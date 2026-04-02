Hegseth smijenio šefa američke kopnene vojske! Pentagon: 'Trenutno ide u mirovinu'

Rat na Bliskom istoku u srijedu je ušao u 34. dan. Donald Trump poručio je da su ključni ciljevi SAD-a u ratu blizu ostvarenja te najavio moguće snažne udare na Iran u idućim tjednima ako ne dođe do mirovnog sporazuma. Naglasio je da Washington "ima sve karte" u sukobu, dok je istodobno odbacio ovisnost o nafti iz Hormuškog tjesnaca, čije je zatvaranje već izazvalo rast cijena na globalnom tržištu.

Teheran je odbacio Trumpove tvrdnje o traženju primirja i upozorio na šire posljedice sukoba, dok napetosti dodatno rastu i zbog širenja sukoba u regiji. U međuvremenu, američki predsjednik otvorio je i pitanje odnosa s NATO-om, dok europske zemlje pozivaju na smirivanje situacije i prekid daljnjih vojnih operacija.

Izvješće jučerašnjeg dana koji ste mogli pratiti na Net.hr-u

Ključni događaji:

Donald Trump najavio žestoke udare na Iran

SAD razmatra povlačanje iz NATO-a

Iranske rakete na meti Izraela

Skok cijene nafte

Tijek događaja:

Iran izrađuje protokol s Omanom o poslijeratnom tranzitu kroz Hormuški tjesnac

23.48 - Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavio je da se izrađuje protokol kojim će ta zemlja nadzirati promet u Hormuškom tjesnacu s Omanom nakon rata.

Prema državnoj medijskoj kući IRNA i poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr, Kazem Gharibabadi rekao je da se prethodna mirnodopska pravila - koja su dopuštala otvorenu plovidbu u tjesnacu - "ne mogu očekivati ​​da će se primjenjivati" tijekom rata.

Čelnici SAD-a, EU-a i Kine upozorili su protiv uvođenja cestarina ili bilo kakvog sustava nadzora koji bi Iranu omogućio kontrolu plovidbe u tjesnacu.

Gharibabadi je rekao da će se čak i u mirnodopsko vrijeme kretanje plovila u tjesnacu odvijati pod nadzorom i koordinacijom s Iranom i Omanom, koji se nalaze s obje strane plovnog puta.

"Naravno, ovi zahtjevi ne znače ograničenja, već su namijenjeni olakšavanju i osiguravanju sigurnog prolaza te pružanju boljih usluga plovilima koja koriste ovu rutu", rekao je.

Pentagon potvrdio: Načelnik glavnog stožera američke vojske 'ide u mirovinu'

23.20 - Pentagon je potvrdio ono što se širilo medijima u posljednjih sat vremena. General Randy George, rekli su, odlazi u mirovinu sa svoje pozicije - s trenutnim učinkom.

Različita medijska izvješća u SAD-u navode da je ministar obrane pokušao smijeniti Georgea.

Očekivalo se da će na toj poziciji ostati dulje, barem do ljeta, prema riječima dvaju dužnosnika.

Hegseth traži od načelnika glavnog stožera američke vojske da odstupi

22.54 - Prema novinskoj agenciji Reuters, koja se poziva na izvor upoznat s tim pitanjem, američki ministar obrane Pete Hegseth zatražio je od načelnika glavnog stožera vojske, generala Randyja Georgea, da podnese ostavku i odmah ode u mirovinu.

Njegova smjena samo je posljednja u nizu od više od desetak otpuštanja visokih generala i admirala koje je Hegseth izveo otkako je prvi put preuzeo dužnost.

George je general koji je od 2023. služio kao 41. načelnik stožera Vojske Sjedinjenih Država.

Prijavio se u američku vojsku 1982. prije nego što je od 1984. pohađao Vojnu akademiju Sjedinjenih Država u West Pointu, gdje je 1988. postao časnik pješaštva .

Tijekom karijere više je puta bio raspoređen u Irak i Afganistan. Služio je u 101. zračnodesantnoj diviziji tijekom operacije Pustinjska oluja, zapovijedao je 173. zračnodesantnom brigadom tijekom rata u Iraku i zapovijedao borbenim timom 4. brigade tijekom rata u Afganistanu .

Obnašao je stožerne dužnosti u Glavnom stožeru vojske i Zajedničkom stožeru prije nego što je od 2017. zapovijedao 4. pješačkom divizijom i ponovno raspoređen u Afganistan. George je kasnije bio zapovjedni general I. korpusa od 2020. do 2021.

