sudionici su odlučili povećati diplomatski pritisak i istražiti sankcije Iranu u pokušaju da se nametne to pitanje. Danas su i francuski i japanski tanker uspjeli proći, iako je to tek mali dio uobičajenog prometa.

Ostaci iranske rakete ozlijedili 12 osoba u Abu Dhabiju

14.00 - Vlasti u Abu Dhabiju potvrdile su da je 12 osoba ozlijeđeno u krhotinama iranske rakete presretnute jutros. U izjavi su naveli da je jedna osoba nepalskog podrijetla zadobila "teške ozljede", a ostali "lakše do umjerne ozljede". Plinski objekti Habshan također su pogođeni krhotinama u jutrošnjem napadu, što je rezultiralo požarom, ali ozlijeđenih nije bilo.

Zarobljen američki pilot

13.35 - Izvješća sugeriraju da su iranske snage možda zarobile američkog pilota nakon što je u petak iznad središnjeg Irana oboren borbeni zrakoplov, prema iranskim medijima i izjavama Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), piše Turkiye today.

Dopisnik novinske agencije Tasnim iz Kohgiluyeha i pokrajine Boyer-Ahmad izvijestio je da se pilot katapultirao nakon što je zrakoplov uništen i sletio unutar iranskog teritorija. Početne informacije ukazuju na to da su američke snage pokušale locirati i izvući pilota, ali neki izvori sugeriraju da su pilota vjerojatno zarobile iranske vojne jedinice.

Izvori koje je citirao Tasnim rekli su da su američke snage provele operaciju potrage koristeći helikoptere Black Hawk i zrakoplov Hercules C-130 u nastojanju da izvuče pilota, ali operacija nije bila uspješna. Isti izvori tvrde da je status pilota i dalje neizvjestan i da će daljnji detalji biti objavljeni kasnije.

IRGC je objavio da je oborio drugi američki stealth borbeni zrakoplov F-35 koristeći ono što je opisao kao novi napredni sustav protuzračne obrane kojim upravljaju njihove zrakoplovne snage. U izjavi se navodi da je zrakoplov uništen u nebu iznad središnjeg Irana i srušio se nakon što je pogođen. Prema IRGC-u, borbeni zrakoplov pripadao je eskadrili Lakenheath i potpuno je uništen pri udaru. Grupa je dodala da je zbog jačine eksplozije malo vjerojatno da je pilot preživio.

Međutim, odvojena izvješća koja se pozivaju na lokalne izvore ukazuju na to da se pilot možda katapultirao prije pada, što je dovelo do trajne neizvjesnosti o njegovoj sudbini. Pentagon nije potvrdio tvrdnje IRGC-a, a neovisni analitičari rekli su da se ostaci incidenta ne mogu definitivno identificirati.

Papa Lav razgovarao s izraelskim predsjednikom

13.20 - Izraelski predsjednik jutros je telefonski razgovarao s papom Lavom, a tijekom razgovora raspravljalo se o ratu s Iranom. Osim što su razmijenili "čestitke" za Pashu i Uskrs, njih dvojica su razgovarali o "kontinuiranoj prijetnji raketnih napada iranskog režima i njegovih terorističkih posrednika protiv ljudi svih vjera u regiji", prema priopćenju iz ureda predsjednika Isaaca Herzoga.

"Predsjednik Herzog podsjetio je na nedavne iranske raketne napade na Jeruzalem koji su pali na područje mjesta svetih za kršćane, muslimane i Židove.Također su razgovarali o situaciji u Libanonu, uključujući važnost sigurnosti kršćanskih zajednica s obje strane granice", dodao je Herzogov ured.

Poziv je zaključen izrazom "njihove zajedničke nade za mirniju budućnost za ljude svih vjera diljem svijeta, oslobođenu prijetnje nasiljem i krvoprolićem". Vatikan je upravo izdao izjavu sa svoje strane u kojoj se navodi da je Papa ponovio "potrebu ponovnog otvaranja svih mogućih kanala diplomatskog dijaloga" kako bi se osigurao "pravedan i trajan mir diljem Bliskog istoka".

