Nijemci ne odustaju od Hrvatske! Krenuli smo snažno, evo što cijene najviše

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

USKRS PROŠAO TEST

Uskrs tradicionalno označava prvi pravi test turističke sezone u Hrvatskoj, a uz lijepo vrijeme stižu i prve konkretnije brojke. Prema zasad još nepotpunim podacima sustava eVisitor, trenutačno se u Hrvatskoj odmara oko 140 tisuća turista.

Od toga je čak 115 tisuća gostiju stiglo iz inozemstva, što potvrđuje snažan početak sezone i interes stranih tržišta.

Najviše je turista iz Njemačke, dok su na drugom mjestu domaći gosti. Slijede Talijani, Slovenci, Austrijanci i Slovaci, koji su također u velikom broju stigli provesti uskrsne blagdane u Hrvatskoj.

Turisti su raspoređeni diljem obale, no neke destinacije ipak se posebno izdvajaju. Najviše ih je trenutačno u Istri, koja i dalje drži status jedne od najpopularnijih regija.

Kada se gledaju pojedina turistička središta, za uskrsne blagdane najbolje rezultate bilježe Dubrovnik, Poreč i Rovinj, ali i Zagreb te Zadar, koji privlače velik broj posjetitelja i izvan glavne ljetne sezone.

Prvi pokazatelji tako sugeriraju dobar početak turističke godine, iako će konačna slika o uspješnosti sezone ovisiti o nastavku proljeća i predstojećim ljetnim mjesecima.