Kao načelnik glavnog stožera vojske, 2025. godine najavio je Inicijativu za transformaciju vojske, napor za restrukturiranje vojske, uklanjanje viška osoblja i uključivanje novih tehnologija.

Tanker s Bliskog istoka krenuo prema Velikoj Britaniji

22.20 - Još jedan tanker s mlaznim gorivom s Bliskog istoka na putu je prema Velikoj Britaniji usred stalne zabrinutosti oko opskrbe gorivom zrakoplovne industrije.

Yasa Hawk je u utorak navečer ažurirao svoje odredište za Avonmouth blizu Bristola i trenutno prolazi kroz zapadno Sredozemlje. Očekuje se da će sljedeći tjedan stići u Veliku Britaniju, nakon što je 18. ožujka isplovio iz luke Yanbu u Saudijskoj Arabiji.

Yasa Hawk je natovaren gorivom i usidren kod Sardinije, gdje podaci praćenja pomorskih linija pokazuju da je tamo proveo pet dana.

Čini se da je drugi tanker za mlazno gorivo Maetiga bio posljednji koji je s Bliskog istoka stigao u Veliku Britaniju, sada se nalazi u La Mancheu i očekuje se da će u petak stići u Kent.

Velika Britanija posebno je izložena jer se povijesno uvelike oslanja na opskrbu s Bliskog istoka, s oko 56 posto uvoza dolazi iz te regije u posljednje dvije godine.

Postoji rizik da će opskrba biti poremećena ako se rat nastavi, što bi značilo i rizik opskrbe gorivom od 10 do 20 posto u lipnju, srpnju ili kolovozu. Tada bi zrakoplovne kompanije morale početi razmatrati otkazivanje nekih letova ili povlačenje kapaciteta.

Iran: 'Svaki most bit će izgrađen jači'

21.55 - Državni mediji u Iranu izvještavaju da je osam ljudi poginulo, a 95 je ozlijeđeno u napadu na najviši most u Iranu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači rekao je da zemlja neće biti prisiljena na predaju.

"To samo prenosi poraz i moralni slom neprijatelja u kaosu“, rekao je. "Svaki most i zgrada bit će izgrađeni jači. Ono što se nikada neće oporaviti: šteta nanesena američkom ugledu."

Trump upozorio Iran: 'Postignite dogovor prije nego što bude prekasno'

20.14 - Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio snimku rušenja najvećeg mosta u Iranu. Poručio je da je vrijeme da Iran postigne dogovor "prije nego što bude prekasno".

"Najveći most u Iranu srušen je i više se nikada neće koristiti. Slijedi još mnogo toga! VRIJEME JE DA IRAN POSTIGNE DOGOVOR PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO I PRIJE NEGO ŠTO OD ONOGA ŠTO JE JOŠ MOGLO POSTATI VELIKA ZEMLJA VIŠE NIŠTA NE OSTANE!", napisao je Trump u objavi.

Sastanak oko 40 zemalja o otvaranju Hormuškog tjesnaca bez konkretnih dogovora

19.27 - Oko 40 zemalja raspravljalo je u četvrtak o zajedničkoj akciji otvaranja Hormuškog tjesnaca i sprječavanja Irana da drži "globalno gospodarstvo kao taoca", rekla je Velika Britanija, ali je sastanak završio bez konkretnih dogovora, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da osiguranje plovne rute nije na Sjedinjenim Državama.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper rekla je da iranska "nepromišljenost" u blokadi plovnog puta "pogađa kućanstva i poduzeća u svakom kutku svijeta". Cooper je predsjedala virtualnim sastankom na kojem su sudjelovale Francuska, Njemačka, Kanada, Ujedinjeni Arapski Emirati, Indija i Hrvatska, među ostalima.

"Svjedočili smo kako je Iran oteo međunarodnu brodarsku rutu kako bi globalno gospodarstvo držao kao taoca", rekla je Cooper u uvodnom govoru emitiranom medijima prije nego što se ostatak sastanka održao iza zatvorenih vrata.

Rasprava se održala dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao zemljama kojima je važan Hormuški tjesnac da "skupe malo odgođene hrabrosti" i "jednostavno ga zauzmu".

Iako je sastanak završio bez konkretnih dogovora, postignut je konsenzus da Iran ne bi trebao uvesti tranzitne pristojbe za brodove koji koriste plovni put i da bi ga sve nacije trebale moći slobodno koristiti, rekao je jedan europski dužnosnik.

Iduća faza razgovora bit će sastanak vojnih planera sljedećeg tjedna o potencijalnom razminiranju i pružanju snaga za sigurnost komercijalnog brodarstva.