Također je raspravljao o "važnosti zaštite civilnog stanovništva i promicanja poštovanja međunarodnog i humanitarnog prava". Papa je postao sve glasnija figura oko rata u Iranu, naizgled kritizirajući Donalda Trumpa prošlog vikenda kada je rekao da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove i imaju "ruke pune krvi". U četvrtak je rekao da se nada da američki predsjednik "traži izlaznu rampu".

Stramer osudio napad na kuvajtsku rafineriju

12.45 - Britanski premijer Keir Starmer obavio je telefonski razgovor s kuvajtskim prijestolonasljednikom nakon noćnog napada iranskog drona na njihovu rafineriju nafte Mina al-Ahmadi.

U izjavi, glasnogovornik Downing Streeta rekao je da je premijer započeo razgovor sa šeikom Sabahom Al-Khaledom Al-Hamadom Al-Mubarakom Al-Sabahom "osudom nepromišljenog napada dronom na kuvajtsku rafineriju nafte tijekom noći".

"Ponovio je da UK stoji uz Kuvajt i sve naše saveznike u Zaljevu", rekao je glasnogovornik. Dvojica su također razgovarala o raspoređivanju britanskog sustava protuzračne obrane Rapid Sentry u Kuvajtu, kao i o plovidbi kroz Hormuški tjesnac, koji je zatvoren od početka rata 28. veljače.

Putinu fokus na Bliskom istoku

12.30 - Ruski predsjednik Vladimir Putin posvećuje značajnu pažnju eskalirajućoj krizi na Bliskom istoku, priopćio je u petak Kremlj. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je sukob ključni fokus predsjednika dok rat u Iranu nastavlja destabilizirati regiju.

Poslat ćemo američke trupe 'prije kamenog doba'

12.15 - Zapovjednik iranske vojske upozorio je američke snage da će se suočiti s teškim posljedicama nakon što su američki dužnosnici zaprijetili da će Iran "vratiti u kameno doba", izvijestili su državni mediji u petak.

Ali Jahanshahi rekao je da će američki vojnici biti poslani "ne u kameno doba, već prije toga", prema Islamskoj Republici Iran Broadcasting.

"Tlo Irana je groblje agresora; ako sumnjate, provjerite", rekao je, dodajući da su specijalne vojne snage u punoj pripravnosti.

Prvi brod izašao iz Hormuškog tjesnaca

11.20 - Kontejnerski brod povezan s Francuskom izašao je iz Hormuškog tjesnaca, što je, čini se, prvi takav tranzit broda povezanog sa Zapadnom Europom otkako je rat poremetio plovidbu, izvijestio je Bloomberg. CMA CGM Kribi plovio je uz iransku obalu prije nego što se pojavio u blizini Omana, prema podacima praćenja brodova i ljudima upoznatim s tim pitanjem.

Iran je pojačao kontrolu nad tjesnacem od američkih i izraelskih napada, dopuštajući ograničen prolaz odabranim brodovima, dok je upozoravao druge povezane s njegovim protivnicima. Plovni put obično nosi oko petinu globalnih tokova nafte i plina, ali promet je naglo opao od početka sukoba.

Tjesnac je efektivno zatvoren od početka američko-izraelskih zračnih napada na Iran 28. veljače. Nije jasno kako je brod osigurao siguran prolaz kroz tjesnac.

CMA CGM nije još komentirao, kao ni francusko ministarstvo vanjskih poslova.

Hegseth blokirao promaknuća visokih vojnih dužnosnika

10.20 - Nakon što je američki ministar obrane efektivno otpustio načelnika glavnog stožera, otkrilo se da je intervenirao i u promaknućima vojnih časnika. Pete Hegseth blokirao je ili odgodio promaknuća više od desetak crnih i ženskih časnika u sve četiri grane vojske, izvještava NBC.

