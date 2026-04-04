DOK CIJENE GORIVA RASTU /

Kako smanjiti potrošnju? Stručnjaci otkrili zlatna pravila: Može se uštedjeti čak 25 posto!

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovim savjetima bi godišnje mogli uštedjeti na stotine eura...
Rat na Bliskom istoku uzrokovao je poskupljenja, prije svega nafte u cijelom svijetu. U Njemačkoj se tako na pojedinim benzinskim postajama litra dizela prodaje za čak tri eura.

Cijene goriva postale su jedna od glavnih tema razgovora i briga za kućne budžete diljem Hrvatske. Svaki odlazak na benzinsku postaju predstavlja sve veći udar na novčanik, no dobra je vijest da značajan dio potrošnje ovisi o nama samima. 

Usvajanjem nekoliko pametnih navika i trikova, moguće je smanjiti potrošnju goriva i do 25 posto, što na godišnjoj razini znači stotine ušteđenih eura.  Ne radi se o sporijoj vožnji, već o pametnijoj i uglađenijoj, koja je ujedno sigurnija za vas i bolje za dugovječnost vašeg automobila.

Usvajanjem savjeta koje donosimo u našoj galeriji, vožnja neće postati samo jeftinija, već i ugodnija i sigurnija. Svaki ušteđeni euro na gorivu dokaz je da pametne navike zaista čine razliku.

4.4.2026.
6:51
Antonela Ištvandanas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Potrošnja GorivaSavjetiAutomobili