Objavljena snimka udara na najviši most na Bliskom istoku

17.53 - Objavljena je snimka koja prikazuje trenutak kada su američko-izraelski zračni udari ranije danas pogodili most B1 u Karadžu u Iranu.

Riječ je o mostu koji povezuje područje Teherana i Karadža, visok je 136 metara, a dugačak 1.000 metara.

Footage shows the moment US/Israeli airstrikes struck the B1 Bridge in Karaj, Iran, earlier today.



The bridge, considered one of the tallest in the Middle East, was hit during strikes targeting multiple sites in the area, with reports of damage and injuries following… pic.twitter.com/2yggEJqFdI — Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2026

Dramatičan apela glavnog tajnika UN-a

16.58 - Glavni tajnik UN-a, António Guterres, poslao je dramatičan apel svjetskim čelnicima, ističući kako je bliskoistočna kriza ušla u drugi mjesec uz eskalaciju ljudske patnje.

Dodao je da su "diplomatski napori u tijeku i moraju dobiti potporu u skladu s Poveljom UN-a i međunarodnim pravom", naglašavajući da se "suverenitet država mora poštovati, civili i infrastruktura moraju biti zaštićeni, a sloboda plovidbe mora biti zajamčena."

Istaknuo je da "gušenje plovidbe u Hormuškom tjesnacu prijeti najranjivijem stanovništvu na globalnoj razini i dovodi do viših cijena hrane i energije", objasnivši: "Poslao sam svog osobnog izaslanika, Jeana Arnaulta, u regiju kako bi podržao političke napore."

"Sjedinjene Američke Države i Izrael moraju odmah zaustaviti rat zbog ljudske patnje i ekonomskih posljedica koje on uzrokuje. Iran mora prestati napadati svoje susjede i poštovati slobodu plovidbe na vitalnim plovnim putovima", poručio je Guterres.

Dodao je i da "sukobi ne prestaju automatski, već odlukama vođa, a opcija mira ostaje dostupna i mora se slijediti sada."

London domaćin sastanka o otvaranju Hormuškog tjesnaca

16.05 - Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper u četvrtak je govorila o "hitnoj potrebi" otvaranja Hormuškog tjesnaca na početku virtualnog sastanka predstavnika više od 40 zemalja spremnih za mobilizaciju kako bi osigurali plovidbu kroz stratešku morsku rutu.

"Danas su se okupili ministri vanjskih poslova i predstavnici iz više od 40 zemalja kako bismo raspravljali o Hormuškom tjesnacu, posljedicama njegova zatvaranja, hitnoj potrebi za uspostavom slobodne plovidbe za međunarodni brodarski promet i našoj čvrstoj međunarodnoj odlučnosti da se tjesnac ponovno otvori", rekla je britanska ministrica vanjskih poslova, predsjedateljica sastanka.

Francuska, Njemačka, Kanada, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija bili su među sudionicima virtualnog sastanka.

"Fokusiramo se na diplomatske i međunarodne mjere planiranja, uključujući kolektivnu mobilizaciju cijelog niza diplomatskih i ekonomskih alata i pritisaka", rekla je Cooper na početku sastanka.

Sjedinjene Države nisu prisustvovale sastanku, rekao je jedan dužnosnik.

Rasprava se održava dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao zemljama kojima je važan Hormuški tjesnac da "skupe malo odgođene hrabrosti" i "jednostavno ga zauzmu".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u četvrtak tijekom posjeta Južnoj Koreji da je vojno zauzimanje Hormuškog tjesnaca "nerealna" opcija. Macron smatra kako bi takva operacija "potrajala vječno" te bi podrazumijevala "niz rizika".

Iran je efektivno zatvorio ključnu plovnu rutu kojom se prevozi otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte, u odmazdi za američko-izraelske napade koji su počeli krajem veljače.

Europske zemlje prvo su odbile Trumpov zahtjev da pošalju svoje mornarice u to područje radi straha da će biti uvučene u sukob.

No zabrinutost zbog utjecaja rastućih troškova energije na globalno gospodarstvo potaknula ih je da pokušaju formirati koaliciju kako bi vidjeli kako mogu obraniti vlastite interese.

Razgovori u četvrtak usmjereni su na to kako osigurati da se brodovlasnici osjećaju dovoljno sigurno da plovila nastave ploviti tim područjem i kako smanjiti premije osiguranja.