Neki od njih smatraju se metama zbog svoje rase, spola ili percipirane pripadnosti politikama ili dužnosnicima Bidenove administracije, prema devet američkih dužnosnika koje je citirala mreža. Hegseth je prethodno proglasio kraj "probuđene" kulture u američkom ministarstvu obrane, koje je također preimenovao u "Ministarstvo rata".

Također je kritizirao inicijative za raznolikost koje je donijela prethodna Bidenova administracija. Izvješće dolazi nakon vijesti da će načelnik glavnog stožera, general Randy George, odstupiti s dužnosti kako bi odmah otišao u mirovinu - nakon što ga je Hegseth zamolio da to učini. Očekivalo se da će mandat generala Georgea trajati do rujna 2027. Za sada nema komentara iz Pentagona ili Ministarstva rata.

Više od 6500 Izraelaca ozlijeđeno od početka rata

9.30 - U posljednja 24 sata, 148 ljudi je prevezeno u bolnicu kao posljedica rata s Iranom, priopćilo je izraelsko ministarstvo zdravstva. Time je ukupan broj hospitaliziranih od početka sukoba porastao na 6594, a 124 osobe trenutno primaju njegu.

Ministarstvo ne daje detaljan pregled uzroka ozljeda, pa su neki od hospitaliziranih možda liječeni zbog ozljeda zadobivenih dok su pokušavali doći do skloništa, a ne kao izravna posljedica raketne vatre. Tijekom noći bilo je nekoliko udara u središnjem Izraelu nakon što je Iran ispalio klaster bojevu glavu. Hitne službe poslane su na 10 mjesta udara, a prijavljena je šteta na kućama, cestama i parkiranim automobilima, ali nije bilo ozlijeđenih.

Iran napada UAE

9.20 - Ujedinjeni Arapski Emirati suočavaju se s dolaznim raketama i dronovima iz Irana, priopćilo je ministarstvo obrane te zemlje. Sustavi protuzračne obrane aktivni su i čuju se zvukovi dok se postupa s dolaznim projektilima. Javnost je pozvana da "ostane mirna" i slijedi upute lokalnih vlasti.

Polovica iranskih lansera raketa još uvijek netaknuta

9.19 - Otprilike polovica iranskih lansera balističkih raketa ostala je netaknuta, unatoč šest tjedana napada američkih i izraelskih snaga, prema procjenama američkih obavještajnih službi, rekli su izvori za CNN. Vjeruje se da su mnogi od tih preostalih lansera nedostupni, mnogi su zakopani pod zemljom napadima, ali nisu uništeni.

Osim toga, Iran još uvijek ima tisuće dronova za jednosmjerno napadanje, a mnoge njegove krstareće rakete za obalnu obranu, koje prijete brodarstvu kroz ključni Hormuški tjesnac, također su ostale netaknute.

Izvješće CNN-a citira tri izvora upoznata s nedavnim procjenama američkih obavještajnih službi. Razlikuje se od nedavnih izraelskih procjena, koje su u ožujku otkrile da je oko 60 posto od procijenjenih 470 iranskih lansera balističkih raketa uništeno ili onesposobljeno - iako bi to moglo biti zbog razlika sa SAD-om u načinu na koji klasificira neoštećene, ali nedostupne lansere. I Pentagon i Bijela kuća demantirali su CNN-ovo izvješće.

Glasnogovornik Bijele kuće optužio je izvore medija da pokušavaju "obezvrijediti nevjerojatan rad američke vojske", dok je glasnogovornik Pentagona rekao da je izvještavanje "potpuno pogrešno".

Pronađena tijela nakon napada na brod

9.17 - Ljudski ostaci pronađeni su nakon napada na teretni brod u Hormuškom tjesnacu prošlog mjeseca, objavila je tajlandska tvrtka Precious Shipping PSL.BK. Ostaci su sada pronađeni unutar pogođenog područja broda M.V. Mayuree Naree u Hormuškom tjesnacu, za koji je iranska novinska agencija Tasnim prošlog mjeseca izjavila da je pogođen nepoznatim projektilima.

