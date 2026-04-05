'Ludi gadovi, otvorite tjesnac!' Trump prijeti, Iran uzvraća: 'Regija će se pretvoriti u pakao!'

OPASNA IGRA /

Na iranskoj su televiziji prikazali muškarce u potrazi za nestalim članom posade američkog lovca. No nisu ga pronašli, pa je nešto više od dana nakon njegova nestanka vijest da je pronađen i spašen ipak stigla iz Bijele kuće.

"Ovaj hrabri ratnik nalazio se iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gdje su ga naši neprijatelji lovili i svakim mu se satom sve više približavali, ali nikada nije bio uistinu sam jer je američka vojska pratila njegovu lokaciju i planirala spašavanje. Na moju zapovijed poslani su deseci zrakoplova naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu da ga izvuku. Ozlijeđen je, ali će biti dobro", objavio je američki predsjednik Donald Trump.

Riječ je o časniku koji je u avionu zadužen za sustave naoružanja. Američki mediji pišu da ga je izvukla elitna postrojba komandosa koji su ušli duboko u iranski teritorij te su pucnjevima odvraćali neprijatelje. CIA je istovremeno organizirala kampanju obmane i proširila informacije da je časnik već pronađen i evakuiran.

Brendan Kearney, umirovljeni pukovnik američkog Marinskog korpusa, rekao je: "Stope uspješnosti za pokušaje koje smo imali u prošlosti, osobito u Vijetnamu, obično su bile vrlo, vrlo niske."

Utrka u potrazi krenula je nakon pada američkog lovca F-15 Eagle u petak. SAD je tada objavio da je pilot ubrzo spašen, a Iran je obećao nagradu od 60 tisuća dolara onome tko preda nestalog člana posade. Nakon američke operacije Iranci su je nazvali propalom, a na društvenim mrežama pojavio se i video olupina koje nisu identificirane.

Ebrahim Zolfaqari, glasnogovornik Središnjeg stožera Islamske revolucionarne garde, rekao je da je nakon prethodnih informacija i daljnjih pregleda stručnjaka prisutnih na mjestu događaja utvrđeno da su dva vojna zrakoplova C-130 i dva helikoptera Black Hawk američke vojske uništena.

Wall Street Journal citira američke dužnosnike koji tvrde da je SAD bio prisiljen sam uništiti dva zrakoplova kako ne bi pali u iranske ruke. Nakon što je na Telegramu Iranu poručio da će uništiti njegov režim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu čestitao je svom partneru na uspjehu u kojem je sudjelovao i Izrael: "Ova operacija spašavanja potvrđuje temeljno pravilo - Nikoga ne ostavljamo. Predsjedniče Trump, Donalde, dragi prijatelju, Vaše odlučno vodstvo donijelo je još jednu veliku pobjedu Americi."

A Trump paralelno slavi i gubi živce, sudeći prema objavi koja je uslijedila: "Otvorite taj je**** tjesnac, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE! Slava Allahu."

Rok istječe sutra, u suprotnom najavljuje utorak kao dan uništenja iranske infrastrukture. Glasnogovornik Središnjeg stožera Islamske revolucionarne garde upozorava: "Ne zaboravite, ako se eskalacija nastavi, cijela regija će se za vas pretvoriti u pakao." Više pogledajte u prilogu.