Bit će potrebna i koordinacija s Iranom kako bi se osigurala sigurnosna jamstva za brodove, rekao je glasnogovornik francuskih oružanih snaga Guillaume Vernet novinarima u četvrtak, što je zasad malo vjerojatno.

Austrija odbila sve američke zahtjeve za preletima austrijskog teritorija

15.47 - Glasnogovornik austrijskog ministarstva obrane u četvrtak je AFP-u rekao da je austrijska vlada od početka sukoba na Bliskom istoku odbila sve zahtjeve Sjedinjenih Država za vojnim preletima teritorija te zemlje, pozivajući se na svoju neutralnost.

"Bilo je zahtjeva i odbijali smo ih od samog početka", izjavio je pukovnik Michael Bauer, glasnogovornik austrijskog ministarstva obrane.

"Za svaki je prelet potrebno podnijeti zahtjev" i "kad god se radi o zemlji u ratu, on se odbija - u ovom slučaju u koordinaciji s ministarstvom vanjskih poslova", pojasnio je.

Austrija je neutralna zemlja od 1955. godine, a na sjeveru, jugu i istoku graniči sa zemljama članicama NATO-a. Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je europske države, članice NATO-a, poput Francuske i Španjolske, jer su odbile dopustiti prelijetanje njihova zračnog prostora u kontekstu rata protiv Irana.

Sredinom ožujka Švicarska je, također se pozivajući na svoje "pravo na neutralnost" izvijestila da je odbila dopustiti korištenje svog zračnog prostora u tu svrhu.

Pogođen najviši most na Bliskom istoku

14.12 - Most B1, koji spaja Teheran i Karaju te se smatra najvišim na Bliskom istoku, pogođen je u zračnim napadima, javlja Sky News.

Riječ je o mostu dugom 1.000 metara, visokom 136 metara, a državni mediji kažu da je to jedan od najsloženijih inženjerskih projekata u Zapadnoj Aziji.

⚡️🇺🇸🇮🇱🇮🇷 US‑Israeli airstrikes targeted the “B1” bridge in the city of Karaj, west of Tehran, Iranian state media reported.



Several people were injured in the attack, per Fars News Agency. pic.twitter.com/rXa1i4b8JG — War Monitor (@monitor11616) April 2, 2026

U napadu je navodno bilo ozlijeđenih.

Macron odgovorio Trumpu o otvaranju Hormuza

13.50 - Emmanuel Macron odbacio je ideju otvaranja Hormuškog tjesnaca silom kao nerealnu i beskonačnu operaciju. Donald Trump je poručio saveznicima da "odu do tjesnaca i jednostavno uzmu" gorivo koje im je potrebno.

"Neki ljudi brane ideju oslobađanja Hormuškog tjesnaca silom putem vojne operacije, stav koji ponekad izražavaju Sjedinjene Države, iako se mijenjao", rekao je francuski predsjednik. "Ovo nikada nije bila opcija koju smo podržavali jer je nerealna. Trajalo bi vječno i izložilo bi sve one koji prolaze kroz tjesnac rizicima od čuvara revolucije, ali i balističkih projektila", dodao je Macron.

'Teheranov sljedeći odgovor bit će bolniji'

13.20 - Iranska revolucionarna garda tvrdi da je ciljala na postrojenja čelika i aluminija povezana sa SAD-om u zaljevskim državama. Rekli su da su ovi udari bili "upozorenje" ako iranska industrija ponovno bude pogođena, Teheranov "sljedeći odgovor bit će bolniji". IRGC je u utorak izjavio da će od jučer započeti napade na američke tvrtke na Bliskom istoku, upozorivši SAD.

"Ignorirali ste naša ponovljena upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija, a danas je, kao rezultat terorističkih napada koje ste izveli vi i vaši izraelski saveznici, nekoliko iranskih građana poginulo mučeničkom smrću. Kao odgovor na ove terorističke operacije, od sada će se glavne institucije uključene u te operacije, smatrati našim legitimnim ciljevima“, izjavili su.

Zaposlenicima tih tvrtki naloženo je da "odmah napuste svoja radna mjesta", a stanovnicima "u svim zemljama regije" da se evakuiraju ako žive u blizini.

Iran pogubio muškarca uhićenog zbog siječanjskih prosvjeda

12.40 - Iranska država pogubila je muškarca uključenog u nacionalne protuvladine prosvjede u siječnju. Amirhossein Hatami bio je jedan od 11 muškaraca "podvrgnutih mučenju i drugom zlostavljanju u pritvoru, prije nego što su osuđeni u krajnje nepravednim suđenjima koja su se oslanjala na prisilna priznanja", izvijestio je Amnesty International.