Omanska mornarica prethodno je spasila 20 članova posade, dok su tri nestala nakon što je eksplozija na krmi broda izazvala požar u strojarnici, priopćio je tada Tajland. Precious Shipping je rekao da identitet i broj osoba kojima pripadaju ostaci još nisu potvrđeni.

Pojavile se fotografije oborenog aviona

9.15 - Na društvenim medijima pojavile su se fotografije dijelova oborenog aviona.

Iran claims that IRGC air defences shot down a U.S. F-35 fighter jet over central Iran.



This is currently unconfirmed. pic.twitter.com/ZzMKPLXxiA — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) April 3, 2026

BIG: Iranian state media released images of debris from a U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet.



Iran initially claimed it had shot down an F-35, but the wreckage shown clearly matches an F-15E. pic.twitter.com/JMQvv0h2yo — Clash Report (@clashreport) April 3, 2026

Međutim, prema drugoj objavi, riječ je o drugom avionu, a ne F-35 borbenom avionu.

Iranski državni mediji objavili su slike ostataka američkog borbenog zrakoplova F-15E Strike Eagle. Iran je isprva tvrdio da je oborio F-35, ali prikazani ostaci jasno odgovaraju F-15E.

Američki borbeni zrakoplov 'oboren' iznad Irana

8.00 - Američki borbeni zrakoplov F-35 oboren je iznad središnjeg Irana, izvještava Reuters, pozivajući se na poluslužbenu iransku novinsku agenciju Mehr.

Preživljavanje pilota je "malo vjerojatno", tvrdi zemlja.

Ako se to potvrdi, to bi bio drugi put da je Iran pogodio američki borbeni zrakoplov F-35, nakon što je jedan izvršio prisilno slijetanje nakon što je prije gotovo dva tjedna bio pod sumnjom na neprijateljsku vatru.

EU procjenjuje 'sve mogućnosti' utjecaja rata na opskrbu energijom

6.24 - Povjerenik EU za energetiku Dan Jorgensen izjavio je za Financial Times da blok procjenjuje "sve mogućnosti" u vezi s opskrbom energijom, uključujući racioniranje goriva i puštanje više nafte iz hitnih rezervi, dok se priprema za "dugotrajni" šok od rata s Iranom.

"Ovo će biti duga kriza... cijene energije bit će više jako dugo", rekao je Jorgensen novinama, dodajući da EU može "očekivati ​​da će biti još gore u tjednima koji dolaze" za neke "kritičnije" proizvode.

Američka vojska imenuje vršitelja dužnosti načelnika stožera

5.48 - Nakon potvrde Pentagona da će načelnik stožera američke vojske, general Randy George, otići u mirovinu "s trenutnim učinkom", imenovan je njegov zamjenski kandidat usred daljnjih odlazaka. Očekivalo se da će George - koji je dužnost započeo u rujnu 2023. - služiti barem do ljeta, ali ga je zamijenio general Christopher LaNeve kao vršitelj dužnosti načelnika stožera, prema riječima dužnosnika Pentagona.

LaNeve je bio glavni vojni pomoćnik ministra obrane Petea Hegsetha prije nego što ga je predsjednik Donald Trump prošlog listopada nominirao za zamjenika načelnika stožera vojske.

Trump: 'Sljedeći su mostovi, pa elektrane!'

5.30 - Donald Trump objavio je na Truth Socialu da vojska "nije ni počela uništavati ono što je ostalo u Iranu".

Američki predsjednik zatim je zaprijetio uništenjem još mostova, nakon jučerašnjeg napada na most B1 koji povezuje Teheran s Karajom, prije nego što se okrenuo iranskoj opskrbi električnom energijom.

Trump je potpisao izjavu rekavši da "vodstvo Novog režima zna što se mora učiniti i to se mora učiniti, BRZO!"

