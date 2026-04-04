Doznajemo nove cijene goriva bez vladine intervencije: Došlo bi do osjetnog rasta cijena

Zbog produženog blagdanskog vikenda na benzinskim crpkama trenutačno nema većih gužvi. Ipak, dok se cijene goriva na zaslonima mijenjaju, dio vozača pokušava uštedjeti koji euro prije novog poskupljenja.

„Rezervar mi je prazan pa moram napuniti. Preskupo je i sada, ali ne možemo ništa napraviti. Mislim da je oko 30 posto skuplje nego prošle godine“, rekao je Darko iz Zagreba.

S druge strane, neki građani smatraju da su cijene u Hrvatskoj ipak pod kontrolom. Na pitanje jesu li cijene preskupe, Tomislav odgovara: "U Njemačkoj su preko dva eura, tako da smo mi, zbog vlade i njezine intervencije, još i dobro prošli."

Članove Vlade u ponedjeljak očekuje telefonska sjednica na kojoj će donijeti novu odluku o cijenama goriva. Nove mjere stupit će na snagu u ponoć između ponedjeljka i utorka. Iz Vlade poručuju kako će intervencije ublažiti rast cijena, no konkretni iznosi zasad nisu poznati.

Vlada će opet intervenirati

„Vlada će opet nešto intervenirati – može malo, ali ipak može kroz trošarine. No treba biti realan – Hrvatska je izložena globalnom tržištu i tim cijenama“, ističe energetski stručnjak Jasminko Umičević.

Koliko bi gorivo moglo poskupjeti?

Prema izračunima do kojih je došao RTL, bez državne intervencije došlo bi do osjetnog rasta cijena, osobito dizela:

Eurosuper 95: +4 centa (s oko 1,62 na 1,66 eura)

Eurodizel: +15 centi (s oko 1,73 na 1,88 eura)

Plavi dizel: +17 centi (s oko 1,19 na 1,36 eura)

Naftni konzultant Davor Štern smatra da prostora za djelovanje ipak ima. „Drago mi je da INA reagira i da riječka rafinerija radi punim kapacitetom, što jamči stabilnost opskrbe. Vlada još ima prostora – nešto kroz trošarine i PDV, ako bude potrebe“, rekao je.

Stručnjaci upozoravaju da mogućnosti države nisu neograničene, osobito ako se globalna situacija dodatno pogorša. „Ako se nastavi rat, Vlada neće imati puno prostora za daljnje intervencije. Danas je situacija još redovna, ali treba očekivati smirivanje. Ako ne, ulazimo u krizno upravljanje“, upozorava Umičević.

Puštanje državnih zaliha

Kako bi ublažila cjenovni udar, Vlada je ovog tjedna na tržište pustila 35 tisuća tona dizela iz državnih zaliha. To čini oko 4,7 posto ukupnih zaliha, odnosno približno četiri dana prosječne potrošnje.

Iz Vlade tvrde da je riječ o dijelu redovnog plana te da je opskrba stabilna. „To je simbolično, ali šalje dobru poruku i pokazuje da Vlada može intervenirati ako bude potrebno“, smatra Umičević. Ipak, Štern upozorava na oprez: „Akt solidarnosti je u redu, ali ja ne bih dalje dirao u zalihe.“

Dok na benzinskim postajama zasad nema većih gužvi, promet na autocestama je pojačan. Tisuće građana putuju za blagdane, a veći prometni val očekuje se i nakon Uskrsa. Bez obzira na to hoće li gorivo pojeftiniti ili dodatno poskupjeti – vozači će ga, kao i uvijek, morati ponovno natočiti.