Tijekom ispitivanja priznao je ulazak u ograničeni vojni objekt u Teheranu, oštećenje i zapaljenje objekta te pokušaj oduzimanja oružja i streljiva, prema iranskoj novinskoj agenciji Mizan. Njegova žalba je odbijena, a Vrhovni sud potvrdio je njegovu kaznu.

Iranska vlada provela je jedan od najvećih obračuna s prosvjednicima u povijesti Islamske Republike, a pravosuđe kaže da se kazne sada izvršavaju.

Iranski zapovjednik reagirao na američku prijetnju o povratku u kameno doba

12.30 - Visoki iranski zapovjednik odbacio je američke izjave o bombardiranju Irana "nazad u kameno doba", rekavši da će američki vojnici biti pokopani.

US President Donald Trump said that Washington will strike Iran "extremely hard" over the next two to three weeks and take the country into the "Stone Ages." pic.twitter.com/iOk0LiFgwI — Iran International English (@IranIntl_En) April 2, 2026

Izvještaj koji se pripisuje Majidu Mousaviju iz Korpusa islamske revolucionarne garde odgovorio je na komentare američkog ministra obrane Petea Hegsetha nakon govora predsjednika Donalda Trumpa.

"Vi ćete svoje vojnike odvesti pod nadgrobne spomenike, nećete vratiti Iran u kameno doba", navodi se u izvještaju, dodajući da Sjedinjene Države prijete "civilizaciji staroj tisućama godina".

Rusija spremna pomoći u rješavanju iranskog sukoba

12.20 - Rusija je spremna pomoći u rješavanju iranskog sukoba, priopćio je Kremlj u četvrtak. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da predsjednik Vladimir Putin nastavlja kontakte s regionalnim čelnicima.

"Ako su naše usluge nekako potrebne, naravno da smo spremni dati svoj doprinos kako bismo osigurali da vojna situacija što prije prijeđe u mirno stanje", rekao je Peskov.

Odgovarajući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o iranskom ratu. Peskov je dodao da Rusija NATO smatra neprijateljskim savezom.

Napadnut Pasteurov institut

12.10 - Dužnosnik ministarstva zdravstva u Iranu izjavio je u četvrtak da je Pasteurov institut u Iranu napadnut, nazvavši ga prijetnjom međunarodnoj zdravstvenoj sigurnosti.

Hossein Kermanpour, voditelj odnosa s javnošću u ministarstvu zdravstva, rekao je da je institut "stoljetni stup globalnog zdravlja" i član međunarodne Pasteurove mreže.

The aggression against Pasteur Institute of Iran—a century-old pillar of global health & member of International Pasteur Network—is a direct assault on international health security. This violates Geneva Conventions & IHL principles. We call on @WHO @ICRC & global health bodies… pic.twitter.com/80mv8qgcnq — حسین کرمانپور Hossein.Kermanpour (@HKermanpour) April 2, 2026

"Agresija na Pasteurov institut u Iranu... izravan je napad na međunarodnu zdravstvenu sigurnost", rekao je, dodajući da krši Ženevske konvencije i međunarodno humanitarno pravo. Institut je općenito poznat kao centar za istraživanje zaraznih bolesti, razvoj cjepiva i javno zdravstvo.

'Neprijatelj neće izaći živ iz Irana'

11.00 - Načelnik iranske vojske Abdolrahim Hatami naredio je operativnom stožeru da s točnošću prati kretanje neprijatelja i pripremi se za suprotstavljanje bilo kakvom napadu, posebno kopnenom napadu, izvijestili su u četvrtak državni mediji.

Državni mediji podijelili su snimku koja prikazuje zapovjednika kako vodi videopoziv s operativnim stožerom.

"Ako neprijatelj pokrene kopnenu operaciju, nitko od njih ne bi trebao izaći živ“, citiran je Hatami.

Rekao je da zapovjednici trebaju pratiti kretanje i djelovanje neprijatelja „s najvećim pesimizmom i točnošću“ te izvršiti planove odgovora u odgovarajuće vrijeme.

Ministri se sastaju zbog Hormuškog tjesnaca

10.00 - Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper predsjedavat će u četvrtak sastankom više od 30 ministara vanjskih poslova kako bi koordinirali napore za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Na virtualnom sastanku razmotrit će se diplomatski i politički koraci za vraćanje pristupa ključnoj pomorskoj ruti. Ne očekuje se da će Sjedinjene Države prisustvovati sastanku.