Tvrtka koju podržavaju Trumpovi sinovi želi prodati presretače dronova zemljama Perzijskog zaljeva

4.00 - Proizvođač dronova kojeg podržavaju dva najstarija sina američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava prodati presretače zemljama Perzijskog zaljeva dok su one pod napadom Irana.

Tvrtka Powerus sa sjedištem na Floridi prošlog je mjeseca objavila dogovor o uključivanju Donalda Jr. i Erica Trumpa, a najnovija prodajna kampanja tvrtke pozicionira je tako da potencijalno profitira od rata koji je pokrenuo njihov otac.

Suosnivač Brett Velicovich rekao je za Associated Press da tvrtka održava prodajne prezentacije koje uključuju demonstracije u nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva kako bi pokazala kako bi njezini obrambeni presretači dronova mogli pomoći u odbijanju napada iz Irana.

"Imamo vrlo nevjerojatnu tehnologiju koja može spasiti živote", rekao je Velicovich.

Odbio je imenovati zemlje u kojima su se demonstracije održavale ili dati daljnje detalje.

Powerus je porekao da je bilo ikakvih sukoba interesa kada je prvi put objavljen udio braće Trump, a Velicovich je naglasio njihovu odlučnost da pomognu SAD-u da sustigne kineske i ruske proizvođače dronova.

Eric Trump također je porekao sukob interesa.

"Nevjerojatno sam ponosan što ulažem u tvrtke u koje vjerujem. Dronovi su očito val budućnosti", rekao je za Associated Press prošli mjesec.

Trumpovi 'zarađuju novac na ratu'

Ali ovaj najnoviji Trumpov pothvat naišao je na kritike Richarda Paintera, bivšeg glavnog odvjetnika za etiku Bijele kuće pod bivšim predsjednikom Georgeom W. Bushom.

"Te su zemlje pod ogromnim pritiskom da kupuju od predsjednikovih sinova kako bi on učinio što oni žele“, rekao je. „Ovo će biti prva obitelj predsjednika koja će zaraditi mnogo novca na ratu - ratu za koji nije dobio suglasnost Kongresa.“

Američki stručnjaci: Napadi na Iran mogli bi predstavljati ratni zločin

3.57 - Stručnjaci za međunarodno pravo u SAD-u potpisali su otvoreno pismo u kojem navode da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratni zločin, nakon što je predsjednik Donald Trump ponovio prijetnje napadom na iranske elektrane i postrojenja za desalinizaciju.

Trump, koji je prethodno iznosio različite vremenske okvire i ciljeve rata, u televizijskom govoru u srijedu je rekao da bi rat mogao eskalirati ako Iran ne popusti uvjetima Washingtona, s mogućim napadima na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu.

Više od 100 stručnjaka za međunarodno pravo u SAD-u, uključujući one s fakulteta poput Harvarda, Yalea, Stanforda i Sveučilišta u Kaliforniji, u pismu objavljenom u četvrtak ustvrdilo je da ponašanje američkih snaga i izjave visokih dužnosnika "izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, uključujući potencijalne ratne zločine".

Pritom posebno ističu Trumpov komentar iz sredine ožujka u kojem je rekao da bi SAD mogle izvesti napade na Iran "samo iz zabave". Također se citiraju komentari šefa Pentagona Petea Hegsetha s početka ožujka u kojem je rekao da se SAD ne bori po "glupim pravilima".

U pismu, objavljenom na web stranici časopisa Just Security, stručnjaci su naveli da su "ozbiljno zabrinuti zbog udara koji su pogodili škole, zdravstvene ustanove i domove", ističući raketiranje škole u Iranu prvog dana rata.

Američka vojska je u ožujku izjavila da je pokrenula istragu o razornom napadu na iransku djevojačku školu 28. veljače, a Iranski Crveni polumjesec kaže da je u napadu ubijeno 175 ljudi.

