PAKLENI UDAR /

Apokalipsa na nebu! Gotovo 150 dronova se sručilo na Ruse, pola milijuna ljudi ostalo bez struje

Foto: screenshot x

U priopćenju ruskog ministarstva obrane navodi se da su jedinice protuzračne obrane u nedjelju između 20 i 23 sata presrele 148 dronova

6.4.2026.
8:25
Hina
Ruska vojska rano u ponedjeljak objavila je da su njene jedinice protuzračne obrane u razdoblju od tri sata oborile 148 ukrajinskih dronova, dok su dužnosnici izvijestili da se zbog prekida povezanih sa zračnim napadima obnavlja opskrba strujom za gotovo pola milijuna kućanstava.

U priopćenju ruskog ministarstva obrane navodi se da su jedinice protuzračne obrane u nedjelju između 20 i 23 sata presrele 148 dronova.

Gradonačelnik ruske crnomorske luke Novorosijsk Andrej Kravčenko izvijestio je da su ostaci drona pogodili visoku stambenu zgradu. Trenutno nema informacija o žrtvama.

Guverner Sevastopolja, pak, izvijestio je da je taj lučki grad na anektiranom polutoku Krimu tijekom dana bio izložen napadima četiri drona, a da ih je u najnovijem valu oboreno još sedam.

 

 

Pola milijuna kućanstava ostalo bez struje

Također u okupiranoj Donjeckoj regiji na istoku Ukrajine, čelnik samoproglašene vlade Andrej Čertkov rekao je da su hitne službe nakon ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu vratile struju u dva velika grada, Donjecku i Makijevki. Čertkov je ranije izjavio da je gotovo pola milijuna kućanstava ostalo bez struje. 

Službe su također radile na obnovi opskrbe strujom nakon masovnih nestanaka u područjima Zaporiške regije pod ruskom kontrolom, javlja Reuters.

Agencija je izvijestila i da je u nedjelju navečer dron ubio volontera civilne zaštite u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod, čestoj meti ukrajinske vojske.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ludi gadovi, otvorite tjesnac!' Trump prijeti, Iran izvraća: 'Regija će se pretvoriti u pakao!'