Dramatične snimke iz Irana

9.01 - Širi se dramatična snimka velike eksplozije i dima u blizini Baharestana, otprilike 21 kilometar južno od Isfahana u Iranu, javlja CNN.

Na snimci, koja je objavljena u srijedu, vide se jarko narančasti bljeskovi karakteristični za eksploziju streljiva te zapaljene krhotine koje padaju s neba.

🚨🇺🇸🇮🇱🇮🇷 Dramatic footage shows U.S. and Israeli airstrikes hitting the Baharestan area in Iran’s Isfahan province, with massive fireballs and smoke rising from targeted sites. pic.twitter.com/xmQFXiPGcq — Faytuks Observer (@FaytuksObs_TM) April 2, 2026

Drugi video pak prikazuje velike stupove dima koji se uzdižu nad tim područjem. CNN je verificirao snimke usporedbom rasporeda cesta, zgrada, prometnih znakova i stupova javne rasvjete s tog područja.

Podsjetimo, SAD je od početka rata izveo nekoliko napada na Isfahan. Američki ministar obrane Pete Hegseth u utorak je poručio da su američki bombarderi izveli napad u kojem je meta bila skladište streljiva u blizini grada.

Isfahan je isto tako i lokacija nuklearnog postrojenja u kojem se navodni nalazi velik dio iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija.

Trump ističe uspjehe protiv Irana, ali ne daje rok za završetak rata

8.48 - Američki predsjednik Donald Trump rekao je u televizijskom obraćanju u srijedu navečer da je američka vojska gotovo ostvarila svoje ciljeve u Iranu, ali nije ponudio jasan vremenski okvir za okončanje jednomjesečnog rata te je zaprijetio da će bombardirati zemlju i vratiti je u "kameno doba", navodi Reuters.

Suočen s padom potpore i pritiskom nekih saveznika da preciznije i dosljednije iznese svoje ratne ciljeve, Trump je rekao da je SAD uništio iransku mornaricu i zrakoplovstvo te onesposobio njihove balističke raketne i nuklearne programe.

Ali odbio je iznijeti konkretan plan za okončanje rata, koji je sada u petom tjednu, osim što je rekao da će SAD završiti posao "vrlo brzo". "Imamo sve karte", rekao je Trump iz Bijele kuće u svojem prvom obraćanju u udarnom terminu otkako su SAD i Izrael započeli rat 28. veljače. "Oni nemaju ni jednu", dodao je.

Prešutio je neka važna neriješena pitanja poput statusa iranskog obogaćenog uranija i pristupa kroz Hormuški tjesnac, kanal za globalne opskrbe naftom koji je Iran faktički zatvorio. Tjesnac će se, rekao je, otvoriti "prirodno" nakon završetka rata. Trumpov 19-minutni govor nije donio mnogo novih stvari i ponudio je oskudno uvjeravanje Amerikancima i američkim saveznicima koji osjećaju sve veći pritisak na benzinskim crpkama i rastuće nestrpljenje zbog rata.

Dionice su pale, dolar je ojačao, a cijene nafte su porasle ubrzo nakon Trumpovih komentara, odražavajući široko rasprostranjeno mišljenje da će se sukob vjerojatno odugovlačiti još neko vrijeme.

'Povratak u kameno doba'

Predsjednik i njegovi savjetnici ponudili su promjenjiva objašnjenja i vremenske rokove za sukob, kao i uvjete koje traže od Irana da bi se on završio. Premda je prikazao Iran kao vojno neutraliziran, Trump je u srijedu navečer također rekao da će SAD snažno napadati zemlju još dva ili tri tjedna.

Ako novi čelnici zemlje ne budu zadovoljavajuće pregovarali, rekao je, SAD će početi napadati elektroenergetski sustav i naftnu infrastrukturu zemlje.

Dok je Trump govorio, zračne sirene su se oglasile diljem Dohe i Tel Aviva, ilustrirajući kako Islamska Republika još uvijek može sijati kaos diljem Bliskog istoka, unatoč velikim gubicima. "Udarit ćemo ih izuzetno snažno u sljedeća dva do tri tjedna", rekao je Trump. "Vratit ćemo ih u kameno doba gdje im je i mjesto", zaprijetio je.

"U međuvremenu, razgovori su u tijeku", dodao je. "No, ako se tijekom tog razdoblja ne postigne dogovor, imamo oko na ključnim ciljevima." Dan ranije, Trump je novinarima rekao da Teheran ne mora postići dogovor kao uvjet za okončanje sukoba.

