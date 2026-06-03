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FIFA mijenja suđenje na SP-u: Uvedena nova tehnologija za zaleđe

FIFA mijenja suđenje na SP-u: Uvedena nova tehnologija za zaleđe
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Foto: Michael Weber IMAGEPOWER/imago sportfotodienst/Profimedia

Osim toga, svaki od 1248 igrača na SP-u bit će skeniran prije utakmice pa će gledatelji imati bolje i detaljnije prikaze kod automatiziranog sustava zaleđa

3.6.2026.
9:03
Sportski.net
Michael Weber IMAGEPOWER/imago sportfotodienst/Profimedia
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Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je veliku promjenu za sve ljubitelje nogometa uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Naime, iz krovne nogometne organizacije odlučili su stati na kraj "kašnjenju" kod sudačkih odluka te su uveli novu tehnologiju koja bi trebala pomoći kod dosuđivanja "očitog zaleđa".

Riječ je o zvučnom signalu koji će linijski sudac dobiti u svoju slušalicu u slučaju da se napadač nađe više od 10 centimetara u zaleđu, odnosno ako je zaleđe očito. Riječ je o sustavu koji se testirao na Svjetskom klupskom prvenstvu i Interkontinentalnom kupu, no tada je margina bila postavljena na 50 centimetara. Sada bi s ovom promjenom utjecaj sustava trebao biti značajniji, a FIFA je odluku donijela kako bi izbjegla naknadno podizanje zastavice, ali i ubrzala igru.

Osim toga, svaki od 1248 igrača na SP-u bit će skeniran prije utakmice pa će gledatelji imati bolje i detaljnije prikaze kod automatiziranog sustava zaleđa.

FifaNogometni SudacSvjetsko Prvenstvo 2026.
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