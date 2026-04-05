Rastu cijene stanova i avionskih karata? 'Strah nas je pogledati kalkulaciju'

Neće biti skuplje samo gorivo. Poduzetnici su najavili i veće cijene građevinskog materijala - plastike, aluminija i željeza! Zapravo - svega što je potrebno za gradnju. Zbog toga bi ionako skupi stambeni kvadrati, mogli biti još skuplji. No, tu nije kraj. Probleme mogu očekivati putnici, koji tek kupuju avionske karte.

Možda ne biste rekli, ali asfaltiranja ceste višestruko je skuplje nego prije samo nekoliko dana. Razlog je poskupljenje bitumena, neophodne sirovine za asfalt. Cijena je s 312 eura po toni skočila na čak 724!

"Ugradnju asfalta smo stopirali, ne dajemo trenutno ponude jer ne možemo reći kalkulaciju do dana ugradnje. Ulazni troškovi su nam narasli preko 35 posto", kaže Marina Šutalo, direktorica građevinske tvrtke.

Građevinari s kojima smo razgovarali kažu da im iz tjedna u tjedan stižu obavijesti o višim cijenama željeza, plastike, čelika, vodovodnog materjala itd.

"Ne možete biti s jedne strane neozbiljni i svaki tjedan mijenjati cjenike. Nešto smo korigirali da budemo u plusu, ali evo žmirimo i radimo ugovorene projekte kojih hvala bogu ima, ali strah nas je da budemo iskreni pogledati kalkulaciju", ističe Šutalo.

Pa bi to moglo značiti još skuplju stambenu građu. I to nakon što je Državni zavod za statitku jučer objavio da su nekrentine lani već poskupjele 14 posto. Posljedice rata ovdje će se tek osjetiti.

"Rekao bih unutar par mjeseci - to je isto bilo kad je bio covid kad je cijena transporta narasla, vidjeli smo kroz par mjeseci porast cijena nekretina. Kad naraste cijena novogradnje, raste i cijena starogradnje", rekao je Šimo Gabrić, agent za nekretnine.

Problemi za aviokompanije

U problemima su se našle i aviokompanije. Prema poacima Međunarodne udruge za zračni prijevoz kerozin je dvostruko skuplji. Skočio je s 97 dolara po barelu u veljači, na 197 eura danas.

Lufthansa je već najavila ukidanje neprofitnih linija, veće cijene karata, Air France dugolnijske letove poskupljuje za 50 eura po osobi, iz domaće kompanije Croatia Airlinesa za RTL kažu: "Prerano je za konkretne kalkulacije, odnosno projekcije. Što se kerozina tiče, Croatia Airlines nema vlastite zalihe, već gorivo nabavlja od dobavljača u hrvatskim i europskim zračnim lukama."

"Aranžmani koji su sad aktualni za travanj, svibanj, lipanj nema nekih korekcija jer su to karte koje se dogovore puno ranije i što se tiče aviokarata tu nema promjena. Najvjerojatnije će biti za rujan, listopad, studeni", otkrio je Darinko Marković, vlasnik turističke agencije.

U najvećem su problemu niskobudžetne kompanije koje kerozin kupuju unaprijed po fiksnoj cijeni. Iz Easyjeta ugovorene letove garanitraju još samo iduća dva do tri tjenda. Ryanair će od svibnja možda smanjiti broj linija.

Putnici se pitaju je li era avionakih karata za nekoliko desetaka eura došla svome kraju.

Autrobusni prevoznici mogli bi istim putem. Dobre vijesti dolaze za putnike vlakom jer europske željeznice, pa tako i hrvatske, uvjeravaju da karte vlakova neće rasti.