Dok je predsjednik u srijedu ukratko priznao rastuću zabrinutost među Amerikancima da im zbog rata benzin postaje nedostupan, inzistirao je na tome da će cijene uskoro pasti i da je porast cijena uglavnom krivnja Irana. Dodao je da bi zemlje koje većinu svoje opskrbe naftom dobivaju iz regije Perzijskog zaljeva trebale preuzeti vodstvo u otvaranju tjesnaca. Velika Britanija, Francuska i drugi američki saveznici rekli su da su spremni pomoći u održavanju otvorenog tjesnaca, ali tek nakon što neprijateljstva prestanu.

"Oni to mogu lako učiniti", rekao je Trump. "Bit ćemo od pomoći, ali oni bi trebali preuzeti vodstvo u zaštiti nafte o kojoj toliko očajnički ovise", rekao je. Trump je izrazio ljutnju što saveznici u NATO-u nisu ponudili pomoć u otvaranju tjesnaca, čak je prijetio povlačenjem iz 76 godina starog saveza. Iako je ranije tijekom dana rekao Reutersu da će u svom govoru raspravljati o odnosu SAD-a s NATO-om, nije spomenuo blok.

Javnost želi kraj rata

U anketi Reutersa/Ipsosa provedenoj od petka do nedjelje, 60% birača reklo je da ne odobrava rat, dok ga je 35% odobrava. Oko 66% ispitanika reklo je da bi SAD trebao raditi na brzom okončanju svog sudjelovanja u ratu, čak i ako to znači da se ne postignu ciljevi koje je postavila administracija.

Trump je, u međuvremenu, razmatrao opcije i za eskalaciju i za deeskalaciju sukoba, a njegovi sljedeći potezi su nejasni, čak i nekim bliskim savjetnicima. Njegov govor ništa nije pojasnio.

Dužnosnici administracije spominjali su ideju rizične operacije fizičkog oduzimanja preostalih iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija, kao i kopnene operacije za oduzimanje strateških dijelova zemlje - uključujući dijelove iranske obale i otok Harg, preko kojeg Iran izvozi veliku većinu svoje nafte, navodi Reuters.

Tisuće dodatnih vojnika nastavljaju ploviti prema regiji Perzijskog zaljeva, što ukazuje na to da Trump želi zadržati svoje vojne opcije otvorenima. Pozvao je Amerikance da "sagledaju ovaj sukob u perspektivi", napominjući da je u prethodnim ratovima u Iraku, Vijetnamu i Koreji SAD znatno dulje sudjelovao.

Iranska vojska upozorava na 'razornije' napade dok se protivnici ne 'predaju'

8.44 - Teheran će nastaviti s ratom na Bliskom istoku sve dok se Sjedinjene Države i Izrael ne suoče s "trajnim žaljenjem i predajom", rekao je u četvrtak glasnogovornik združenog zapovjedništva oružanih snaga, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim.

Prijetnja je uslijedila nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Washington "izuzetno snažno" udariti Iran u roku od nekoliko tjedana, iako je Iran "u biti desetkovan", a Sjedinjene Države na putu da postignu svoje vojne ciljeve.

Ebrahim Zolfakari, glasnogovornik središnjeg stožera Hatam al-Anbija, odgovorio je da su američke i izraelske procjene iranskih vojnih sposobnosti "nepotpune". Iran će pojačati svoje vojne akcije, s "razornijim, širim i ‌destruktivnijim" napadima koje ima spemne za svoje protivnike, dodao je.

Uzbuna u Bagdadu

8.00 - Američko veleposlanstvo u Bagdadu priopćilo je u četvrtak da bi skupine povezane s Iranom mogle izvesti napade u središtu Bagdada u sljedećih 24 do 48 sati, pozivajući američke građane da napuste Irak.

Iranska vojska: 'Rat će se nastaviti'

7.45 - Iranske oružane snage kažu da će rat nastaviti do "predaje neprijatelja i trajnog žaljenja". U komentarima dovode u sumnju tvrdnje Donalda Trumpa da će sukob završiti u roku od nekoliko tjedana te je glasnogovornik iranske vojske upozorio je na daljnje napade. U izjavi koju je prenijela novinska agencija Tasnim upozorili su SAD i Izrael na "daljnje razorne, šire i destruktivnije akcije".

Nove prijetnje Trumpa

6.45 - Donald Trump zaprijetio je da će prestati prodavati oružje Ukrajini kako bi izvršio pritisak na njezine europske saveznike da se pridruže naporima za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Financial Times je izvijestio da se prijetnja američkog predsjednika odnosila na inicijativu PURL (ili Popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu).

