Poplavljene ulice, oborena stabla i tisuće bez struje: Udarila ih je moćna tropska oluja

Snažna tropska oluja Jangmi zahvatila je Japan u srijedu, pri čemu su snažni vjetrovi i obilne kiše ometali promet i poslovanje te prekinuli opskrbu energijom za desetke tisuća kućanstava, piše Reuters.

Svega 150 kilometara južno od Tokija se nalazilo središte Oluje, koje se zatim kretalo prema sjeveroistoku s maksimalnim održivim vjetrovima od 25 metara po sekundi, priopćila je japanska meteorološka agencija. Prema vlastima, najmanje 15 osoba zadobilo je lakše ozljede.

Oluja je do sada je isključila struju u gotovo 60 tisuća kućanstava, a vlasti primaju izvještaje o poplavama, oborenim drvećem i ruševinama te odronima u širokom rasponu regija, rekao je glasnogovornik vlade Minoru Kihara.

"Ako osjetite bilo kakvu opasnost, molimo vas da ne oklijevate poduzeti rane mjere kako biste zaštitili svoje živote," rekao je Kihara. Za stotine tisuća stanovnika diljem Japana je izdano upozorenje za evakuaciju.

Severe tropical storm Jangmi ripped across Japan, with fierce winds and torrential rain disrupting transport and businesses, and knocking out power for tens of thousands of homes https://t.co/nfKVmHwyjz pic.twitter.com/yIcPCJcQRG — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Zrakoplovne kompanije, uključujući Japan Airlines i All Nippon Airways, otkazali su gotovo 900 međunarodnih i domaćih usluga u srijedu, što je utjecalo na gotovo 90 tisuća putnika. Neki brzi vlakovi na Kyushuu, jugozapadu i područjima zapadnog Japana su kasnili, dok je East Japan Railway objavio da su neke željezničke usluge u području Tokija obustavljene i da bi tijekom dana moglo biti pogođeno još više.