Trump je u srijedu zaprijetio da će napasti Iran "izuzetno snažno". "Udarit ćemo ih izuzetno snažno u sljedeća dva do tri tjedna. Vratit ćemo ih u kameno doba, gdje im je i mjesto", rekao je Trump.

Vodeća američka muslimanska interesna skupina upozorila je da je Trumpova ratna retorika, uključujući njegovu prijetnju da će vratiti Iran "u kameno doba", "dehumanizirajuća", prenosi Reuters.

Rat je započeo 28. veljače kada su SAD i Izrael napali Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama. U zajedničkim američko-izraelskim napadima u Iranu i izraelskim napadima u Libanonu ubijene su tisuće, a raseljeni milijuni ljudi.

'Budi ozbiljan': Macron kritizira Trumpov pristup ratu

1.39 - Emmanuel Macron oštro je odgovorio svom američkom kolegi na njegove komentare o francuskom odbijanju da se uključi u rat s Iranom.

Macron je u Južnoj Koreji i ranije je razgovarao s novinarima o nekim Trumpovim nedavnim izjavama - uključujući i spominjanje njegove supruge, koju je francuski predsjednik opisao kao "ni elegantnu ni na razini".

Govorimo o ratu i miru

"Mogu se žaliti što im se ne pomaže, ali to nije naša operacija“, rekao je. „Želimo mir što je prije moguće.“

"Ovo nije predstava“, rekao je. "Govorimo o ratu i miru... Budimo ozbiljni i nemojmo jednog dana reći suprotno od onoga što smo rekli dan prije“, dodao je, ne rekavši govori li o Trumpu.

Macron je također komentirao Trumpove prijetnje izlaskom SAD-a iz NATO-a: "Savezi poput NATO-a crpe svoju snagu iz onoga što se ne kaže, odnosno iz povjerenja koje stoji iza njih. Ako svaki dan stvarate sumnju u svoje obveze, izdubljujete njegovu bit.“

Hegseth otpustio načelnika glavnog stožera američke vojske

1.38 - Ministar obrane Pete Hegseth otpustio je u četvrtak načelnika glavnog stožera američke vojske Randyja Georgea, izjavili su za Reuters obrambeni dužnosnici i izvor upoznat s posljednjom čistkom visokih časnika u Pentagonu. Hegseth, bivši voditelj Fox Newsa, brzo je poduzeo korake kako bi preoblikovao Pentagon, otpustivši visoke generale i admirale dok nastoji provesti Trumpov program nacionalne sigurnosti, navodi Reuters.

Pentagon je potvrdio da će George, kojem je ostalo više od godinu dana mandata, trenutno otići s dužnosti, a u izjavi su mu zahvalili na desetljećima službe i zaželjeli "sve najbolje u mirovini". Pritom nisu objavili razlog njegova odlaska u trenutku kada američka vojska jača svoje snage na Bliskom istoku dok provodi operacije protiv Irana.

Ni Reutersovi izvori nisu naveli zašto je Hegseth zatražio od Georgea da napusti svoju dužnost. O tom potezu prvi je izvijestio CBS News. Hegsethov bivši vojni pomoćnik i zamjenik načelnika stožera vojske, general Christopher LaNeve, preuzeti će Georgeovu ulogu kao vršitelj dužnosti.

George, pješački časnik koji je služio u Iraku i Afganistanu, potvrđen je za najvišu dužnost u vojsci 2023. Mandati na toj poziciji obično traju četiri godine. Prije nego što je preuzeo najvišu dužnost, George je bio zamjenik načelnika glavnog stožera, a prije toga viši vojni savjetnik tadašnjeg ministra obrane Lloyda Austina. Georgeova smjena doprinosi nedavnim previranjima na svim razinama vodstva u Pentagonu, uključujući prošlogodišnju smjenu prethodnog čelnika združenog stožera, generala zračnih snaga C.Q. Browna, kao i načelnika pomorskih operacija i zamjenika načelnika stožera zračnih snaga.