Riječ je o NATO-ovom programu nabave u kojem europske zemlje kupuju oružje od SAD-a i daju ga Ukrajini. Pozivajući se na ljude upoznate s razgovorima, Financial Times je rekao da će Bijela kuća navodno prekinuti opskrbu kako bi pridobila saveznike za svoje napore na Bliskom istoku. Trump je više puta kritizirao europske nacije jer ne čine više kako bi pomogle SAD-u u ratu protiv Irana.

Skok cijene nafte

6.15 - Cijene nafte ponovno su porasle na preko 100 dolara po barelu nakon ranijeg obraćanja Donalda Trumpa naciji. Cijena sirove nafte Brent, međunarodnog standarda, skočila je s 99 na 106 dolara nakon govora, tijekom kojeg je Trump za nagli rast cijena okrivio Iran.

Rekao je da je porast "u potpunosti rezultat poremećenih terorističkih napada iranskog režima na komercijalne tankere za naftu i susjedne zemlje koji nemaju nikakve veze sa sukobom". Dodao je da će porast cijena energije biti "kratkoročni".

Trump je također tvrdio da SAD-u ne treba nafta uvezena kroz Hormuški tjesnac, rekavši da nam "nije bila potrebna i ne treba nam". Zatim je ponovio da zemlje kojima je potreban transport nafte kroz tjesnac trebaju preuzeti vodstvo u njegovom ponovnom otvaranju.

Iranske rakete na meti Izraela

6.10 - Izraelska vojska tvrdi da je identificirala rakete lansirane iz Irana prema Izraelu. U izjavi, IDF je rekao da njegovi obrambeni sustavi djeluju kako bi "presreli prijetnju".

U početku je ljudima naloženo da, nakon primitka upozorenja, uđu u zaštićeni prostor i ostanu tamo do daljnjega, ali to je u međuvremenu ukinuto. To je posljednji u nizu sličnih incidenata o kojima je Izrael izvijestio tijekom srijede, dok je Donald Trump u svom obraćanju naciji tvrdio da su iranske vojne sposobnosti "u ruševinama".

Trump: 'Završit ćemo posao vrlo brzo'

6.00 - Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak u televizijskom obraćanju naciji da su Sjedinjene Države gotovo ostvarile svoje strateške ciljeve u ratu s Iranom te da će američke snage nastaviti ciljati Iranske vojne objekte u iduća dva do tri tjedna. “Večeras mogu s zadovoljstvom reći da su ovi ključni strateški ciljevi gotovo ostvareni, završit ćemo posao vrlo brzo. Već smo vrlo blizu", rekao je Trump.

Naglasio je da je američka vojska uništila iransku mornaricu i zračne snage, ozbiljno oslabila balističke rakete i nuklearni program Teherana te da Iran više ne predstavlja značajnu prijetnju. Dodao je da će napadi na ciljeve u Iranu trajati još dva do tri tjedna i da bi vojska mogla intervenirati po potrebi, upozorivši da bi Iran mogao biti pogođen "izuzetno snažno" ako bude potrebno.

Komentirao je i rast cijena benzina u SAD-u, ističući da su privremeno porasle zbog napada iranskog režima na komercijalne tankere u susjednim zemljama, a ne izravno zbog sukoba. "Mnogi Amerikanci su zabrinuti zbog nedavnog rasta cijena benzina ovdje kod kuće. Ovo kratkoročno povećanje u potpunosti je rezultat iranskog režima koji je izveo deranged terorističke napade na komercijalne tankere susjednih zemalja" rekao je.

Unatoč ranijim kritikama NATO-a zbog nedostatka potpore američkim ciljevima u Iranu, predsjednik tijekom obraćanja nije izravno spomenuo savez. Njegova administracija razmatra različite vojne opcije, uključujući ciljanje energetskih objekata ili strateških dijelova iranske obale.

Trump je ranije najavio da bi američke snage mogle brzo napustiti Iran, ali da će ostaviti mogućnost "ciljanih udara" po potrebi. Analitičari ocjenjuju da predsjednik nastoji smiriti američku javnost uvjeravanjem da je sukob vremenski ograničen i da će se rat skoro završiti, dok istovremeno želi zadržati sve vojne opcije otvorenima.

Sukob SAD-a i Irana traje više od mjesec dana, a Trumpove odluke u idućim tjednima ključne su za smirivanje domaće i međunarodne zabrinutosti oko eskalacije sukoba i njegovih posljedica za globalnu sigurnost i opskrbu energentima.

